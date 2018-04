Panasonic lança projeto Soluções Sem Rede Elétrica em comemoração ao centenário da empresa

OSAKA, Japão--(BUSINESS WIRE)--abr 23, 2018--A Panasonic Corporation anunciou o lançamento de um projeto destinado a pessoas de áreas sem abastecimento de rede elétrica que combina atividades educacionais para promover o entendimento da eletricidade e do fornecimento dos produtos da empresa. O projeto Soluções Sem Rede Elétrica é parte das iniciativas de responsabilidade social corporativa da Panasonic e das comemorações pelo centenário de sua fundação neste ano.

Power Supply Station installed in Indonesia as part of the project (West Kalimantan) (Photo: Business Wire)

Essa nova iniciativa busca apoiar a criação de uma sociedade sustentável em que cada indivíduo possa ter uma vida independente, ainda que viva sem acesso direto à rede elétrica. A Panasonic vai doar produtos de sua marca como sistemas de geração ou armazenagem de energia solar, fornecer informações e treinamento técnico para cultivar recursos humanos, e ajudar a desenvolver modelos de negócios locais para aproveitar a eletricidade. Com essas atividades, a Panasonic quer ajudar a estabelecer uma sólida base educativa, aumentar rendas locais e apoiar a independência dessas comunidades. Além disso, as atividades contribuirão para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

O novo projeto se direciona a comunidades da Ásia e da África com uma grande população sem acesso à rede elétrica, onde a Panasonic vai trabalhar com organizações não governamentais e organizações sem fins lucrativos que estão tomando iniciativas para solucionar os problemas sociais enfrentados por essas comunidades. Começando pela Indonésia (janeiro de 2018 a dezembro de 2019), Myanmar (abril de 2018 a março de 2020) e Quênia (atualmente em coordenação), as atividades se expandirão gradualmente para outras regiões e países.

Atividades específicas do projeto 1. Educação para o desenvolvimento sustentável de cidadãos locais Para promover o uso voluntário dos produtos doados, a Panasonic vai oferecer instrução para ampliar a conscientização entre os cidadãos locais sobre o uso de eletricidade e oferecer treinamento básico sobre painéis e sistemas de armazenagem de energia solar.

2. Doação de sistemas de geração e armazenagem de energia solar para promover o uso de energia renovável A Panasonic doará seu pacote autônomo de energia fotovoltaica chamado Estação de Abastecimento de Energia, sistemas compactos de armazenagem de energia com iluminação LED conhecidos como armazenamento solar Eneloop e lanternas solares, entre outros produtos. Eles serão utilizados em escolas, locais de reuniões comunitárias e residências.

3. Desenvolvimento de modelos industriais locais baseados em eletricidade para aumentar a renda A Panasonic tentará criar modelos industriais de pequena escala, como negócios agrícolas e de processamento de peixes, que utilizem a energia gerada pelos painéis e sistemas de armazenagem de energia solar. O objetivo é garantir os recursos necessários para a continuidade desses negócios, incluindo manutenção dos sistemas e substituição de baterias, para gerar um impacto socioeconômico positivo na comunidade.

Por meio de suas atividades de cidadania corporativa, dedicadas a ajudar países em desenvolvimento a solucionarem seus problemas sociais, a Panasonic se empenhará para criar “Uma vida melhor, um mundo melhor”.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável abordados pelo Projeto de Soluções Sem Rede Elétrica – Energia limpa e economicamente acessível – Parcerias para atingir objetivos – Boa saúde e bem-estar – Educação de qualidade – Igualdade de gêneros – Erradicação da pobreza

Atividades da Panasonic em apoio a países emergentes e em desenvolvimento Tendo como tema principal a criação de uma sociedade inclusiva e sem pobreza, a Panasonic está realizando atividades de cidadania corporativa baseadas em sua filosofia de contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio de seus negócios com o uso de tecnologia e produtos. Com relação às atividades de apoio a comunidades sem acesso à rede elétrica, a Panasonic realizou o projeto 100 Mil Lanternas Solares, em que a empresa doou cem mil lanternas solares para países em desenvolvimento de todo o mundo. Sua próxima iniciativa, iniciada em março deste ano, é o projeto Levar Luz às Pessoas, que busca levar luz para comunidades sem acesso a rede elétrica por meio de financiamento coletivo e doação de livros usados com o apoio do público em geral.

Sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um conjunto de objetivos globais que devem ser atingidos entre 2016 e 2030, adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 2015, para criar um mundo sustentável. Incluem 17 objetivos e 169 metas específicas.

