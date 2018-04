Terrada Music Score lance un service de partition musicale numérique pour la partition double écran à encre électronique GVIDO en Europe

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--avr. 24, 2018--Le 12 avril 2018 Terrada Music Score Co., Ltd. (“Terrada Music Score”) a lancé son magasin de partitions musicales en ligne GVIDO, compatible avec sa partition double écran à encre électronique GVIDO (« la partition numérique »), pour le marché européen.

Au sujet de GVIDO, lancé en décembre 2017, Fujio Noguchi, président de Terrada Music Score a déclaré : « GVIDO a déjà reçu le feedback de nombreux musiciens et œuvre sans relâche pour étendre ses services et répondre à leurs attentes grâce à des améliorations de la fonctionnalité, des versions de mise à jour de l'appareil et des ventes au détail de partitions numériques en collaboration avec des éditeurs de partitions musicales ». GVIDO a déjà reçu des commentaires élogieux, non seulement pour ses spécifications techniques, mais aussi pour son design, et a été nommé lauréat du prix allemand mondialement reconnu Red Dot Design Award le 9 avril.

Outre Hal Leonard, les éditeurs participant à l'itération européenne du magasin de partitions musicales GVIDO lancé aujourd'hui sont Schott Music, AMA et IEU, ce qui augmentera le nombre de partitions musicales numériques disponibles à la vente.

« Nous sommes heureux d'ajouter GVIDO au nombre croissant de nos canaux de distribution numériques », a déclaré Dr Peter Hanser-Strecker, président de Schott Music. « C'est un merveilleux appareil de partition pour les fans de notre catalogue du monde entier. »

DETLEF KESSLER, président d'AMA, a confié pour sa part : « Nous sommes impatients de nous projeter dans l'avenir du futur numérique avec Terrada Music Score. Grâce à la tablette GVIDO, c'est encore plus facile pour de nombreux musiciens de jouer notre musique ».

GVIDO est vendu au prix de 1700 €. Le prix de l'interrupteur à commande à pied GVIDO en option est de 320 € et celui de l'étui en cuir véritable GVIDO est de 320 € (prix indiqués hors TVA) Veuillez actualiser le logiciel avec la dernière version 1.2.0.

Suivez ce lien pour obtenir les spécifications détaillées de GVIDO : https://www.gvido.tokyo/

Les partitions musicales numériques achetées dans le magasin de partitions sont stockées dans My Library en ligne et peuvent être transférées à la partition numérique GVIDO via un réseau LAN sans fil. Les notes et signets ajoutés à la partition via la partition numérique peuvent également être stockés et partagés via My Library. GVIDO continuera d'ajouter d'autres éditeurs qui fourniront des partitions musicales numériques dans le magasin de partitions musicales à l'avenir.

*L'introduction de la fonction de partage est programmée avec la mise à jour logicielle de mi-2018. Certaines fonctions sont payantes. *Assurez-vous que votre version de logiciel est la plus récente.

Suivez les liens ci-dessous pour acheter l'appareil GVIDO et accéder au service GVIDO Music Score. https://fr.gvidoscore.com/, https://de.gvidoscore.com/, https://it.gvidoscore.com/, https://es.gvidoscore.com/, https://uk.gvidoscore.com/.

GVIDO a été nommé en hommage à Guido d'Arezzo, qui a établi les bases de la notation musicale au début du 11 e siècle.

À propos de Terrada Music Score

Terrada Music Score Co., Ltd. est une startup en haute technologie établie en 2015 et basée à Tokyo, au Japon. Terrada Music Score a pour mission de fournir aux musiciens les toutes dernières innovations sur le marché des partitions musicales numériques.

À propos d'AMA Verlag GmbH

Uhlstraße 19-23, D–50321 Brühl Allemagne https://www.ama-verlag.de/index.php/language/en/ Depuis plus de 25 ans, la maison d'édition AMA produit des publications d'enseignement de la plus haute qualité en collaboration avec des musiciens de classe mondiale. Qu'il s'agisse de guitare ou de piano, de flûte ou de tambours, de rock, pop, jazz ou de classique, que vous soyez débutants ou d’un niveau déjà avancé - vous trouverez avec nous le manuel approprié pour d'innombrables instruments, de nombreux styles musicaux et adapté à chaque niveau !

À propos de Faber Music Ltd

Bloomsbury House 74-77 Great Russell Street UK London WC1B 3DA http://www.fabermusic.com/

Faber Music a été fondée en 1965 en tant que société sœur de l'éminent éditeur de livres Faber & Faber, dans le but précis d'éditer la musique de Benjamin Britten. La société est aujourd'hui réputée à l'échelle mondiale en tant que l'un des principaux éditeurs britanniques indépendants de musique classique, contemporaine, et de musique destinée à l'enseignement et aux médias. En 2005, Faber Music s'est lancée dans le Rock & Pop, réalisant les partitions des albums les plus vendus par des artistes tels qu'Amy Winehouse, Arctic Monkeys, Muse, Radiohead, Kasabian et Robbie Williams.

À propos d'IEU(Edition – Impronta UG)

Feldbergstraße 18, D-68163 Mannheim, Allemagne http://edition-impronta.com

« Impronta - Edition UG est une jeune maison d'édition spécialisée dans la musique contemporaine et les arrangements. Notre vision consiste en un marché équitable de l'édition dans lequel le compositeur, l'éditeur et le musicien œuvrent en partenariat pour retrouver la pertinence culturelle et formatrice de la personnalité de la musique contemporaine. Nous considérons que nos partitions de haute qualité, notre travail d'équipe honnête avec les compositeurs et notre flexibilité orientée client peuvent changer le marché, le libérer des structures obsolètes et le moderniser. La collaboration avec GVIDO est un pas important vers le futur de l'interprétation musicale. »

SCHOTT MUSIC GmbH & Co. KG

Weihergarten 5 · 55116 Mainz · Allemagne https://en.schott-music.com/ Schott Music est l'un des plus importants éditeurs de musique au monde avec des filiales dans dix pays. L'entreprise familiale créée en 1770, qui possède sa propre imprimerie et le plus grand centre de distribution de musique d'Europe, offre des produits et des services couvrant tous les aspects de la musique. La gamme de produits de Schott Music, qui comprend des publications d'interprétation et d'enseignement, des éditions urtext, une littérature de concert et d'opéra, des partitions d'étude, des éditions complètes, des livres sur la musique, des magazines spécialisés, des enregistrements audio et des produits multimédia, influence tous les domaines de la vie musicale. Un des points focaux du programme d'édition de Schott Music est la publication d'œuvres de compositeurs contemporains du 20e et du 21e siècle. Pour en savoir plus, visiter www.schott-music.com.

