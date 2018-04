Jam City wprowadza na rynek grę Harry Potter: Hogwarts Mystery dostępną w sklepie Google Play

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--kwi 25, 2018--Jam City, producent gier na urządzenia mobilne z siedzibą w Los Angeles, ogłosił dzisiaj, że gra na urządzenia mobilne jest dostępna do nabycia w sklepach App Store i Google Play. Gra została opracowana przez Jam City we współpracy ze studiem Warner Bros. Interactive Entertainment. Harry Potter: Hogwarts Mystery to pierwsza gra na urządzenia mobilne, w której gracze będą mogli tworzyć własne postaci i wcielać się w uczniów Hogwartu. Gra zostanie wydana przez studio Warner Bros. Interactive Entertainment pod marką Portkey Games, wytwórnią zajmującą się tworzeniem nowych gier, które umożliwiają graczom przeżywanie przygód inspirowanych powieściami autorstwa J. K. Rowling.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20180425005091/pl/

Play Harry Potter: Hogwarts Mystery today! www.HarryPotterHogwartsMystery.com/ (Graphic: Business Wire)

„Firmy działające w branży rozrywki na urządzenia mobilne nie mają zbyt często okazji, aby przenieść magię do życia codziennego, dlatego jesteśmy podekscytowani pozytywnym odzewem ze strony fanów przygód Harry’ego Pottera, który do nas dociera z całego świata. Ciężko pracowaliśmy w Jam City, aby osoby marzące o zostaniu adeptem magii miały możliwość wkroczenia do Hogwartu za pośrednictwem telefonu komórkowego lub tabletu” - powiedział Chris DeWolfe, współzałożyciel i dyrektor generalny Jam City.

Fabuła gry Harry Potter: Hogwarts Mystery jest osadzona w latach 80. XX w. Gracze będą pokonywać kolejne etapy gry jako uczniowie jednego z czterech domów Hogwartu. Używając systemu dostosowywania awatara do potrzeb użytkownika, będą mogli tworzyć i podnosić umiejętności spersonalizowanych postaci, zdobywać szereg umiejętności magicznych i nawiązywać przyjaźnie z innymi uczniami. Będą mogli również zdobywać wiedzę w zakresie warzenia eliksirów pod czujnym okiem profesora Snape’a oraz poznać tajniki transmutacji pod opieką profesor McGonagall. Oprócz interaktywnego rzucania zaklęć gra uwzględnia również system, w którym decyzje i działania gracza wpływają na ich dalsze misje.

„Zaangażowanie w przygotowanie gry Harry Potter: Hogwarts Mystery sprawi wielką przyjemność moim wnukom” - powiedziała Dame Maggie Smith, która użycza swojego głosu profesor McGonagall w grze.

Gracze będą mieli również okazję poznać nowe postacie, jak np. Penny, która jest popularną uczennicą z domu Hufflepuff, specjalizującą się w eliksirach, Tulip, czyli niepokorny żartowniś z Ravenclaw oraz skrywająca mroczną przeszłość Merula z domu Slytherina. Zgłębiając kolejne sekrety Hogwartu, uczniowie będą poruszać się po znajomych okolicach, takich jak Ulica Pokątna i Hogsmeade.

Gra Harry Potter: Hogwarts Mystery jest już dostępna i możliwa do nabycia w sklepach App Store i Google Play. Osoby chcące nawiązać kontakt z innymi fanami lub uzyskać więcej informacji na temat gry Harry Potter: Hogwarts Mystery, zapraszamy odpowiednio na www.facebook.com/HPHogwartsMystery/, www.twitter.com/HogwartsMystery oraz www.HarryPotterHogwartsMystery.com/.

Jam City

Wytwórnia Jam City jest globalnym liderem w branży rozrywki na urządzeniach mobilnych, zapewniając niezapomniane wrażenia milionom miłośników gier społecznościowych na całym świecie. Założona w 2010 roku przez byłych twórców portalu MySpace Chrisa DeWolfe i Abera Whitcomba oraz byłego dyrektora 20th Century Fox Josha Yguado, wytwórnia Jam City stoi za jednymi z najpopularniejszych i najbardziej dochodowych produkcji w historii gier na urządzenia mobilne, w tym m.in. takich tytułów, jak Cookie Jam (zdobywca nagrody „Gry Roku” na Facebooku) i Panda Pop. Firma prowadzi stałą współpracę z Hollywood, mając na koncie szereg wciągających gier fabularno-przygodowych bazujących na legendarnych markach świata rozrywki, takich jak Harry Potter, Family Guy, Marvel Avengers i Futurama. Jam City zatrudnia 500 osób, które pracują w studiach na terenie Los Angeles (siedziba główna), San Francisco, San Diego, Seattle i Buenos Aires. Zespół Jam City słynie z wyjątkowo kreatywnych rozwiązań i innowacji technologicznych w takich kluczowych obszarach, jak narracja, badania danych i badania odbiorców.

