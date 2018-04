EnvisionTEC enthüllt neue medizinische In-Vivo-Materialien und Funktionsoptionen für 3D-Bioplotter

DEARBORN, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Apr 23, 2018--EnvisionTEC, ein weltweit führender Hersteller von Desktop- und Full-Production 3D-Druckern und Materialien, gab heute zwei neue medizinische Materialien bekannt, die das Drucken von Teilen zur Implantation in Menschen sicherer und einfacher machen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180423006578/de/

EnvisionTEC today launches two new medical-grade materials that make 3D printing parts for implantation in humans safe and easy on its bioprinters. UV Silicone 60A MG, shown here, is a ready-to-print liquid silicone appropriate for microfluidics, wound dressings and more. EnvisionTEC also launched a biodegradable PCL polyester for use with its 3D-Bioplotter printers. (Graphic: Business Wire)

Die zwei neuen druckbereiten Materialien von EnvisionTEC von medizinischer Qualität (Medical Grade, MG) – ein flüssiger Silikonkautschuk und ein biologisch abbaubarer PCL-Polyester – weisen höchste Reinheit auf und können nach einem 3D-Ausdruck auf einem der 3D-Bioplotter des Unternehmens in Menschen implantiert werden.

Den seit 2002 weltweit führenden Bioprinter, der 3D-Bioplotter von EnvisionTEC, gibt es in drei Modellen – Starter, Developer und Manufacturer – sodass Bioprinting Ausbildern, Forschern in der Medizin und globalen Herstellern zugängig ist.

Die aus den neuen Materialien in 3D gedruckten Muster werden in dieser Woche auf der RAPID + TCT in Fort Worth, Texas, der größten Veranstaltung für 3D-Fertigung in Nordamerika, vorgestellt. EnvisionTEC sponsert die Konferenz über medizinische Fertigungsinnovationen während der Veranstaltung und wird weitere Innovationen auf Stand 1304 präsentieren.

„Diese neuen Materialien beweisen erneut, dass EnvisionTEC weiterhin eng mit unseren Kunden und Partnern zusammenarbeitet, um Materialien zu entwickeln, die sich einfach auf unserem hoch präzisen und zuverlässigen 3D-Bioplotter verwenden lassen“, erklärte CEO Al Siblani.

FDA Master Files für die beiden neuen, nun zum Kauf erhältlichen Materialien können angefordert werden:

UV Silicone 60A MG – ein biokompatibler, bio-inerter, nicht biologisch abbaubarer Silikonkautschuk, der mit UV-Bestrahlung behandelt wurde und eine Shore-A-Härte von 60 bietet. Es ist ein transparentes Material, das auch mit Pigmenten gemischt werden kann. Nur zur kurzfristigen Verwendung im Körper zugelassen (maximal 29 Tage). Wird in Kilogramm-Mengen verkauft. Zu den geeigneten Anwendungen gehören Mikrofluidik, Wundverbände, Bio-Sensor-Gehäuse und Prototyperstellung. HT PCL MG – ein biologisch abbaubarer thermoplastischer Polyester, das bei hoher Temperatur verarbeitet wird. Es wird in zwei Molekulargewichten angeboten, die die Steifheit, Flexibilität und Abbauzeit beeinflussen: 80 kDa und 120 kDa. Erhältlich in 1 kg oder 100 g Packungen. Zur kurzfristigen und langfristigen Verwendung im Körper geeignet (über 29 Tage). Zu den idealen Anwendungen zählen Knochen- und Knorpelneubildung, Medikamentabgabe und Hybridgerüste.

Die Kunden können von 365 nm auf 405 nm Lichtquelle wechseln, genauso schnell und einfach wie das Wechseln von Materialkassetten auf einem Niedrigtemperatur-Druckkopf.

