グルンディッヒがキッチンのデザインと技術のあり方を変革

グルンディッヒのグルメ・シェフ(Gourmet Chef™)オーブンにより、手間のかかるおいしい料理の調理が以前にも増して簡単になります。このオーブンは直感的なデザインと革新的な技術を備え、調理と洗浄は簡単で、料理の創造力をかきたて、絶品のできばえを実現します。先進的なネットワーク接続機能とセンサーを搭載しているため、ユーザーは調理時の食材の温度を正確に制御して、最高のできばえを達成できます。高温湿度センサー、温度制御センサーとBLDCモーター、内蔵カメラ、多点ミートプローブが含まれます。水洗浄や高圧スチーム洗浄を含む高度な自動洗浄機能を搭載した本オーブンにより、料理作りの後の洗浄は、これまでになく簡単になっています。

グルメ・シェフは、優美で洗練されたデザインに加え、7インチのタッチ式TFTディスプレーなど、高度な調理技術も備えています。このディスプレーにより、ユーザーはオーブン内のスマート機能を制御して、調理プロセスを簡単にモニタリング・調節できます。ユーザーはレシピのアイデアや独自料理(すべてプロのシェフが開発)に合わせた75件の自動プログラムを通じて、グルメ・シェフ・オーブンの幅広い機能を活用できます。

グルンディッヒのFLEXISMART ™ - ユーザーの副料理長

グルンディッヒのFlexiSmart™電磁調理器は、センサー技術を活用して調理を代行する機能を持ちます。80cmのFlexiSmart電磁調理器は最新のセンサー技術を搭載し、セラミックガラス製エクステリアに収納されており、レストラン並みの料理を家庭で再現できるようにしています。直感的に使用できるタッチスクリーン式TFT上で自動調理メニューをブラウズして、多様なレシピや手順書を簡単に利用できます。温度を正確に把握して調節できる機能により、料理のできばえを高め、ふきこぼしや焼き焦げなどのミスを防止できます。世界初の真空電磁調理器として知られているFlexiSmart™電磁調理器に細かい仕事を任せれば、料理の楽しみに集中できます。

グルンディッヒの仮想ユーザー体験技術(VUX)ハブ

仮想ユーザー体験技術(VUX)ハブはキッチンに徹底的な革命をもたらします。最先端技術の最新成果を取り入れて昨年投入した本システムは、普通の調理台をインタラクティブでスタイリッシュなコントローラーに様変わりさせ、現代的なあらゆる住宅の必需品となるものです。

プロジェクターを使用し、フード内のプロジェクターで調理台に投影するすることで、高度に洗練されたコントロールパネルが違和感なく調理台に溶け込み、あらゆる物理的なツマミやボタンを無くして、衛生と表面洗浄のし易さを向上させるとともに、スタイルを気にする意識に訴えます。

グルンディッヒの最新世代のVUXハブは、輝度と解像度を高めたインターフェース、隠れた電磁調理器、より小型化したキッチン家電の無線制御機能、以前にも増して広くなったクッキングゾーンが特徴です。

鮮度と冷蔵のデザインを調和

グルンディッヒの業務用デザインビルトイン冷蔵庫により、鮮度の新しい拠り所が生まれました。内装がステンレスのグルンディッヒ製業務用冷蔵庫シリーズは、シンフォニーとハーモニーというコンセプトを採用し、それをグルンディッヒが世に知られる所以である完璧な優美さと結合させています。CustomFresh+技術を搭載したグルンディッヒ製業務用デザイン冷蔵庫は調節可能な温度範囲の特別セクションを持つため、標準的な冷蔵庫よりも3倍長く食品の鮮度を保つことができます。お客さまのもてなしには、大容量内蔵ワインクーラーが利点となります。

