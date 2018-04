Finablr lançada para acelerar as inovações tecnológicas com foco no cliente

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--abr 23, 2018--O Dr. Bavaguthu Raghuram Shetty, importante empresário e filantropo, anunciou a criação da “Finablr”, uma nova holding que, sujeita às aprovações regulatórias, consolidará sua carteira global de marcas de serviços financeiros em uma única organização. Incorporada no Reino Unido, a Finablr fornecerá direção e supervisão estratégica para as marcas líderes da categoria em toda a sua rede.

A Finablr busca também conduzir habilitação e qualificação financeira acelerando a inovação tecnológica com foco no cliente através de iniciativas de P&D, engajamentos no ecossistema da indústria, investimentos e aquisições potenciais. Como rede diversificada, a Finablr combinará a expertise acumulada do setor das suas confiáveis marcas da rede, inclusive UAE Exchange, Travelex, Xpress Money etc., para oferecer experiências líderes de mercado e de tecnologia inovadora. Como plataforma de capacidades complementares, a rede Finablr facilitará experiências conectadas e contínuas para as pessoas e as empresas.

Com mais de quatro décadas de experiência na indústria, mais de 18.000 funcionários, e lidando com mais de 150 milhões de transações com clientes anualmente, as marcas da rede Finablr ostentam uma presença global impressionante. Atingindo coletivamente mais de um bilhão de vidas através de suas lojas de varejo, seus agentes e canais digitais, as marcas da rede Finablr têm presença direta em 45 países e alcance de rede em 165 países. Inovação e integração tecnológica na nova economia são fundamentais para a estratégia de crescimento da Finablr.

Comentando o anúncio, o fundador e presidente do conselho da Finablr, Dr. B.R.Shetty, afirmou: "A Finablr é conduzida por nosso desejo de liderar a evolução do setor para atender às demandas do cliente do futuro. Nossa força vem de mais de quatro décadas de confiança, que construímos com nossos clientes através de um histórico de inovação e excelência em serviço. Através de investimento em pesquisa e tecnologia, reunimos produtos e serviços revolucionários na nossa carteira de marcas para garantir que mantemos nossa margem competitiva. Somos inspirados por nossos clientes, e a Finablr se concentrará na criação de uma comunidade de clientes engajados."

Binay Shetty, diretor executivo da Finablr, explicou: "A Finablr reunirá os pontos fortes nas marcas da rede e nos investimentos em tecnologias digitais para criar proposições escaláveis, econômicas para o cliente, para habilitá-los e lhes dar poder. Nós vemos a Finablr como uma plataforma de inovação que converge os pontos fortes e as capacidades das empresas da nossa rede e um conjunto de parceiros do ecossistema. Na verdade, estamos reunindo capacidades de ponta entre pessoas, processos e tecnologia."

Nos seus esforços para abraçar novas tecnologias que transformam a maneira como clientes e empresas se envolvem, a Finablr está estabelecendo hubs de inovação ( i-Hubs ) em toda a sua rede global. Os i-Hubs identificarão tendências revolucionárias na indústria e implementarão inovações que ofereçam benefícios comerciais ampliados para a sua rede de marcas. Através do seu braço de investimentos, a Finablr buscará adquirir capacidades que completem sua carteira através de atividades inorgânicas. O braço de investimentos da Finablr manterá as atividades inorgânicas em nome das suas marcas da rede, incluindo investimentos estratégicos e planos de aquisições (de US$250 a US$300 milhões) anunciados pela UAE Exchange.

, diretor executivo da Finablr, acrescentou: "Como rede de marcas confiáveis, líderes da categoria, a Finablr está perfeitamente posicionada para conduzir o futuro dos serviços financeiros para um mundo harmonioso. Mantendo a agenda de inovação diretamente à vista, começamos nossa jornada colaborando com parceiros estratégicos e programas de aceleração da indústria globalmente reconhecidos. A formação de i-Hubs aproveita nossos primeiros investimentos em tecnologia e acelera nosso ritmo de entrega de soluções de ponta. Além disso, no campo de investimentos, estamos constantemente observando as oportunidades certas que ajudam a impulsionar nossas iniciativas de inovação, seja na nossa capacidade industrial ou na capacidade tecnológica."

A Finablr anunciou também a intenção de renovar a marca das operações fora dos Emirados Árabes Unidos, passando de UAE Exchange para "Unimoni". Forma abreviada de "Universal Money", a Unimoni vai oferecer um amplo conjunto de serviços financeiros e aproveitará a equidade da marca e a herança da UAE Exchange.

