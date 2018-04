Jam City lanza Harry Potter: Hogwarts Mystery en App Store y Google Play

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--abr. 25, 2018--Jam City, un estudio de juegos para dispositivos móviles con base en Los Ángeles, anunció hoy que el nuevo juego para móviles ahora está disponible para su descarga en App Store y en Google Play. Desarrollado por Jam City en asociación con Warner Bros. Interactive Entertainment, Harry Potter: Hogwarts Mystery es el primer videojuego para dispositivos móviles en el que los jugadores crean su propio personaje y experimentan la vida como alumnos de Hogwarts. El juego se lanzará bajo los Portkey Games, de Warner Bros. Interactive Entertainment, una marca dedicada a crear nuevas experiencias móviles y videojuegos que colocan al jugador en el centro de su propia aventura, inspirados por las historias originales de J.K. Rowling.

“También existen algunos pocos momentos en los cuales una compañía de entretenimiento para dispositivos móviles tiene la oportunidad de incorporar verdaderamente la magia al mundo y nos ha fascinado la increíble respuesta que nuestro juego ya ha recibido por parte de los seguidores de Harry Potter en todo el mundo”, señaló Chris DeWolfe, co-fundador y Director Ejecutivo de Jam City. “En Jam City hemos estado trabajando mucho para asegurar que cualquier aspirante a bruja(o) o hechicera(o) pueda entrar al Hogwarts a través de sus smartphones y tabletas y comenzar sus viajes mágicos”.

La historia de Harry Potter: Hogwarts Mystery se desarrolla en la década de 1980. En el juego, los jugadores avanzarán como estudiantes que cursan en Hogwarts, uniéndose a una de sus cuatro casas. Los jugadores podrán crear y actualizar personajes personalizados usando un sistema de personalización de avatar, aprenderán un arsenal de habilidades mágicas y establecerán relaciones con otros estudiantes. También podrán controlar todo, desde la elaboración de brebajes bajo el ojo crítico de Snape hasta la transfiguración con la Profesora McGonagall. Además de los hechizos interactivos, el juego presenta un sistema de encuentros en el que la selección de la narrativa impacta sobre partes de la historia.

“Involucrarse en la realización del juego para dispositivos móviles Harry Potter: Hogwarts Mystery será un gran placer para mis nietos”, manifestó Dame Maggie Smith, la voz de la Profesora McGonagall en el juego.

Asimismo, se presentará a los jugadores algunos personajes del juego original, tales como Penny, una conocida experta en pociones Hufflepuff, Tulip, una rebelde bromista Ravenclaw, y Merula, una Slytherin con un dudoso pasado. A medida que los jugadores vayan desentrañando el misterio de Hogwarts, irán explorando lugares conocidos como Diagon Alley y Hogsmeade.

Harry Potter: Hogwarts Mystery es gratis para jugar y está disponible AHORA para dispositivos móviles vía App Store y Google Play. Para conocer más detalles sobre Harry Potter: Hogwarts Mystery y para contactarse con otros seguidores, visite www.facebook.com/HPHogwartsMystery/, www.twitter.com/HogwartsMystery, y para obtener más información, visite www.HarryPotterHogwartsMystery.com/.

Acerca de Jam City:

Jam City es una empresa líder internacional en entretenimiento móvil que ofrece experiencias sociales de videojuegos a millones de jugadores de todo el mundo. Chris DeWolfe y Aber Whitcomb, cofundadores de MySpace, y Josh Yguado, quien trabajó anteriormente en 20th Century Fox, fundaron Jam City en 2010. Jam City es la empresa líder creativa detrás de algunas de las franquicias de videojuegos sociales más exitosas y duraderas para dispositivos móviles, como Cookie Jam (el ganador del “Juego del año” de Facebook) y Panda Pop. Jam City es el estudio preferido por Hollywood y ha desarrollado videojuegos con riqueza narrativa y de inmersión para dispositivos móviles sobre marcas de entretenimiento emblemáticas, como Harry Potter, Padre de familia, The Avengers: los Vengadores y Futurama. Jam City cuenta con 500 empleados en todos los estudios de Los Ángeles (sede central), San Francisco, San Diego, Seattle y Buenos Aires. El equipo de Jam City es conocido por su excelencia creativa y por su innovación tecnológica en áreas claves, como narraciones, ciencia de datos e inteligencia de audiencia.

Acerca de Warner Bros. Interactive Entertainment:

Warner Bros. Interactive Entertainment, una división de Warner Bros. Home Entertainment, Inc., es un editor, desarrollador, licenciatario y distribuidor de primer nivel en todo el mundo de los contenidos de entretenimiento para el espacio interactivo en todas las plataformas, incluidos los juegos basados en consola, dispositivos portátiles, móviles y PC tanto para títulos de juegos internos como de terceros.

Acerca de Portkey Games:

Portkey Games, de Warner Bros. Interactive Entertainment, es la marca de juegos dedicada a crear nuevas experiencias en el Mundo de la Hechicería para dispositivos móviles y videojuegos que colocan al jugador en el centro de su propia aventura, inspirados por las historias originales de J.K. Rowling. Portkey Games ofrece a los jugadores la posibilidad de crear su propia selección narrativa e involucrarse en el Mundo de la Hechicería a fin de descubrir experiencias nuevas y únicas. La marca fue creada para integrar a los jugadores y seguidores en nuevas experiencias de juego, permitiéndoles ahondar en el Mundo de la Hechicería de una manera integral en la que puedan crear su propia historia mágica.

Acerca de la saga de Harry Potter:

Harry Potter continúa siendo un fenómeno en todo el mundo. Cada uno de los siete libros escritos por la autora J.K. Rowling ha superado récords de ventas y, hasta la fecha, se han vendido más de 500 millones de copias de la saga en todo el mundo y se han traducido a más de 80 idiomas. Las películas de Harry Potter, producidas por Warner Bros. Pictures, han recaudado en las boleterías más de 7700 millones de USD hasta la fecha en todo el mundo, lo que hace que Harry Potter sea una de las franquicias cinematográficas más taquilleras de la historia.

HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY software © 2018 Jam City, Inc. Desarrollado por Jam City. Jam City® y el logotipo de Jam City Logo son marcas registradas y/o sin registrar de Jam City, Inc. Derechos de publicación de WIZARDING WORLD, HARRY POTTER y FANTASTIC BEASTS © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HARRY POTTER: Los personajes, nombres y símbolos distintivos relacionados con HOGWARTS MYSTERY, WIZARDING WORLD, HARRY POTTER y FANTASTIC BEASTS son © y ™ de Warner Bros. Entertainment Inc. Todos los derechos reservados.

WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ y © de Warner Bros. Entertainment Inc. (s18)

