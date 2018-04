Malajská nadace získala od emirátu Šardžá 136 000 amerických dolarů za podporu uprchlíků

ŠARDŽÁ, Spojené arabské emiráty--(BUSINESS WIRE)--IV 24, 2018--V posledních několika letech se Mezinárodní cena emirátu Šardžá za obhajobu a podporu uprchlíků ( The Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support) (SIARA) zaměřovala na úspěchy opomíjených hrdinů, kteří pracují pro uprchlíky a lidi bez státní příslušnosti v době, kdy je svět svědkem nebývale vysoké vynucené migrace v globálním měřítku. Více než 65 milionů lidí je nuceno opustit své domovy, včetně asi 21,3 milionu uprchlíků.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20180424005710/cs/

A picture from the activities Dignity Foundation organizes for refugee children (Photo: The Big Heart Foundation)

Příjemcem již druhého ocenění, jehož výše letos dosáhla částky 136 000 amerických dolarů (500 000 dirhamů), se stala Nadace Důstojnost pro děti (The Dignity for Children Foundation) z Malajsie. Oceňuje její výjimečné snahy v Asii a na Středním východě a severní Africe (region MENA).

Letos slaví nadace dvacáté výročí a v současné době poskytuje vzdělávací služby asi 1 100 uprchlíkům, lidem bez státní příslušnosti, studentům bez dokladů a dalším skupinám na okraji společnosti v malajské komunitě v Kuala Lumpur.

Ocenění založené globální humanitární charitou Velké srdce (The Big Heart Foundation) (dále jen TBHF) se sídlem v Šardžá získalo ohromnou chválu a podporu humanitárních organizací mezinárodního společenství, včetně pozitivního hodnocení Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), který prohlásil, že nabízí cennou platformu pro projevy solidarity s lidmi bez domova.

Jako třetí největší emirát Spojených arabských emirátů (SAE), a jedno z kulturních a humanitárních center arabské oblasti Šardžá pod vedením Jeho Výsosti Šejka Dr. Sultana bin Muhammada Al Qasimiho, vládce Šardžá, SAE a Její Výsosti manželky Šejka Jawaher bint Mohammed Al Qasimiové, manželky Jeho Výsosti vládce Šardžá, ředitelky nadace TBHF a významné obhájkyně dětí uprchlíků u vysoké komisařky OSN pro uprchlíky, pokračuje v prosazování filantropických snah jednotlivců a organizací po celém světě.

V době, kdy je v oblasti 39 procent násilně vystěhovaných lidí, včetně 5 milionů uprchlíků ze Sýrie, jsou iniciativy, které oslavují ducha společnosti a humanitární úsilí nezbytné.

Další informace o TBHF naleznete na internetových stránkách nadace: http://tbhf.ae.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180424005710/cs/

CONTACT: National Network Communications (NNC)

Fadia Daouk Mob: +971 52 617 2111

KEYWORD: UNITED ARAB EMIRATES MALAYSIA ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: PHILANTHROPY OTHER PHILANTHROPY FOUNDATION FUND RAISING

SOURCE: Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/24/2018 05:13 AM/DISC: 04/24/2018 05:13 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180424005710/cs