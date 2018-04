Jam City lance Harry Potter: Hogwarts Mystery sur l’App Store et Google Play

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--avr. 25, 2018--Jam City, un studio de jeux mobiles, basé à Los Angeles, a annoncé aujourd’hui que le nouveau jeu mobile (Harry Potter : Mystère de Poudlard) est disponible dès maintenant sur l’App Store et Google Play. Développé par Jam City en partenariat avec Warner Bros. Interactive Entertainment, Harry Potter: Hogwarts Mystery est le premier jeu mobile à permettre aux joueurs de créer leur propre personnage et de découvrir la vie d’élève à Poudlard. Le jeu sera lancé sous Portkey Games de Warner Bros. Interactive Entertainment, un label qui se consacre à la création de nouvelles expériences de jeux vidéo et mobiles plaçant les joueurs au centre de leur propre aventure, d’après les histoires originales de J.K. Rowling.

« Il est rare qu’une société de divertissement ait réellement la chance d’apporter de la magie dans le monde, et nous sommes enchantés de la réponse étonnante que notre jeu a déjà suscitée parmi les fans de Harry Potter partout dans le monde », a déclaré Chris DeWolfe, cofondateur et PDG de Jam City. « Jam City a travaillé sans relâche pour faire en sorte que les sorcières ou les magiciens en herbe puissent entrer à Poudlard sur leurs smartphones et leurs tablettes pour y entreprendre leur voyage magique. »

L’histoire de Harry Potter: Hogwarts Mystery se situe dans les années 1980. Dans le jeu, les joueurs progresseront en tant qu’élèves à Poudlard en rejoignant l’une de ses quatre maisons. Les joueurs pourront créer et actualiser des personnages personnalisés en utilisant un système de personnalisation avatar, apprendre un arsenal de pouvoirs magiques, et former des liens avec d’autres élèves. Ils pourront également tout maîtriser, de la préparation de potions sous l’œil critique de Snape, à la Transfiguration avec le professeur McGonagall. En plus d’une incantation de sort interactive, le jeu offre un système de rencontre dans lequel les choix narratifs ont un impact sur des parties de l’histoire.

« Ma contribution à la création du jeu mobile Harry Potter: Hogwarts Mystery fera énormément plaisir à mes petits-enfants », a déclaré Dame Maggie Smith, la voix du professeur McGonagall dans le jeu.

Les joueurs feront également la connaissance de certains personnages du jeu original comme Penny, une experte en potions, réputée à Poufsouffle, Tulip, un farceur rebelle de Serdaigle, et Merula, un Serpentard au sombre passé. À mesure que les joueurs éclairciront le mystère de Poudlard, ils exploreront des lieux familiers comme Diagon Alley et Hogsmeade.

Harry Potter: Hogwarts Mystery est un jeu libre disponible DÈS MAINTENANT sur les appareils mobiles via l’App Store et Google Play. Pour en savoir plus sur Harry Potter: Hogwarts Mystery, et interagir avec d’autres fans de Harry Potter, rendez-vous sur www.facebook.com/HPHogwartsMystery/, www.twitter.com/HogwartsMystery, et pour obtenir d’autres informations, consultez www.HarryPotterHogwartsMystery.com/.

À propos de Jam City :

Jam City est un leader mondial en divertissement mobile, offrant des expériences de jeux sociaux à plusieurs millions de joueurs à travers le monde. Jam City a été créée en 2010 par les cofondateurs de MySpace, Chris DeWolfe et Aber Whitcomb, aux côtés de Josh Yguado, ancien dirigeant de la 20th Century Fox. Véritable puissance créative, Jam City est à l’origine de quelques-unes des franchises de jeux mobiles sociaux les plus rentables et les plus indémodables, parmi lesquelles Cookie Jam (vainqueur du Prix Facebook « Jeu de l’année ») et Panda Pop. Jam City est un studio de choix pour Hollywood, ayant développé des jeux mobiles immersifs et riches en narration, autour de marques emblématiques de divertissement telles que Harry Potter, Family Guy, Marvel Avengers et Futurama. Jam City emploie 500 salariés dans ses studios situés à Los Angeles (siège social), San Francisco, San Diego, Seattle et Buenos Aires. L’équipe de Jam City est connue pour son excellence créative et son innovation technologique dans des domaines clés incluant la narration, la science des données, et les indicateurs d’audience.

À propos de Warner Bros. Interactive Entertainment :

Warner Bros. Interactive Entertainment, une division de Warner Bros. Home Entertainment, Inc., est un éditeur, développeur, octroyeur de licence et distributeur de contenu de divertissement, de premier plan, pour l’espace interactif sur toutes les plateformes, notamment pour les jeux sur console, portable, mobile et sur PC, aussi bien pour les titres de jeu internes que tiers.

À propos de Portkey Games :

Portkey Games, de Warner Bros. Interactive Entertainment, est le label de jeu spécialisé dans la création de nouvelles expériences de jeux mobiles et vidéo Wizarding World qui placent les joueurs au centre de leur propre aventure, d’après les histoires originales de J.K. Rowling. Portkey Games offre aux joueurs la possibilité de faire leurs propres choix narratifs et d’interagir avec le cadre Wizarding World pour vivre des expériences nouvelles et uniques. Le label a été créé pour offrir aux joueurs et aux fans, de nouvelles expériences de jeu à travers lesquelles ils explorent le Wizarding World en immersion pour y créer leur propre histoire magique.

À propos de la saga Harry Potter :

Harry Potter demeure un phénomène planétaire. Chacun des sept livres de l’auteur J. K. Rowling a battu des records de ventes, la saga ayant été à ce jour vendue à plus de 500 millions d’exemplaires dans le monde entier, et traduite en 80 langues. Les films Harry Potter, produits par Warner Bros. Pictures, ont rapporté à ce jour au box-office plus de 7,7 milliards USD à travers le monde, ce qui fait de Harry Potter l’une des franchises cinématographiques ayant atteint les meilleurs résultats au box-office, dans l’histoire du cinéma.

Le logiciel HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY © 2018 Jam City, Inc. Développé par Jam City. Jam City® et le logo Jam City sont des marques de commerce déposées et/ou non déposées de Jam City, Inc. WIZARDING WORLD, HARRY POTTER et FANTASTIC BEASTS Droits d’édition © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY, WIZARDING WORLD, HARRY POTTER et FANTASTIC BEASTS, ainsi que les personnages, noms et signes s’y rattachant © et ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés.

LOGO DES JEUX WB, ENSEIGNE WB : ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s18)

