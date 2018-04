136000 USA dolláros díjjal ismerte el Sardzsa egy malajziai alapítvány menekültek megsegítése érdekében végzett munkáját

SARDZSA, Egyesült Arab Emírségek--(BUSINESS WIRE)--ápr. 24, 2018--Az UNHCR támogatásával odaítélt Sardzsai Nemzetközi Díj a Menekültek Érdekképviseletéért és Támogatásáért az emberek milliói életének jobbá tételére irányuló kiemelkedő erőfeszítéseket jutalmazza - Az utóbbi néhány évben a Sardzsai Nemzetközi Díj a Menekültek Érdekképviseletéért és Támogatásáért (Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support [SIARA]) arra a tevékenységre igyekezett felhívni a figyelmet, amelyet ismeretlen emberek és szervezetek a menekültek és hontalanok megsegítése érdekében végeztek egy olyan időszakban, amikor világszerte eddig soha nem látott mértékben nőtt a menekültek száma: több mint 65 millió embernek kellett elhagynia otthonát, akik közül mintegy 21,3 millióan hazájukból is menekült kényszerültek.

A Malajziában működő Dignity for Children Foundation (Méltóságot a Gyermekeknek Alapítvány) már másodszor kapja meg a közel-keleti és észak-afrikai régióban (azaz a MENA [Middle East and North Africa] térségben) és Ázsiában végzett kiemelkedő tevékenységéért a SIARA-díjat, amelynek összegét ez évben 136000 USA dollárra (500000 EAE dirham) emelték.

Az Alapítvány idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és ma már körülbelül 1100 menekült, hontalan, okmányokkal nem rendelkező tanuló és a társadalom peremére szorult egyéb csoportok tagjai számára nyújt oktatást a malajziai Kuala Lumpurban.

A sardzsai székhelyű, globális humanitárius tevékenységet végző jótékonysági szervezet, a Big Heart Foundation (Nagy Szív Alapítvány [TBHF]) által létrehozott díj szerte a világon elnyerte a humanitárius szervezetek és a nemzetközi közösség elismerését és támogatását. Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa (UNHCR) szerint ez a kezdeményezés értékes, követendő példát mutat a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek iránti szolidaritást illetően.

Az Egyesült Arab Emírségek (EAE) harmadik legnagyobb emírségének és az arab régió egyik kulturális és humanitárius központjának számító Sardzsa vezetőinek, Dr. Sultan Bin Muhammad Al Qasimi sejk őfelsége, az EAE Legfelsőbb Tanácsának tagja, Sardzsa uralkodójának, valamint felesége, Jawaher bint Mohammed Al Qasimi sejka őfelsége, a Big Heart Alapítvány elnöke és az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztossága által végzett tevékenység keretei közt a menekült gyermekek ügyét támogató főpatrónusának elképzeléseivel összhangban továbbra is vezető szerepet tölt be a magánszemélyek és szervezetek által végzett jótékonysági célú tevékenységek támogatásában.

Manapság, amikor a régió a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek 39 százalékának (köztük 5 millió szíriai menekültnek) ad otthont, a közösségi összefogást és a humanitárius erőfeszítéseket elismerő kezdeményezések kulcsfontosságú szerepet töltenek be.