グルンディッヒ製業務用デザイン冷蔵庫は、キッチン美学を高めるようにデザインした当ブランドの新しいビルトイン冷蔵庫シリーズを充実させるものです。

グルンディッヒのビルトインレンジフード

優雅なデザインのグルンディッヒ製高級レンジフードは、独自の空気取り入れシステムを備えています。これは電磁調理器とフードを一体化してスペースを節約した革新的成果です。従来のようにコンロの上にフードが来るというモデルに制約されなくなるため、キッチン設計の自由度が高まり、キッチンの清潔さが高まり、現代的な美観を実現できます。

グルンディッヒの組み込みレンジフードは優れたA+のエネルギー評定を高め、傑出した換気ソリューションを提供することで、家庭におけるエネルギー消費管理に役立ちます。食品の臭いを無くすために、このレンジフードは接触感知制御LEDディスプレーを使用しており、ノイズを最小化する独自機能を備えています。これにより本製品はAサウンド品質証明を獲得しています。

隅々まで届く洗浄システム

グルンディッヒの最新の食器洗浄技術となる革新的な コーナー・ウオッシュ(Corner Wash™) システムは、食器洗浄機に投入した食器のあらゆる表面の完璧な洗浄を保証します。3カ所式スプレーアームと特別設計ノズルを搭載した コーナー・ウオッシュ により、隅々を逃すことなく、あらゆる食品を食器から完全に洗い取り、頑固な染みさえも落とします。

グルンディッヒの最新の食器洗浄機シリーズは、独自の臭気除去洗浄機も取りそろえています。グルンディッヒのIonFresh技術を搭載することで、悪臭を有害なガスや化学製品なしで除去し、健康的で快適な住まいを持てるようにします。

スマートホームと接続

グルンディッヒは、自社の革新能力を活用して次世代にスマートで持続可能な未来を残すことに努力しています。グルンディッヒは、アマゾンと提携して消費者が必要とする時に必要な家庭用品を提供しています。こうした提携としてアマゾンのダッシュ・リプレースメント・サービス(DRS)に参加しており、グルンディッヒのネットワーク接続型食器洗浄機は、必要な時に洗剤やすすぎ補助剤を自動注文できるようになっています。グルンディッヒのHomeWhiz対応家電は、アマゾン・アレクサで制御することができ、アレクサに呼びかけるだけで、オンオフ、オーブンの予熱、洗浄進捗度の確認が可能です。

グルンディッヒのHomeWhiz®アプリでは、グルンディッヒ製品をタブレット、スマートフォン、スマートTVから制御できます。つまり、どこにいても自分の家電をモニタリングして管理できます。HomeWhiz®を使用すれば、洗浄プログラムやレンジフードの設定、さらにはアラート受信などをリモート操作で変更・モニタリングできます。

カスタマイズ設定を作成してライフスタイルに合ったデジタル・エコシステムを創出したり、プログラムダウンロードから各自のニーズに合った多数のプログラムをダウンロードしたりできます。

グルンディッヒについて グルンディッヒは、フォーチュン・グローバル500にランクされるコチ・グループ傘下の大手家電メーカーであるアルチェリッキの一部門です。70年以上の歴史を持つグルンディッヒは、質の高い製品と顧客重視の姿勢により、ドイツ市場で90%を超えるブランド認知度を誇ります。2013年にドイツの白物家電市場に参入したことで、グルンディッヒは欧州唯一のホーム・エレクトロニクス製品の総合メーカーとなっています。ドイツの伝統、使い勝手の良い洗練されたデザイン、環境への配慮、高い基準と品質管理を含め、ブランドの特徴を堅持しています。有機ELテレビ、モバイル・オーディオ機器、理容器具、電気掃除機、調理家電からオーブン、食器洗い機、洗濯機まで、500種類を超える製品を扱うグルンディッヒは、現代の家のあらゆる空間のためのソリューションを提供しています。これまでにグルンディッヒは、プロダクト・デザイン、レッドドット・デザイン、プラスXアワードを受賞しています。さらに、世界的な有力商品テスト機関であるドイツの商品テスト財団(Stiftung Warentest)および英国の独立系商品検査機関のTrusted Reviewsから高い評価を得ています。グルンディッヒの製品は、主として欧州の自社生産拠点で生産され、世界65カ国以上で販売されています。

