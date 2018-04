El Fondo para el Desarrollo de Abu Dabi financia 192 millones de USD a la ciudad de Sheikh Khalifa bin Zayed en Afganistán

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--abr. 23, 2018--Su Excelencia, Mohammad Ashraf Ghani, presidente de Afganistán, inauguró el complejo de viviendas de la ciudad de Sheikh Khalifa bin Zayed, en Afganistán, financiado por el Fondo para el Desarrollo de Abu Dabi (Abu Dhabi Fund for Development, ADFD). El ADFD contribuyó con aproximadamente 192 millones de USD al proyecto de desarrollo de viviendas sociales, que se encuentra ubicado en el distrito de Qasaba de Kabul, capital de Afganistán.

His Excellency Mohammed Saif Al Suwaidi, Director General of ADFD, during the official inauguration ceremony of the 3,330-residential unit Sheikh Khalifa bin Zayed City in Afghanistan

Diseñado para aumentar la oferta de opciones de alojamiento asequible en el país, el proyecto crucial abarca 3330 unidades residenciales. Al incluir obras de gran infraestructura, como carreteras, redes de agua y electricidad y servicios de apoyo, el proyecto busca elevar los niveles de vida de sus residentes a través de sus centrales eléctricas que generan 22 megavatios de energía con un tiempo de inactividad mínimo.

En el evento estuvieron presentes su Excelencia Mohammed Saif Al Suwaidi, director general del ADFD, su Excelencia Saif Al Shamsi, encargado de Negocios en la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Afganistán, su Excelencia Sadat Mansoor Nader, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda de Afganistán, y varios funcionarios afganos de alto rango.

Al Suwaidi dijo: “De acuerdo con la directiva de los líderes de los EAU para apoyar los objetivos de desarrollo de vivienda del gobierno afgano, la construcción fue financiada por la subvención del gobierno de Abu Dabi, administrada por el ADFD, destinada a Afganistán. Este proyecto crucial no solo proporcionará viviendas adecuadas a miles de ciudadanos afganos, sino que también contribuirá en gran medida al fortalecimiento del sector de vivienda social en el país.

El ADFD se compromete a apoyar al gobierno afgano para superar los desafíos que enfrenta Afganistán, alcanzar los objetivos de desarrollo deseados del país y lograr la prosperidad a largo plazo”.

Además, su Excelencia Sadat Mansoor Nader elogió los esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos en la implementación de programas humanitarios y de desarrollo en Afganistán. Señaló que el proyecto de 53,8 hectáreas proporcionará opciones de vivienda para adaptarse al estilo de vida de las familias afganas.

Desde que comenzó a apoyar proyectos de desarrollo en Afganistán en 1977, el ADFD ha asignado 325 millones de USD para el desarrollo de 14 proyectos que han contribuido al desarrollo económico y social del país.

El ADFD es una organización nacional, propiedad del gobierno de Abu Dabi. Fue establecido en 1971 y su objetivo es ayudar a los países emergentes mediante la concesión de préstamos para financiar proyectos de desarrollo sostenible junto con otras inversiones a largo plazo y contribuciones directas. El ADFD administra las subvenciones del gobierno de Abu Dabi y supervisa el curso de los proyectos pertinentes. Ha invertido 80 000 millones de AED en proyectos de desarrollo en 88 países.

