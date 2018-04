Jam City lancia Harry Potter: il Mistero di Hogwarts sull’App Store e Google Play

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--apr 25, 2018--Jam City, uno studio di produzione di giochi mobili con sede generale a Los Angeles, ha annunciato in data odierna la disponibilità del nuovo gioco mobile , scaricabile dall’App Store e Google Play. Sviluppato da Jam City in collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainment, Harry Potter: il Mistero di Hogwarts è il primo gioco mobile in cui i giocatori possono creare un personaggio tutto loro e provare l’esperienza di vita di uno studente di Hogwarts. Il gioco riporterà il marchio Portkey Games, il marchio di Warner Bros. Interactive Entertainment specializzato nella creazione di nuove esperienze di gaming con giochi mobili e videogiochi in cui il giocatore è al centro dell’avventura, ispirati alle storie originali di J.K. Rowling.

“Sono ben poche le occasioni in cui una società di intrattenimento mobile ha la possibilità di regalare al mondo un tocco di magia e siamo estremamente compiaciuti dell’enorme interesse che il nostro gioco ha già riscosso ovunque presso i fan di Harry Potter”, ha dichiarato Chris DeWolfe, cofondatore e Direttore generale di Jam City. “Jam City si adopera con profondo impegno per accertarsi che tutti gli aspiranti maghi e stregoni possano accedere a Hogwarts attraverso i loro smartphone e tablet per intraprendere il loro magico viaggio”.

La storia di Harry Potter: il Mistero di Hogwarts è ambientata negli anni ’80. Nel corso del gioco i giocatori avanzeranno da una classe all’altra come studenti di Hogwarts entrando a far parte di una delle quattro casate della scuola. I giocatori potranno creare e aggiornare personaggi personalizzati usando un sistema di personalizzazione di avatar, apprendere un’infinità di doti magiche e interagire con altri studenti. Potranno inoltre imparare di tutto, dalla preparazione di pozioni sotto l’occhio critico di Piton alla trasfigurazione sotto la guida della professoressa McGranitt. Oltre agli incantesimi interattivi, il gioco esibisce un sistema di incontri in cui le scelte narrative influenzano determinate parti della storia.

“La mia partecipazione alla realizzazione del gioco Harry Potter: il Mistero di Hogwarts farà immensamente piacere ai miei nipoti”, ha dichiarato Dame Maggie Smith, la voce della professoressa McGranitt nel gioco.

I giocatori si imbatteranno in alcuni personaggi originali del gioco come Penny, una popolare esperta di pozioni della casata Tassorosso, la ribelle e dispettosa Tulip della casata Corvonero e Merula, con un passato misterioso, della casata Serpeverde. Man mano che i giocatori svelano il mistero di Hogwarts, esploreranno luoghi familiari come Diagon Alley e Hogsmeade.

Harry Potter: il Mistero di Hogwarts è disponibile gratuitamente ORA per dispositivi mobili tramite l’App Store e Google Play. Per ulteriori dettagli su Harry Potter: il Mistero di Hogwarts e per connettersi con altri fan di Harry Potter visitare www.facebook.com/HPHogwartsMystery/, www.twitter.com/HogwartsMystery e per maggiori informazioni visitare www.HarryPotterHogwartsMystery.com/.

Informazioni su Jam City

Jam City è un leader del settore dell’intrattenimento mobile a livello globale che offre esperienze di social gaming a milioni di giocatori in tutto il mondo. Jam City è stata fondata nel 2010 dai cofondatori di MySpace Chris DeWolfe e Aber Whitcomb e dall’ex dirigente esecutivo di 20th Century Fox Josh Yguado. Jam City è lo studio creativo che ha prodotto alcuni dei titoli di giochi mobili più redditizi e famosi nel settore del social gaming, tra cui Cookie Jam (riconosciuto come “Gioco dell’anno” su Facebook) e Panda Pop. Jam City è lo studio preferenziale per Hollywood, avendo sviluppato giochi mobili immersivi dal ricco contenuto narrativo dedicati a marchi d’intrattenimento iconici come Harry Potter, Family Guy, Marvel Avengers e Futurama. Jam City impiega 500 dipendenti presso i suoi studi a Los Angeles (sede generale), San Francisco, San Diego, Seattle e Buenos Aires. Il team di Jam City è rinomato per la sua eccellenza creativa e innovazione tecnologica in aree chiave come narrazione di storie, scienza dei dati e intelligence sul pubblico.

Informazioni su Warner Bros. Interactive Entertainment

Warner Bros. Interactive Entertainment, una divisione di Warner Bros. Home Entertainment, Inc., è un prestigioso studio impegnato nella pubblicazione, nello sviluppo, nel licensing e nella distribuzione a livello mondiale di contenuti per il settore interattivo su tutte le piattaforme, compresi console da gioco, dispositivi portatili e mobili e giochi per PC per titoli sia interni che di terze parti.

Informazioni su Portkey Games

Portkey Games, di Warner Bros. Interactive Entertainment, è il marchio specializzato nella creazione di nuove esperienze di gaming con giochi mobili e videogiochi ambientati nel Mondo magico in cui il giocatore è al centro dell’avventura, ispirati alle storie originali di J.K. Rowling. Portkey Games permette ai giocatori di effettuare scelte narrative e di interagire con il Mondo magico per scoprire esperienze nuove e uniche. Il marchio è stato creato per regalare ai fan e agli appassionanti di gaming nuove esperienze di gioco che permettono loro di immergersi nel Mondo magico dove possono inventare una storia magica tutta loro.

Informazioni sulla serie Harry Potter

Harry Potter continua ad essere un fenomeno di respiro globale. Ciascuno dei sette libri della scrittrice J.K. Rowling ha stabilito un record in termini di incasso, ove ad oggi sono state vendute più di 500 milioni di copie della serie che è stata tradotta in oltre 80 lingue. I film di Harry Potter, prodotti da Warner Bros. Pictures, hanno generato a oggi un incasso al botteghino di più di 7,7 miliardi di dollari a livello mondiale, il che rende Harry Potter una delle saghe cinematografiche più redditizie nella storia del cinema.

Software HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY © 2018 Jam City, Inc. Sviluppato da Jam City. Jam City® e Jam City Logo sono marchi commerciali registrati e/o non registrati di Jam City, Inc. Diritti editoriali per MONDO MAGICO (WIZARDING WORLD), HARRY POTTER e ANIMALI FANTASTICI (FANTASTIC BEASTS) © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, i personaggi, i nomi e le sigle HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY (MISTERO DI HOGWARTS), WIZARDING WORLD (MONDO MAGICO), HARRY POTTER e ANIMALI FANTASTICI (FANTASTIC BEASTS) © e i relativi simboli © e ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Tutti i diritti riservati.

LOGO DEI GIOCHI DI WB, SCUDO DI WB: ™ e © Warner Bros. Entertainment Inc. (s18)