Die Vorgeschichte von druckfertigen Biomaterialien

Der 3D-Bioplotter ist der einzige „Open-Source“-Materialdrucker von EnvisionTEC – eine Funktion, die medizinischen Forschern und Herstellern die Flexibilität zur Entwicklung ihrer eigenen Materialien für einzigartige Forschungsprojekte oder einen spezifischen Patienten bieten soll.

3D-Bioplotter haben seit über 15 Jahren Silikone, Thermoplaste, Hydrogele und andere Materialien gedruckt, um bahnbrechende Forschung in der regenerativen Medizin, der Medikamentabgabe und Materialforschung, um nur einige zu nennen, voranzutreiben.

Mit zunehmender Beliebtheit des 3D-Bioplotters und angesichts mehr als 200 Zitaten in „peer-reviewed“ Journalen, ist die Nachfrage nach Standard-3D-Druckmaterialien ebenfalls gestiegen.

Aus diesem Grund bietet EnvisionTEC nun drei Materialqualitäten an, die verschiedene Reinheitsgrade und Kosten aufweisen, um die Forschung und Fertigung zu beschleunigen, so z B. beim Druck von Support für Gewebetechnikanwendungen oder Strukturen für weiche Implantate:

Technical Grade (TG) (Technische Qualität) Research Grade (RG) (Forschungsqualität) Medical Grade (MG) (Medizinische Qualität)

Mehrere der Standard-Biodruckmaterialien von EnvisionTEC sind auch in Niedrigtemperatur- (low-temperature, LT) oder Hochtemperatur- (high-temperature, HT) Ausführung erhältlich, um den verschiedenen Druckanforderungen zu entsprechen. EnvisionTEC bietet beispielsweise LT- und HT-Versionen seines Support RG Materials an. Diese Materialien von Forschungsqualität können zur Erstellung von Opfersupports verwendet werden, die, wenn der Support nicht länger benötigt wird, in destilliertem Wasser aufgelöst werden. Die LT-Version hat eine Zellulosebasis und bietet eine Verarbeitungstemperatur von 23 °C oder 73 °F, während die HT-Version eine Zuckerbasis hat und bei Temperaturen von 150 °C oder 302 °F verarbeitet werden kann.

Als das weltweit führende Unternehmen für Bioprinting-Lösungen setzt EnvisionTEC die Entwicklung von Biodruckmaterialien mit seinen globalen Partnern fort, da sich der Bereich der regenerativen Medizin ständig weiterentwickelt und Biodruck in den kommenden Jahren in klinischen Versuchen und im Fertigungsbereich Anwendung finden wird.

Weitere Informationen über die neuen Biomaterialien des Unternehmens finden Sie unter EnvisionTEC.com/biomaterials.

Über EnvisionTEC

EnvisionTEC ist ein weltweit führender Anbieter von 3D-Drucklösungen für professionelle Anwendungen. Das 2002 gegründete Unternehmen EnvisionTEC mit seiner bahnbrechenden, kommerziellen DLP-Drucktechnik vertreibt mittlerweile 3D-Drucker auf der Grundlage von sechs unterschiedlichen Technologien, mit denen Gegenstände ausgehend von digitalen Dateien angefertigt werden. Die Technologie von EnvisionTEC wird in verschiedenen medizinischen, professionellen und industriellen Bereichen eingesetzt und aufgrund ihrer Präzision, Oberflächenbeschaffenheit, Funktionalität und Geschwindigkeit geschätzt. Das geistige Eigentum von EnvisionTEC umfasst mehr als 140 angemeldete und bereits erteilte Patente. Erfahren Sie mehr auf EnvisionTEC.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180423006578/de/

CONTACT: EnvisionTEC

Sarah A. Webster, +1-313-888-4460

swebster@envisiontec.com

KEYWORD: AUSTRIA UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA CANADA MICHIGAN GERMANY SWITZERLAND

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY OTHER TECHNOLOGY MANUFACTURING CHEMICALS/PLASTICS OTHER MANUFACTURING

SOURCE: EnvisionTEC

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/23/2018 07:04 PM/DISC: 04/23/2018 07:04 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180423006578/de