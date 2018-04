News Services Group Annonce Officiellement le Changement de Nom de ME NewsWire à AETOSWire

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--avr. 25, 2018--News Services Group (NSG) annonce officiellement le changement de nom de sa filiale de distribution de nouvelles, ME NewsWire, pour le remplacer par .

Tony AbiHanna, Président et Directeur Général de NSG, AETOSWire et ESMAA News, a expliqué la raison derrière cette initiative opportune : « En 10 ans, nous avons connu une croissance exponentielle en tant qu'entreprise. Middle East (ME) NewsWire en tant que nom ne comprend plus l'essence et la profondeur réels de nos services. Nous avons donc trié sur le volet un nouveau nom de marque qui, selon nous, reflète ce que nous sommes aujourd'hui et continuera à nous incarner dans l'avenir. »

Le nom « AETOS » saisit le cœur et l’esprit des services de l'entreprise. Il est dérivé de la mythologie grecque, AETOS DIOS, qui se traduit par « L'aigle de Zeus ».

AETOS est le messager Géant, Fiable, Loyal, Rapide et Personnel de Zeus. Les mêmes caractéristiques que l'entreprise apporte à sa clientèle appréciée et estimée.

Aujourd'hui, AETOSWire dispose de la plus grande et plus vaste portée médiatique au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). Etre la filiale de distribution de nouvelles de NSG, le représentant exclusif de Business Wire, une société de Berkshire Hathaway, dans la région MENA, lui donne un accès direct et inégalé aux salles de rédaction des agences de presse les plus éminentes.

De plus, AETOSWire veille à ce qu'elle soit facilement accessible et que ses services soient personnalisés pour répondre aux besoins particuliers de ses parties prenantes. C'est la seule société de distribution de nouvelles de la région qui dispose d'une salle de rédaction locale disponible 24 heures sur 24 tous les jours de l’année et sans interruption, pour faciliter les exigences des clients en matière de distribution des nouvelles.

La clé de sa réputation crédible est certainement la confiance que lui accordent ses clients et ses partenaires grâce à la qualité constante de ses services, à l'intégrité sans faille de ses informations et ses processus, et à ses approches de distribution d'information qui génèrent un retour sur investissement concret (ROI).

« Certes, que ME NewsWire a déjà laissé une marque indélébile dans le secteur après une décennie d'opérations, mais je crois qu'AETOSWire continuera à être reconnue et patronnée par ses parties prenantes pour fournir des services rapides, fiables, de grande portée et personnalisés de distribution des nouvelles », a conclu M. AbiHanna.

Au cours des prochains jours, AETOSWire lancera un nouveau service unique en son genre, dans le cadre de son engagement indéfectible à l'innovation dans la distribution et la communication de l'information.

