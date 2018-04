Seize groupes de soins de santé prennent d'importants engagements lors du 2e Rassemblement annuel de Taïwan sur la sécurité des patients

TAICHUNG, Taïwan--(BUSINESS WIRE)--avr. 23, 2018--La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) a rejoint le Taiwan Patient Safety Culture Club (TPSCC) lors du 2 e Rassemblement annuel sur la sécurité des patients, organisé par le TPSCC dans la ville de Taichung, à Taiwan le 21 avril 2018. Seize organisations de soins de santé, dont quatorze hôpitaux, se sont engagés à mettre en œuvre les Solutions concrètes pour la sécurité des patients (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) de la PSMF, des solutions factuelles qui se sont avérées efficaces pour améliorer la qualité des soins de santé et prévenir les dommages corporels et les décès au sein des hôpitaux.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180423006623/fr/

More than 150 attendees, including hospital executives and staff, attended this year's 2nd Annual Patient Safety Rally in Taiwan (Photo: Business Wire)

« Comme je l'ai dit auparavant, nous ne devons pas simplement espérer atteindre zéro décès évitable de patients, mais véritablement planifier cet objectif. Nous sommes ravis du leadership du Dr Mingi Chan Liao, docteur en médecine et Ph.D., ainsi que du Taiwan Patient Safety Culture Club, qui se joignent aux hôpitaux de Taïwan pour œuvrer au nom des patients du monde entier. C'est seulement en agissant que nous pourrons éliminer les dommages corporels évitables dans les hôpitaux », a expliqué Joe Kiani, fondateur et président du Patient Safety Movement.

Lors du rassemblement, Joe Kiani a accueilli les participants via une courte vidéo. Les dirigeants et les équipes exécutives de chaque hôpital sont montées sur scène pour annoncer publiquement leur engagement dans la mise en œuvre des APSS qui, une fois appliquées, amélioreront grandement les soins prestés dans leurs établissements. La liste des hôpitaux et partenaires engagés inclut :

Hôpital général des forces armées de Taichung Hôpital de Taitung Division de Chiayi, Hôpital général des vétérans de Taichung Hôpital de Pingtung, Ministère de la santé et du bien-être Hôpital de Keelung, Ministère de la santé et du bien-être Hôpital de Taipei, Ministère de la santé et du bien-être Centre psychiatrique de Jianan, Ministère de la santé et du bien-être Hôpital de Hua-lien, Ministère de la santé et du bien-être Hôpital chrétien de Pingtung Hôpital St. Joseph Hôpital Tung's Taichung MetroHarbor Hôpital de Penghu, Ministère de la santé et du bien-être Hôpital Tzu Chi de Taichung, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation Hôpital pédiatrique chrétien de Changhua Partenaire engagé : Association taïwanaise pour la qualité des soins de santé Partenaire engagé : Unison Healthcare Group

Lors du rassemblement, se sont également exprimés Mme Maria Cvach, directrice de la gestion des politiques et de l'intégration à l'Hôpital Johns Hopkins, et le Dr Shin Ushiro, professeur en gestion de la sécurité à l'Hôpital universitaire de Kyushu, au Japon. Ariana Longley, vice-présidente de la Patient Safety Movement Foundation, était présente pour soutenir le travail fourni par le TPSCC, qui compte parmi les partenaires de la PSMF les plus activement engagés à l'échelle internationale. Plus de 120 soutiens ont assisté au rassemblement, à l'heure où le Patient Safety Culture Club travaille pour rejoindre la PSMF dans l'unification de l'écosystème de soins de santé.

« Pour améliorer la sécurité des patients, nous ne devons pas seulement être à l'écoute, mais également agir. Je suis ravi de l'implication des seize hôpitaux et partenaires engagés, qui ont démontré un formidable leadership en appliquant des processus factuels dont il a été prouvé qu'ils améliorent la sécurité des patients. Les engagements combinés qui ont été pris lors de nos deux rassemblements signifient que 19 régions administratives sur 22 ont adhéré à la sécurité des patients, en prenant l'engagement d'atteindre ZÉRO décès évitable d'ici 2020 », a expliqué le Dr Chan Liao.

À l'issue du rassemblement, Mme Longley a rejoint le Dr Chan Liao, président du Club, pour visiter les hôpitaux locaux. Ce rassemblement est le deuxième en un an, organisé par les hôpitaux de Taïwan pour une meilleure sensibilisation, et pour agir afin d'améliorer la sécurité des patients au sein des hôpitaux. L'an dernier, 19 hôpitaux taïwanais se sont engagés à mettre en œuvre les APSS.

Pour en savoir plus sur le rassemblement de la Patient Safety Movement Foundation, rendez-vous sur patientsafetymovement.org ou contactez Tanya Lyon, directrice des relations publiques, au (949) 351-2858 ou à l'adresse tanya.lyon@patientsafetymovement.org.

À propos de la Patient Safety Movement Foundation :

Plus de 200 000 patients américains et trois millions de patients à travers le monde meurent chaque année de causes évitables. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) a été créée grâce au soutien de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare, dans le but de réduire à zéro le nombre des décès évitables d’ici 2020 (0X2020). L’amélioration de la sécurité des patients demandera la collaboration de tous les intervenants, y compris les patients, les prestataires de soins de santé, les sociétés de technologie médicale, les autorités gouvernementales, les employeurs et les payeurs du secteur privé. La PSMF travaille avec tous les intervenants pour s’attaquer aux différents problèmes à l’aide de solutions concrètes. La Fondation organise également le Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie, qui rassemble certains des plus brillants esprits de la planète pour des discussions et de nouvelles idées stimulantes visant à bousculer l’ordre établi. En présentant des solutions spécifiques et à fort impact, visant à répondre aux problèmes liés à la sécurité des patients, appelées « Solutions concrètes pour la sécurité des patients » (Actionable Patient Safety Solutions), en encourageant les entreprises de technologies médicales à partager les données relatives à la destination de leurs produits et en demandant aux hôpitaux de s’engager à mettre en œuvre les Solutions concrètes pour la sécurité des patients, la Patient Safety Movement Foundation travaille pour atteindre son objectif de zéro décès évitable d’ici 2020. Consultez le site http://patientsafetymovement.org/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180423006623/fr/

CONTACT: Patient Safety Movement Foundation

Tanya Lyon, 949-351-2858

Directrice des relations publiques

tanya.lyon@patientsafetymovement.org

KEYWORD: ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA TAIWAN

INDUSTRY KEYWORD: PRACTICE MANAGEMENT HEALTH HOSPITALS NURSING MANAGED CARE

SOURCE: Patient Safety Movement Foundation

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/23/2018 09:03 PM/DISC: 04/23/2018 09:03 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180423006623/fr