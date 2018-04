MADRID--(BUSINESS WIRE)--avr. 25, 2018--

Helperby Therapeutics annonce ses résultats de l'étude de phase 1 qui démontrent les nombreux bénéfices de son antibiothérapie combinée unique, efficace dans la lutte contre les pathogènes bactériens résistants au Carbapenem qui constituent les priorités critiques de l'OMS

Helperby Therapeutics Ltd (Helperby) a présenté des données lors du Congrès européen de Microbiologie clinique et des Maladies infectieuses (ECCMID) annonçant les résultats de l'étude de phase 1 portant sur la tolérabilité, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l'efficacité d'un traitement à base d'azidothymidine et de colistine - seules et sous forme de thérapie combinée - contre l'enterobacteriaceae qui résiste à plusieurs médicaments, l'un des plus importants pathogènes résistants aux médicaments.

Helperby a également présenté ses données précliniques qui montrent que l'azidothymidine est efficace contre les enterobacteriaceae résistants au carbapenem et à la colistine. L'azidothymidine est une terminaison de la chaîne d'ADN qui représente une nouvelle catégorie d'agent antibactérien de lutte contre les bactéries à Gram négatif les plus résistantes. De plus amples données ont été présentées, qui illustraient l'efficacité de cette combinaison chez les modèles animaux.

Cette étude ouvre la voie à de nouveaux essais cliniques et offre un potentiel de développement d'une nouvelle catégorie d'antibiotiques, efficaces contre certains des pathogènes les plus résistants. Cette combinaison pourrait être commercialisée en l'espace d'à peine trois à cinq ans.

L'importance de ces données est basée sur le fait que les pathogènes bactériens à Gram négatif, résistants au carbapenem, qui constituent la priorité critique de l'OMS contribueront aux 10 millions de décès prévus à travers le monde d'ici 2050, en raison d'infections résistantes au traitement. i. La résistance accrue des pathogènes aux antibiotiques constitue une grave menace pour la médecine moderne. Les infections sanguines dues à ces bactéries hautement résistantes peuvent aboutir à des taux de mortalité supérieurs à 50% ii.

Cette combinaison offre une amélioration antibiotique avec une faible dose de colistin, sûre et bien tolérée par les humains, comme en témoignent les résultats de l'étude de phase 1. Elle permet ainsi d'éviter tout risque de toxicité rénale associée à des doses élevées de colistine.

La nouvelle catégorie de thérapie antibiotique ARA d'Helperby est l'un des rares candidats-médicaments identifiés par l'Organisation Mondiale de la Santé iii afin de lutter contre les trois pathogènes constituant la priorité critique de l'OMS: l'entérobacteriaceae résistante aux pathogènes, l'entérobacteriaceae résistante au carbapenem (CRE); l'acinetobacter résistante au carbapenem (CRAB) et la pseudomonas aeruginosa résistante au carbapenem (CRPA).

L'azidothymidine et la colistine sont des entités connues et leurs modes d'action, effets secondaires et interactions sont bien connus des autorités réglementaires.

"Notre approche unique de la combinaison de suppresseurs de résistance antimicrobienne tels l'azidothymidine et les antibiotiques existants pourrait être commercialisée dans le cadre d'une nouvelle catégorie d'antibiothérapie efficace dans 3 à 5 ans," a déclaré le Professeur Coates, fondateur et directeur scientifique chez Helperby Therapeutics.

"Helperby a développé un solide candidat-médicament pour une thérapie de plus longue durée, efficace contre les infections résistantes à plusieurs médicaments, affirme le PDG Dennis Molnar. "Il est établi que les thérapies combinées empêchent la survenance de toute résistance, et la technique de combinaison thérapeutique d'Helperby possède le potentiel de prolonger la durée de vie des antibiotiques de dernier recours qui sont particulièrement menacés en raison de l'émergence croissante de la résistance antimicrobienne," a-t-il ajouté.

