Panasonic Lanza un Proyecto de Soluciones Fuera de la Red para Conmemorar su Centenario

OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--abr. 24, 2018--Panasonic Corporation anunció que ha iniciado un proyecto destinado a personas que viven en zonas fuera de la red que combina actividades educativas para promover la comprensión de la electricidad con el suministro de productos relacionados de la empresa. El Proyecto de soluciones fuera de la red es parte de las iniciativas de responsabilidad social corporativa de Panasonic y conmemora el centenario en el corriente año de la fundación de la empresa.

Power Supply Station installed in Indonesia as part of the project (West Kalimantan) (Photo: Business Wire)

Esta nueva iniciativa tiene como fin respaldar la creación de una sociedad sustentable en la que todos los individuos que viven sin acceso a la red de energía puedan tener una vida independiente. Panasonic donará productos propios como sistemas de almacenamiento y generación solar, ofrecerá formación y capacitación técnica para cultivar recursos humanos, y ayudará a desarrollar modelos de negocios locales aprovechando la electricidad. Por medio de estas actividades, Panasonic desea ayudar a establecer una base educativa sólida, a aumentar los ingresos locales y a respaldar la independencia de estas comunidades. Estas actividades también contribuirán con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals, SDG) de las Naciones Unidas.

El nuevo proyecto está dirigido a comunidades en Asia y en el África con una gran población fuera de la red. Aquí Panasonic trabajará junto con ONG y organizaciones sin fines de lucro que están trabajando para resolver los problemas sociales que estas comunidades enfrentan. Las actividades comenzarán en Indonesia (de enero de 2018 a diciembre de 2019), en Myanmar (de abril de 2018 a marzo de 2020) y en Kenia (se está programando actualmente), y se expandirán gradualmente a otras regiones y países.

Actividades específicas del proyecto 1. Formación sobre desarrollo sustentable para ciudadanos locales Para promover el uso voluntario de los productos donados, Panasonic ofrecerá formación para concientizar a los ciudadanos locales sobre el uso de la electricidad y las capacitaciones fundamentales sobre los paneles solares y sistemas de almacenamiento.

2. Donación de sistemas de almacenamiento y generación solar para promover el uso de energía renovable Panasonic donará un paquete independiente de energía fotovoltaica llamado Power Supply Station, sistemas compactos de almacenamiento de energía con luces LED, conocido como Eneloop Solar Storage, y linternas solares, entre otras cosas. Se utilizarán en escuelas y en salones de asamblea comunitarios, como así también en viviendas.

3. Desarrollo de modelos de industrias locales basados en la electricidad para aumentar los ingresos Panasonic intentará crear modelos de industrias a pequeña escala, como negocios agrícolas y de procesamiento de pescados, que utilicen la energía generada por los sistemas de almacenamiento y paneles solares. El objetivo también abarca garantizar los fondos necesarios para continuar estos negocios, incluido el mantenimiento de sistemas y el cambio de baterías, para tener un impacto socioeconómico positivo en la comunidad.

Por medio de sus actividades de ciudadanía corporativa que se centran en ayudar a las naciones en vías de desarrollo a resolver sus problemas sociales, Panasonic se esforzará para alcanzar su lema "A Better Life, A Better World" (Una Vida Mejor, Un Mundo Mejor).

Objetivos de desarrollo sustentable que persigue el Proyecto de soluciones fuera de la red - Energía asequible y no contaminante - Alianzas para alcanzar los objetivos - Buena salud y bienestar - Educación de calidad - Igualdad de género - Erradicación de la pobreza

Actividades de Panasonic para respaldar naciones en vías de desarrollo Con la creación de una sociedad inclusiva sin pobreza como tema central, Panasonic lleva adelante actividades de ciudadanía corporativa basadas en su filosofía de contribuir con el desarrollo de la sociedad por medio de su negocio al utilizar sus propias tecnologías y productos. Con respecto a las actividades para respaldar a la comunidades fuera de la red, Panasonic llevó a cabo el proyecto 100 Thousand Solar Lanterns Project (100 Mil Linternas Solares), en el que la empresa donó 100 000 linternas solares a naciones en vías de desarrollo de todo el mundo. Su próxima iniciativa, que se inició en marzo de este año, es el proyecto Bringing Light to People (Llevar Luz a las Personas) que tiene como fin proporcionar luz a comunidades fuera de la red por medio de financiamiento colectivo y la donación de libros usados con la ayuda del público general.

Acerca de los objetivos de desarrollo sustentable Los SDG son un conjunto de objetivos globales, que se alcanzarán entre 2016 y 2030, que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015, a fin de crear un mundo sustentable. Este conjunto incluye 17 objetivos y 169 metas específicas.

