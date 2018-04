Premiers pas d'Ether Capital sur NEO

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--avr. 24, 2018--La NEO Bourse (" NEO ") a le plaisir d'annoncer qu'Ether Capital Corporation (" Ether Capital ") a fait son entrée sur les marchés publics via NEO, sous le symbole de courtage ETHC. Ether Capital est une société technologique torontoise dont l'objectif est de devenir le centre d'affaires et d'investissements pour l'écosystème Ethereum. Les actions ordinaires de la Société ont commencé à être négociées sur NEO le 19 avril 2018.

Ether Capital, son chef de la direction Michael Conn et le membre du conseil d'administration John Ruffolo, se sont joints à Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO Bourse, pour l'ouverture de la séance et fêter le lancement d'Ether Capital sur NEO. Les actions ordinaires d'Ether Capital ont commencé à être négociées sur NEO le 19 avril 2018 sous le symbole ETHC. (Photo: Business Wire)

"Nous sommes fiers de nous lancer sur les marchés publics et de commencer à mettre en application notre modèle commercial, qui consiste initialement à investir dans le token "Ether" natif d'Ethereum comme un actif stratégique, puis d'identifier des acquisitions stratégiques au seins des activités basées dans l'environnement Ethereum", déclare Som Seif, président exécutif et codirecteur des placements chez Ether Capital. "En tant que première entreprise cotée en bourse dont l'activité est centrée exclusivement sur l'écosystème Ethereum, nous sommes ravis d'apporter à nos investisseurs l'opportunité d'investir dans un des éléments fondamentaux de l'espace de la chaîne de blocs. Pour promouvoir cette technologie disruptive qui changera la face du secteur, il est important pour nous de pouvoir compter sur un partenaire innovant sur les marchés publics, et nous sommes heureux de travailler avec NEO au moment où nous comblons le fossé avec l'industrie financière."

"En tant que société cotée en bourse, nous disposerons de la liquidité et de la transparence nécessaires pour conserver une source permanente de capital pour alimenter notre croissance, puis celle des entreprises évoluant dans l'Ethereum", poursuit Michael H. Conn, chef de la direction d'Ether Capital. "À l'heure où nous nous préparons à mettre en œuvre notre vision stratégique en tant qu'entité régulée, nous savons qu'avec l'expertise unique de notre équipe de direction en matière de services financiers et de technologie chaîne de blocs, nous récolterons les fruits des vastes programmes d'investissement et services d'apport de liquidités de NEO."

Les investisseurs peuvent négocier des actions d'Ether Capital via leurs canaux de placement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers en plein exercice.

"Nous sommes véritablement heureux d'introduire Ether Capital sur les marchés publics via NEO, et fiers de travailler avec une entreprise partageant le même engagement pour l'innovation et les technologies disruptives", souligne Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. "Ethereum est en passe de devenir l'architecture maîtresse du "Web 3.0", un domaine dans lequel le Canada est le chef de file. Je suis convaincu que notre pays continuera à être un centre de la chaîne de blocs pendant de nombreuses années encore, car nous avons les compétences, l'expertise, la volonté de promouvoir la transformation et des autorités gouvernementales et régulatrices désireuses de soutenir activement l'innovation. Nous nous réjouissons à l'idée d'optimiser les capacités d'Ether Capital pour leur permettre de saisir cette opportunité de taille et transformer la façon qu'ont les entreprises de travailler."

À propos d'Ether Capital Corporation Ether Capital est une société technologique torontoise dont l'objectif est de devenir le centre d'affaires et d'investissements pour l'écosystème Ethereum. Ether Capital investira dans le token "Ether" natif d'Ethereum comme actif stratégique, et choisira entre la prise de participation ou l'acquisition d'entreprises évoluant dans l'Ethereum. Créée par un conseil d'administration et une équipe de direction très aguerris, Ether Capital dispose des ressources, de l'expérience et des contacts nécessaires pour soutenir les entreprises et investir dans des technologies profondément disruptives. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://ethcap.co/.

À propos de NEO Bourse NEO Bourse Aequitas Inc. est le marché boursier canadien de prochaine génération mettant au premier plan les investisseurs, les entreprises cherchant à lever des capitaux et les opérateurs. Lancée en mars 2015, la NEO Bourse offre actuellement une plateforme de négociation innovante pour tous les titres canadiens, ainsi qu'une plateforme de cotation à valeur ajoutée pour les sociétés levant des capitaux et les produits d’investissement, avec des avantages uniques en matière de liquidités, transparence et efficience. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur NEOstockexchange.com

