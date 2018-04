Studio Jam City spouští hru Harry Potter: Hogwarts Mystery (Harry Potter: Tajemství Bradavic) v obchodech App Store a Google Play

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--IV 25, 2018--Jam City, studio pro vývoj her pro mobilní zařízení se sídlem v Los Angeles, dnes oznámilo, že novou mobilní hru si nyní zájemci mohou stáhnout v obchodech App Store a Google Play. Hru vytvořilo studio Jam City ve spolupráci s divizí Interactive Entertainment společnosti Warner Bros.. Hra Harry Potter: Hogwarts Mystery je první hrou pro mobilní zařízení ve které si hráči vytváří svou vlastní postavu a prožívají život jako studenti v Bradavicích. Hra je spuštěna pod značkou Portkey Games společnosti Warner Bros. Interactive Entertainment. Tato značka je určená pro vytváření mobilních a video herních zážitků, které umožňují hráčům být v centru vlastního dobrodružství inspirovaného originálními příběhy J. K. Rowlingové.

„Existuje jen velmi málo okamžiků, kdy společnost zaměřená na mobilní zábavu má šanci skutečně přenést magii do reálného světa a jsme velmi rádi za to, jak skvělou odezvu už hra získala od fanoušků Harryho Pottera na celém světě,“ řekl Chris DeWolfe, spoluzakladatel a generální ředitel studia Jam City. „My ve studiu Jam City pracujeme pilně na tom, aby každý aspirující kouzelník nebo čarodějnice mohli prostřednictvím svých chytrých telefonů a tabletů vstoupit do Bradavic a začít svou magickou cestu.“

Příběh Harry Potter: Hogwarts Mystery je zasazen do osmdesátých let. Ve hře hráči prochází Bradavicemi jako studenti a vstoupí do jedné ze čtyř kolejí. Hráči budou mít možnost vytvářet a aktualizovat personalizované postavy pomocí systému úpravy avatarů, osvojit si arzenál kouzelnických dovedností a navazovat vztahy s ostatními studenty. Budou mít šanci stát se mistry v přípravě lektvarů pod Snapovým kritickým okem nebo se přeměňovat s profesorkou McGonagallovou. Kromě interaktivních kouzel je součástí hry speciální systém ve kterém výběr příběhu ovlivňuje celou část hry.

„To, že jsem se mohla podílet na tvorbě mobilní hry Harry Potter: Hogwarts Mystery udělalo velkou radost mým vnoučatům," řekla Dame Maggie Smithová, která namluvila ve hře profesorku McGonagallovou.

Hráčům s představí také některé originální postavy hry jako například Penny, oblíbenou expertku na lektvary v Mrzimoru, Tulipa, vtipálka a rebela z Havraspáru a Merulu s temnou minulostí ze Zmijozelu. Jak hráči rozplétají tajemství Bradavic, budou objevovat známá místa jako například Příčnou ulicí (Diagon Alley) a Prasinky (Hogsmeade).

Hru Harry Potter: Hogwarts Mystery je možné hrát zdarma a je k dispozici NYNÍ na mobilních zařízeních prostřednictvím App Store a Google Play. Další podrobnosti o hře Harry Potter: Hogwarts Mystery, a možnost spojení s dalšími fanoušky Harryho Pottera naleznete na stránkách www.facebook.com/HPHogwartsMystery/, www.twitter.com/HogwartsMystery, a pro další informace stránky www.HarryPotterHogwartsMystery.com/.

O studiu Jam City:

Společnost Jam City je světová jednička v oblasti mobilní zábavy, která poskytuje společenské herní zážitky milionům hráčů po celém světě. Jam City založili v roce 2010 bývalí spoluzakladatelé společnosti MySpace Chris DeWolf, Aber Whitcomb a Josh Yguado, bývalý výkonný manažer společnosti 20th Century Fox. Jam City je významným tvůrcem populárních a špičkových her, mezi jinými titulů Cookie Jam (vítěz Facebookové soutěže „Hra roku“) a Panda Pop. Jam City spolupracuje s Holywoodem a vyvinula napínavé, výpravné hry pro mobilní zařízení s poutavým příběhem založené na kultovních značkách jako je Harry Potter, Family Guy, Marvel Avengers a Futurama. Jam City zaměstnává 500 lidí ve studiích v Los Angeles, kde sídlí ředitelství, v San Francisku, San Diegu, Seattlu a Buenos Aires. Tým společnosti Jam City je známý pro vynikající kreativní výsledky a technologickou modernizaci v klíčových oblastech jako jsou například stavba příběhu, věda o datech a informace o uživatelích.

O divizi Interactive Entertainment společnosti Warner Bros:

Warner Bros. Interactive Entertainment, divize společnosti Warner Bros. Home Entertainment, Inc., je přední světový vydavatel, autor, poskytovatel licencí a distributor zábavného obsahu pro interaktivní prostor na všech platformách, včetně konzolí, kapesních, mobilních a PC her pro vlastní tituly i herní tituly třetích stran.

O značce Portkey Games:

Značka Portkey Games divize Interactive Entertainment společnosti Warner Bros., je nová značka určená pro vytváření mobilních a video herních zážitků v kouzelnickém světě Wizarding World, které umožňují hráčům, aby byli v centru svého vlastního dobrodružství inspirovaného originálními příběhy J.K. Rowlingové. Hráči her Portkey Games mají možnost zvolit si vlastní příběh a vstoupit do kouzelnického světa a prožívat nové a jedinečné věci. Značka vznikla proto, aby přinesla hráčům a fanouškům nové herní zážitky, které jim umožní nechat se pohltit kouzelnickým světem, kde si mohou vytvářet svůj vlastní kouzelný příběh.

O sérii příběhů Harry Potter:

Harry Potter je nadále globálním fenoménem. Každá ze sedmi knih autorky J. K. Rowlingové překonala rekordy prodeje, přičemž dosavadní řada se prodala na světě ve více než 500 milionů kopiích a byla přeložena do 80 jazyků. Filmy s Harry Potterem, které vyrobila společnost Warner Bros. Pictures, vydělaly celosvětově více než 7,7 miliardy USD a učinily tak filmy s Harry Potterem nejziskovější filmovou franšízou v historii.

Software HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY © 2018 Jam City, Inc. vyvinutý společností Jam City. Jam City® a logo Jam City jsou registrované a/nebo neregistrované ochranné známky společnosti Jam City, Inc. Publikační práva WIZARDING WORLD, HARRY POTTER a FANTASTIC BEASTS © jsou ochrannými známkami J. K. Rowlingové. Postavy, jména a indicie související s tituly PORTKEY GAMES, HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY, WIZARDING WORLD, HARRY POTTER a FANTASTIC BEASTS jsou ochrannými známkami společnosti Warner Bros. Entertainment Inc. Všechna práva vyhrazena.

WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s18)

