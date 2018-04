Dieciséis grupos de atención médica realizan grandes compromisos en el 2.° Encuentro anual sobre seguridad de los pacientes en Taiwán

TAICHUNG, Taiwán--(BUSINESS WIRE)--abr. 24, 2018--La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) se unió al Taiwan Patient Safety Culture Club (TPSCC) en el 2 .° encuentro anual sobre seguridad de los pacientes organizado por el TPSCC en Taichung, Taiwán el 21 de abril de 2018. Dieciséis organizaciones de atención médica, incluidos catorce hospitales, se comprometieron a implementar las Soluciones Ejecutables para la Seguridad del Paciente (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) basadas en evidencia de la PSMF, que se ha comprobado que mejoran la calidad de la atención médica y eliminan daños evitables, y muertes, en los hospitales.

More than 150 attendees, including hospital executives and staff, attended this year's 2nd Annual Patient Safety Rally in Taiwan (Photo: Business Wire)

“Ya he dicho antes que no debemos desear cero muertes evitables de pacientes, debemos planear para que haya cero. Estamos entusiasmados por el liderazgo del Dr. Mingi Chan Liao M.D., Ph.D. y el Taiwan Patient Safety Culture Club que han reunido a los hospitales de Taiwán para que actúen en nombre de los pacientes de todas partes. Solamente a través de las acciones podremos eliminar los daños evitables en los hospitales”, explicó Joe Kiani, fundador y presidente de Patient Safety Movement.

En el encuentro, Joe Kiani les dio la bienvenida a los asistentes con un video breve. El liderazgo y el personal ejecutivo de cada hospital subieron al escenario para anunciar públicamente su compromiso de implementar las APSS que, cuando se implementen, favorecerán la atención que se proporciona en sus establecimientos. Entre los socios y hospitales comprometidos se incluyen los siguientes:

1. Taichung Armed Forces General Hospital

2. Taitung Hospital

3. Sede de Chiayi del Taichung Veterans General Hospital

4. Pingtung Hospital, Ministerio de Salud y Bienestar

5. Keelung Hospital, Ministerio de Salud y Bienestar

6. Taipei Hospital, Ministerio de Salud y Bienestar

7. Jianan Psychiatric Center, Ministerio de Salud y Bienestar

8. Hua-lien Hospital, Ministerio de Salud y Bienestar

9. Pingtung Christian Hospital

10. St. Joseph’s Hospital

11. Tung's Taichung MetroHarbor Hospital

12. Penghu Hospital, Ministerio de Salud y Bienestar

13. Taichung Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

14. Changhua Christian Children’s Hospital

15. Socio comprometido: Taiwan Healthcare Quality Association

16. Socio comprometido: Unison Healthcare Group

En el encuentro, también disertaron la Srta. Maria Cvach, directora de Integración y Gestión de Políticas del Johns Hopkins Hospital, y el Dr. Shin Ushiro, profesor de gestión de seguridad del Kyushu University Hospital en Japón. La vicepresidenta de la Patient Safety Movement Foundation, Ariana Longley, estuvo presente para apoyar el trabajo realizado por el TPSCC, como uno de los socios más activamente comprometidos a nivel internacional de la PSMF. Más de 120 promotores asistieron al encuentro, a medida que el Taiwan Patient Safety Culture Club trabaja para unirse a la PSMF para unificar el ecosistema de la atención médica.

“A fin de mejorar la seguridad de los pacientes, no solo debemos escuchar, sino también actuar. Estoy entusiasmado del compromiso de los dieciséis hospitales y socios comprometidos, que han demostrado un gran liderazgo al implementar procesos basados en evidencia, los cuales se ha comprobado que mejoran la seguridad de los pacientes. Los compromisos combinados de nuestros dos encuentros significan que 19 de 22 regiones administrativas han adoptado las prácticas de seguridad de los pacientes con el compromiso de CERO muertes evitables para el 2020”, explicó el Dr. Chan Liao.

Después del encuentro, la Srta. Longley se unió al presidente del Club, el Dr. Chan Liao, para visitar hospitales locales. El encuentro es el segundo organizado en el último año por los hospitales de Taiwán para generar conciencia y tomar medidas para mejorar la seguridad de los pacientes en los hospitales. El año pasado, 19 hospitales taiwaneses se comprometieron a implementar las APSS.

Para obtener más información acerca del encuentro o la Patient Safety Movement Foundation, visite patientsafetymovement.org o comuníquese con Tanya Lyon, gerenta de Relaciones Públicas, por teléfono al (949) 351-2858 o por correo electrónico a tanya.lyon@patientsafetymovement.org.

Acerca de la Patient Safety Movement Foundation:

Más de 200 000 pacientes en los EE. UU. y tres millones en todo el mundo mueren cada año de causas que pueden prevenirse. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) se estableció a través del apoyo de la Fundación Masimo para la Ética, Innovación y Competencia en Atención Médica, a fin de reducir la cantidad de muertes evitables a cero para el año 2020 (0X2020). Mejorar la seguridad de los pacientes requerirá el esfuerzo colaborativo de todas las partes interesadas, incluso de pacientes, proveedores de la atención médica, empresas de tecnología médica, gobierno, empleadores y pagadores privados. La PSMF trabaja junto con todas las partes interesadas para abordar problemas con soluciones viables. Además, la Fundación organiza la Cumbre Mundial de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología y reúne a algunas de las mentes más brillantes del mundo para tener debates sensatos e ideas nuevas que desafíen el status quo. Al presentar soluciones específicas de alto impacto para satisfacer los desafíos de la seguridad de los pacientes, que se conocen como Soluciones Ejecutables para la Seguridad del Paciente, alentar a las empresas de tecnología médica para que compartan los datos de para quiénes se compran sus productos y solicitar a los hospitales que se comprometan a implementar Soluciones Ejecutables para la Seguridad del Paciente, Patient Safety Movement Foundation está trabajando para lograr cero muertes evitables para el año 2020. Visite http://patientsafetymovement.org/.

