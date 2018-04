News Services Group anuncia oficialmente a mudança da marca ME NewsWire para AETOSWire

DUBAI, United Arab Emirates--(BUSINESS WIRE)--abr 25, 2018--O News Services Group (NSG) anuncia oficialmente a mudança da marca de seu braço de distribuição de notícias ME NewsWire para .

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180425005522/pt/

Tony AbiHanna, presidente e diretor executivo da NSG, AETOSWire e Esmaa News, explicou o motivo por trás deste movimento oportuno: "Em 10 anos teremos crescido exponencialmente como empresa. Como nome, Middle East (ME) NewsWire não mais engloba a real essência e profundidade de nossos serviços. Assim, escolhemos um novo nome de marca que, acreditamos, reflete quem somos agora e que continuará a nos incorporar no futuro."

O nome " AETOS " captura o coração e a alma dos serviços da empresa. Derivado da mitologia grega, AETOS DIOS é traduzido por "A águia de Zeus".

AETOS é o gigante, mensageiro pessoal, leal, rápido e de confiança de Zeus, as mesmas características que a empresa leva à sua valiosa e estimada clientela.

Hoje, a AETOSWire tem o maior e mais amplo alcance de mídia no Oriente Médio e África (Middle East and Africa, MEA). Ser o novo braço de distribuição de notícias da NSG, representante exclusiva da Business Wire, uma empresa Berkshire Hathaway, na região da MENA, dá a ela acesso direto e inigualável às salas de imprensa das mais importantes agências de notícias e meios de comunicação do mundo.

Ainda mais, a AETOSWire assegura que está prontamente acessível e seus serviços são personalizados para suprir as necessidades distintas de seus investidores. Ela é a única empresa de distribuição de notícias na região com uma sala de imprensa local permanentemente disponível (24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano) para atender às necessidades de distribuição de notícias dos clientes.

A chave para sua reputação está na confiança que seus clientes e parceiros nela colocaram graças à qualidade consistente de seus serviços, integridade sem comprometimento de suas informações e processos e abordagem de distribuição de notícias de impacto que geram retorno do investimento (RDI) concreto.

"Embora seja verdade que a ME NewsWire já tenha deixado uma marca indelével no setor depois de uma década de operações, acredito que a AETOSWire continuará a ser reconhecida e favorecida por seus investidores por prestar serviços de distribuição de notícias sob medida, rápidos, confiáveis e de longo alcance", concluiu AbiHanna.

A AETOSWire vai introduzir serviços novos e exclusivos nos dias que se seguem como parte de seu constante compromisso com a inovação em comunicação e distribuição de notícias. Para outras informações, acesse www.AETOSWire.com.

* Fonte:

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180425005522/pt/

CONTACT: AETOSWire

Zyra Tarrosa, Chefe de RP, +97145577007

pr@aetoswire.com

KEYWORD: UNITED ARAB EMIRATES NORTH AMERICA CANADA MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: COMMUNICATIONS PUBLIC RELATIONS/INVESTOR RELATIONS PUBLISHING

SOURCE: AETOSWire

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/25/2018 03:00 AM/DISC: 04/25/2018 03:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180425005522/pt