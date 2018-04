Panasonic lance un projet de solutions hors réseau pour marquer son centenaire

OSAKA, Japon--(BUSINESS WIRE)--avr. 24, 2018--Panasonic Corporation a annoncé le lancement d’un projet qui va offrir, aux personnes habitant dans des zones hors réseau, des activités pédagogiques autour du concept de l'électricité, et aussi distribuer des produits connexes de la société. Le projet des solutions hors réseau fait partie des initiatives de responsabilité sociale que prend cette année Panasonic pour célébrer le centenaire de sa fondation.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180423006642/fr/

Power Supply Station installed in Indonesia as part of the project (West Kalimantan) (Photo: Business Wire)

Cette nouvelle initiative vise à soutenir la création d'une société durable dans laquelle toute personne vivant sans accès au réseau électrique peut mener une vie indépendante. En plus d’offrir des produits tels que des systèmes de production et de stockage d'énergie solaire, Panasonic va organiser des formations pédagogiques et techniques pour améliorer les ressources humaines, et aussi développer des modèles commerciaux locaux tirant parti de l'électricité. Grâce à ces activités, Panasonic veut aider à établir une base pédagogique solide, augmenter les revenus locaux et promouvoir l'indépendance de ces communautés. Ces activités contribueront également aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Le nouveau projet cible les collectivités d’Asie et d’Afrique comptant une large population hors réseau. Dans ces zones, Panasonic travaillera avec des ONG et des OBNL qui s'efforcent de résoudre les problèmes de société auxquels ces communautés sont confrontées. Déployées initialement en Indonésie (janvier 2018 - décembre 2019), au Myanmar (avril 2018 - mars 2020) et au Kenya (actuellement en cours de coordination), ces activités seront progressivement étendues à d'autres régions et pays.

Activités spécifiques figurant dans le projet 1. Éducation au développement durable pour les citoyens locaux Afin de promouvoir l'utilisation volontaire des produits donnés, Panasonic va dispenser une éducation pour sensibiliser les citoyens locaux à l'utilisation de l'électricité et offrir une formation de base sur les panneaux solaires et les systèmes de stockage.

2. Don de systèmes de production et de stockage d'énergie solaire pour promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables Panasonic va faire don notamment de son bloc d'alimentation photovoltaïque autonome appelé « Power Supply Station », de systèmes compacts de stockage d'énergie avec éclairage LED connus sous le nom de Stockage solaire eneloop, et de lanternes solaires. Ces solutions seront utilisées dans les écoles et les salles de réunion communautaires, ainsi que dans les maisons.

3. Développement de modèles industriels locaux à base d'électricité pour augmenter les revenus Panasonic va tenter de créer des modèles industriels à petite échelle, tels que des entreprises agricoles et de transformation du poisson, qui utilisent l'énergie générée par les panneaux solaires et les systèmes de stockage. L'objectif comprend l'obtention des fonds nécessaires à la poursuite de ces activités, y compris la maintenance des systèmes et le remplacement des batteries, afin d'avoir un impact socio-économique positif dans la communauté.

Par le biais de ses activités de citoyenneté d'entreprise qui aideront les pays en développement à résoudre leurs problèmes sociétaux, Panasonic s'efforcera de créer « une vie meilleure, un monde meilleur ».

Objectifs de développement durable visés par le projet de solutions hors réseau - Énergie propre et abordable - Partenariats pour les objectifs - Bonne santé et bien-être - Éducation de qualité - Égalité des sexes - Éradication de la pauvreté

Activités de Panasonic pour soutenir les pays émergents et en développement Avec la création d'une société inclusive sans pauvreté comme thème central, Panasonic entreprend des activités de citoyenneté d'entreprise basées sur sa philosophie qui consiste à contribuer au développement de la société à travers ses activités en utilisant sa technologie et ses produits. Concernant les activités visant à soutenir les collectivités hors réseau, Panasonic a réalisé le projet « 100 Thousand Solar Lanterns », durant lequel la société a fait don de 100 000 lanternes solaires aux pays en développement à travers le monde. Sa deuxième initiative, lancée en mars de cette année, est le projet « Bringing Light to People » qui vise à éclairer les collectivités hors réseau grâce à un financement participatif et le don de livres d'occasion avec l'aide du grand public.

À propos des Objectifs de développement durable Les ODD sont un ensemble d'objectifs mondiaux à atteindre entre 2016 et 2030. Adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015 afin de créer un monde durable, les ODD consistent en 17 objectifs et 169 cibles spécifiques.

Source :

Liens connexes Site Web des activités de citoyenneté d’entreprise : https://www.panasonic.com/global/corporate/sustainability/citizenship/solution.html

Site Web «∘Bringing Light to People∘» : https://www.panasonic.com/global/corporate/sustainability/citizenship/solution/akari.html

Site Web du projet « 100 Thousand Solar Lanterns » : https://panasonic.net/sustainability/en/lantern/ Facebook : https://www.facebook.com/PanasonicSolarLantern

À l'occasion de son 100e anniversaire, Panasonic réalise son projet « 100 Thousand Solar Lanterns » qui fournit un éclairage à des collectivités hors réseau à l'échelle mondiale (30 janvier 2018) https://news.panasonic.com/global/stories/2018/54520.html

Panasonic livre un bloc d'alimentation photovoltaïque autonome «∘Power Supply Station∘» à l'Indonésie comme source d’alimentation pour un système de purification de l'eau (23 mai 2017) https://news.panasonic.com/global/topics/2017/47367.html

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180423006642/fr/

CONTACT: Panasonic Corporation

Global Communications Department

Global PR Office

Click here to go to Media Contact form

KEYWORD: ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA MYANMAR AFRICA INDONESIA JAPAN KENYA

INDUSTRY KEYWORD: OTHER CONSUMER EDUCATION ENERGY ALTERNATIVE ENERGY TECHNOLOGY CONSUMER ELECTRONICS HARDWARE MANUFACTURING OTHER MANUFACTURING PHILANTHROPY TRAINING OTHER PHILANTHROPY CONSUMER

SOURCE: Panasonic Corporation

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/24/2018 12:08 AM/DISC: 04/24/2018 12:09 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180423006642/fr