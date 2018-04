Le Fonds d'Abou Dhabi pour le Développement finance le projet résidentiel Cheikh Khalifa bin Zayed en Afghanistan, à hauteur de 192 millions de dollars américains

ABOU DHABI, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--avr. 24, 2018--Son Excellence Mohammad Ashraf Ghani, président de la République islamique de l'Afghanistan, a inauguré le projet du Complexe de Logements portant le nom Cheikh Khalifa bin Zayed, financé par le Fonds Abou Dhabi pour le Développement (ADFD), en Afghanistan. Situé dans le district Qasaba au sein de la capitale de l'Afghanistan, Kaboul, l'ADFD a contribué par une somme à hauteur de 192 millions de dollars américains au projet de développement de logements sociaux.

Destiné à augmenter les options d'hébergement abordables dans le pays, ce projet essentiel englobe 3330 unités résidentielles. Comprenant d'importants travaux d'infrastructure tels que les routes, l'eau, les réseaux électriques et les services de soutien, le projet vise à élever le niveau de vie de ses résidents à travers ses centrales électriques qui génèrent 22 mégawatts d'énergie dans un temps d'arrêt minimal.

La cérémonie a témoigné la participation de Son Excellence Mohammed Saif Al Suwaidi, directeur général du Fonds Abou Dhabi pour le Développement (ADFD), Son Excellence Saif Al Shamsi, chargé d'affaires à l'ambassade des Émirats Arabes Unis en Afghanistan, Son Excellence Sadate Mansoor Nader, ministre afghan du Logement et du Développement urbain, ainsi que plusieurs hauts responsables d'Afghanistan.

Pour sa part, Al Suwaidi a déclaré : "Conformément aux directives stipulées par le leadership des UAE pour soutenir les objectifs du gouvernement afghan concernant le développement de logements, la construction a été financée par la subvention fournie par le gouvernement d'Abou Dhabi, gérée par l'ADFD et destinée à l'Afghanistan. Ce projet essentiel ne consiste pas uniquement à fournir un logement adéquat à des milliers de citoyens afghans, mais il contribuera également à renforcer le secteur du logement social dans le pays.

L'ADFD est engagé à aider le gouvernement afghan pour surmonter les défis auxquels l'Afghanistan fait face, à réaliser les objectifs de développement que le pays désire atteindre, et connaitre une prospérité future à long terme".

En outre, Son Excellence Sadate Mansoor Nader a salué les efforts déployés par les UAE pour mettre en œuvre des programmes humanitaires et de développement en Afghanistan. Il a souligné que le projet de 53,8 hectares offrira des options de logement adaptées au mode de vie des familles afghanes.

Depuis qu'il a commencé à soutenir des projets de développement en Afghanistan en 1977, l'ADFD a accordé 325 millions de dollars américains pour développer 14 projets qui ont contribué par la suite au développement économique et social du pays.

L'ADFD est une organisation nationale détenue par le gouvernement d'Abou Dhabi. Créée en 1971, elle a pour objectif d'aider les pays émergents en leur accordant des prêts concessionnels pour financer des projets de développement durable ainsi que d'autres investissements à long terme et des contributions directes. L'ADFD gère les subventions fournies par le gouvernement d'Abou Dhabi et surveille le déroulement des projets concernés. A noter que l'organisation a également investi une somme de 80 milliards d'AED dans des projets de développement dans 88 pays.