Warner Bros. Interactive Entertainment

Studio Warner Bros. Interactive Entertainment, oddział Warner Bros. Home Entertainment, Inc., jest wiodącym na świecie wydawcą, deweloperem, licencjodawcą i dystrybutorem treści rozrywkowych na platformach interaktywnych, w tym na konsole, urządzenia przenośne, mobilne i gry na PC zarówno na potrzeby projektów wewnętrznych, jak i produkcji na zlecenie.

Portkey Games

Portkey Games, podmiot należący do Warner Bros. Interactive Entertainment, to wytwórnia zajmująca się opracowywaniem gier osadzonych w świecie magii, których inspiracją są powieści autorstwa J. K. Rowling. Portkey Games umożliwia graczom decydowania o misjach i przygodach, które spotkają ich postać w świecie magii, umożliwiając im dokonywanie odkryć i przeżywanie wyjątkowych doznań. Wytwórnia Portkey Games otwiera przed graczami nowe możliwości eksplorowania własnego świata magii i przeżywania w nim spersonalizowanych, magicznych przygód.

Seria Harry Potter

Harry Potter pozostaje fenomenem na skalę światową. Każda z siedmiu książek serii autorstwa J.K. Rowling osiągnęła rekordową sprzedaż. Jak dotąd na całym świecie rozeszło się ponad 500 mln egzemplarzy książek serii, a ich przekłady ukazały się w 80 językach. Dotychczasowe łączne przychody ze sprzedaży biletów na wyprodukowane przez Warner Bros. Pictures filmy o Harrym Potterze przekroczyły kwotę 7,7 mld dolarów, co czyni tę serię jedną z najbardziej kasowych produkcji w historii kina.

Oprogramowanie HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY © 2018 Jam City, Inc. wytworzone przez Jam City. Jam City® i logo Jam City Logo są zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami handlowymi Jam City, Inc. WIZARDING WORLD, HARRY POTTER i FANTASTIC BEASTS prawa do publikowania © J.K. Rowling. Postaci, nazwy i powiązane oznaczenia PORTKEY GAMES, HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY, HARRY POTTER i FANTASTIC BEASTS są znakami towarowymi ( © i ™) objętymi prawami autorskimi należącymi do Warner Bros. Entertainment Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LOGO WB GAMES LOGO, GODŁO WB: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s18)

Nota redakcyjna:

Dodatki związane z grą Harry Potter: Hogwarts Mystery można pobrać na stronie: https://app.box.com/v/HPHogwartsMystery-Assets Aby obejrzeć lub załączyć nowy zwiastun gry Harry Potter: Hogwarts Mystery, wejdź na: https://youtu.be/ehixbGzOZ_M

60-sekundowy materiał wideo (VNR) w wysokiej rozdzielczości

VNR 60 wersja ostateczna (do pobrania z serwisu Hightail): https://spaces.hightail.com/receive/U9rhF6TuD5 VNR 60 (do pobrania z serwisu Dropbox): https://www.dropbox.com/s/z0yplfmctvzcole/4036%20Harry%20Potter%20VNR%2060%20v7.mp4?dl=0 60-sekundowy materiał wideo (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=zp8wk6IMAUs&feature=youtu.be

90-sekundowy materiał wideo w wysokiej rozdzielczości

VNR 90 wersja ostateczna (do pobrania z serwisu Hightail): https://spaces.hightail.com/receive/SkqfFtLpMA VNR 90 (do pobrania z serwisu Dropbox): https://www.dropbox.com/s/6if8b0tdzb8c8bt/4032%20Harry%20Potter%20VNR%2090%20v7.mp4?dl=0 90-sekundowy materiał wideo (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=nvivyi6D6U0&feature=youtu.be

Pakiet materiałów dodatkowych (B-roll) - materiał wideo w wysokiej rozdzielczości

EPK (elektroniczny pakiet prasowy) (do pobrania z serwisu Hightail): https://spaces.hightail.com/receive/34AYAaC1zE EPK (do pobrania z serwisu Dropbox): https://www.dropbox.com/s/3w1kc5qixie7kwt/4031%20Harry%20Potter%20EPK%20v7.mp4?dl=0 EPK (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=onmEX8FFkj0&feature=youtu.be

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180425005091/pl/

CONTACT: KONTAKT:

Jam City

Sarah Ross

tel. 310-924-1404

e-mail:sarahr@jamcity.com

lub

Jam City

Kenny Johnston

tel. 602-999-1890

e-mail:KJohnston@jamcity.com

lub

ONE PR Studio (dla Jam City na terenie USA)

Kjell Vistad | Gilberto Williams-Gamboa

tel. 510-893-3271

e-mail:jamcity@oneprstudio.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA CALIFORNIA

INDUSTRY KEYWORD: ENTERTAINMENT ELECTRONIC GAMES TECHNOLOGY OTHER ENTERTAINMENT CONSUMER ELECTRONICS FILM & MOTION PICTURES CELEBRITY MOBILE/WIRELESS

SOURCE: Jam City

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/25/2018 06:00 AM/DISC: 04/25/2018 06:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180425005091/pl