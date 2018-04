Dezesseis grupos de assistência à saúde realizam importantes compromissos no 2.º Encontro Anual pela Segurança do Paciente em Taiwan

TAICHUNG, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--abr 23, 2018--A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) se uniu ao Clube da Cultura de Segurança do Paciente de Taiwan (Taiwan Patient Safety Culture Club, TPSCC) durante o 2. º Encontro Anual Segurança do Pacientes, realizado pelo TPSCC em Taichung, Taiwan, no dia 21 de abril de 2018. 16 organizações de assistência à saúde, inclusive 14 hospitais, se comprometeram a implementar as Soluções Acionáveis para a Segurança do Paciente (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) da PSMF, que já provaram melhorar a qualidade do atendimento à saúde e acabar com as lesões e mortes evitáveis em hospitais.

“Como já declarei anteriormente, não devemos esperar a erradicação das mortes evitáveis de pacientes, mas sim planejar essa erradicação. Estamos muito felizes com a liderança do Dr. Mingi Chan Liao, M.D. e Ph.D., e do Clube da Cultura de Segurança do Paciente de Taiwan, que convocaram os hospitais de Taiwan a agirem em nome dos pacientes de todas as partes. Somente por meio da ação poderemos acabar com as lesões evitáveis nos hospitais”, explicou Joe Kiani, fundador e presidente do conselho da Patient Safety Movement.

Joe Kiani deu as boas-vindas aos participantes do encontro com um breve vídeo. Os líderes e executivos de cada um dos hospitais foram ao palco anunciar publicamente seus compromissos para implementar as APSS que, quando colocadas em prática, melhorarão o atendimento prestado em suas instalações. Segue a lista de hospitais e parceiros:

Hospital Geral das Forças Armadas de Taichung Hospital de Taitung Hospital Geral de Veteranos de Taichung, Unidade de Chiayi Hospital de Pingtung, Ministério de Saúde e Bem-Estar Hospital de Keelung, Ministério de Saúde e Bem-Estar Hospital de Taipé, Ministério de Saúde e Bem-Estar Centro Psiquiátrico de Jianan, Ministério de Saúde e Bem-Estar Hospital de Hua-lien, Ministério de Saúde e Bem-Estar Hospital Cristão de Pingtung St. Joseph’s Hospital Hospital Tung's Taichung MetroHarbor Hospital de Penghu, Ministério de Saúde e Bem-Estar Hospital Taichung Tzu Chi, Fundação Médica Budista Tzu Chi Hospital Cristão Infantil Changhua Parceiro comprometido: Associação para a Qualidade da Saúde de Taiwan Parceiro comprometido: Unison Healthcare Group

Também discursaram no encontro Maria Cvach, diretora de gestão e integração de políticas do Johns Hopkins Hospital, e o Dr. Shin Ushiro, professor de gestão de segurança do Hospital Universitário de Kyushu, Japão. Ariana Longley, vice-presidente da Patient Safety Movement Foundation, se colocou à disposição para apoiar o trabalho realizado pelo TPSCC, um dos mais ativos parceiros comprometidos da PSMF em todo o mundo. Mais de 120 apoiadores estiveram presentes no encontro realizado pelo Clube da Cultura de Segurança do Paciente de Taiwan para se unir à PSMF em busca da unificação do ecossistema de atendimento à saúde.

“Para aumentar a segurança dos pacientes, não devemos apenas escutar, mas também agir. Sinto-me entusiasmado com o compromisso de todos os 16 hospitais e parceiros, que têm demonstrado grande liderança, implementando processos fundamentados em evidências que já comprovaram melhorar a segurança dos pacientes. Juntos, os compromissos firmados em nossos dois encontros significam que 19 das 22 regiões administrativas já incorporaram a segurança dos pacientes ao compromisso de erradicar as mortes evitáveis até 2020”, explicou ou Dr. Chan Liao.

Depois do encontro, a Sra. Longley visitou hospitais locais ao lado do Dr. Chan Liao, presidente do clube. O encontro foi o segundo realizado no ano anterior pelos hospitais de Taiwan para ampliar a conscientização e agir para melhorar a segurança dos pacientes nos hospitais. No ano passado, 19 hospitais taiwaneses firmaram compromissos para implementar as APSS.

Para obter mais informações sobre o encontro ou a Patient Safety Movement Foundation, acesse patientsafetymovement.org ou entre em contato com Tanya Lyon, gerente de relações públicas, pelo telefone (949) 351-2858 ou pelo e-mail tanya.lyon@patientsafetymovement.org.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation:

Mais de 200 mil pacientes dos EUA e três milhões em todo o mundo morrem todos os anos devido a causas evitáveis. A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) foi constituída com o apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare para erradicar as mortes evitáveis até 2020 (0X2020). Melhorar a segurança do paciente exige um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, prestadores de cuidados de saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e pagadores privados. A PSMF trabalha com todas as partes interessadas para abordar problemas com soluções práticas. A Fundação também convoca a Cúpula Mundial para a Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia, que reúne algumas das melhores mentes do mundo para participar de discussões intelectualmente instigantes e gerar novas ideias que desafiem o status quo. Ao apresentar soluções específicas e de alto impacto para superar os desafios de segurança dos pacientes, chamadas Soluções Acionáveis para a Segurança do Paciente, que incentivam empresas de tecnologia médica a compartilharem os dados sobre a compra de seus produtos e pedem que os hospitais se comprometam a implementar soluções acionáveis para a segurança dos pacientes, a Patient Safety Movement Foundation trabalha para atingir a meta de erradicar as mortes evitáveis até 2020. Acesse o site http://patientsafetymovement.org/.

