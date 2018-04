Die News Services Group gibt offiziell das Rebranding von ME NewsWire in AETOSWire bekannt

DUBAI, United Arab Emirates--(BUSINESS WIRE)--Apr 25, 2018--News Services Group (NSG) gibt offiziell das Rebranding der Nachrichtenverbreitungssparte ME NewsWire in bekannt.

Tony AbiHanna, President und CEO von NSG, AETOSWire und Esmaa News, erklärte den Grund für diese zeitlich angemessene Maßnahme: „In den letzten 10 Jahren sind wir als Unternehmen exponentiell gewachsen. Middle East (ME) NewsWire als Name umfasst nicht mehr die eigentliche Essenz und Leistungstiefe unserer Dienstleistungen. Daher haben wir nach reiflicher Überlegung einen neuen Markennamen gewählt, von dem wir der Ansicht sind, dass er widerspiegelt, wer wir heute sind, und das, was wir künftig sein werden.“

Der Name „ AETOS “ vereint Herz und Seele der Serviceleistungen des Unternehmens in sich. Er stammt aus der griechischen Mythologie, AETOS DIOS, das übersetzt so viel heißt wie „Der Adler von Zeus“.

AETOS ist der riesige, vertrauenswürdige, loyale, schnelle und persönlicheBotschafter von Zeus – was genau die Eigenschaften sind, die das Unternehmen seinen geachteten und geschätzten Kunden bietet.

AETOSWire verfügt heutzutage über die größte und umfassende Medienpräsenz im Mittleren Osten und in Afrika (MEA). Die Nachrichtenverbreitungssparte von NSG, dem exklusiven Vertreter von Business Wire, einem Berkshire Hathaway-Unternehmen, in der MENA-Region zu sein, hat den Vorteil, dass es einen direkten und beispiellosen Zugang zu den Presseräumen der bedeutendsten Nachrichtenagenturen und Medienkanälen weltweit eröffnet.

Darüber hinaus stellt AETOSWire sicher, dass es schnell verfügbar ist und dass seine Serviceleistungen personalisiert sind, um so die speziellen Bedürfnissen seiner Stakeholder zu erfüllen. Es handelt sich um das alleinige Nachrichtenverbreitungsunternehmen in der Region mit einer lokalen Nachrichtenredaktion, die das ganze Jahr über rund um die Uhr (24/7/365) geöffnet ist, um den Nachrichtenverbreitungsanforderungen leichter gerecht zu werden.

Der Schlüssel zur glaubwürdigen Reputation des Unternehmens ist das Vertrauen, das die Kunden und Partner ihm aufgrund der einheitlich hohen Qualität seiner Serviceleistungen, der kompromisslosen Integrität seiner Informationen und Abläufe sowie der wirkungsorientierten Herangehensweise an die Nachrichtenverbreitung, die eine konkrete Rendite (RoI) generiert, schenken.

„Es stimmt zwar, dass ME NewsWire die Branche nach einem Jahrzehnt bereits nachhaltig geprägt hat, ich bin jedoch der Ansicht, das AETOSWire von seinen Stakeholdern auch weiterhin für die Bereitstellung schneller, verlässlicher, weitreichender und individuell angepasster Nachrichtenverbreitungsdienste anerkannt und unterstützt werden wird“, bemerkt Hr. AbiHanna abschließend.

AETOSWire wird in den kommenden Tagen im Rahmen seines unverbrüchlichen Engagements für Innovation auf dem Gebiet der Nachrichtenverbreitung und der Kommunikation neue und einzigartige Serviceleistungen präsentieren. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.AETOSWire.com.com.

