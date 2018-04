Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento destina US$ 192 milhões em financiamento para a cidade afegã de Sheikh Khalifa bin Zayed

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--abr 23, 2018--Sua Excelência Mohammad Ashraf Ghani, presidente do Afeganistão, inaugurou o financiamento concedido pelo Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento (Abu Dhabi Fund for Development, ADFD) para a construção de um complexo residencial na cidade afegã de Sheikh Khalifa bin Zayed. O ADFD contribuiu com um valor estimado de US$ 192 milhões para o projeto de desenvolvimento de moradias populares localizado no distrito de Qasaba da capital afegã de Cabul.

His Excellency Mohammed Saif Al Suwaidi, Director General of ADFD, during the official inauguration ceremony of the 3,330-residential unit Sheikh Khalifa bin Zayed City in Afghanistan

Com o objetivo de ampliar a oferta de moradias econômicas no país, o importante projeto envolve 3.330 unidades residenciais. Incluindo serviços de apoio e grandes obras de infraestrutura, como redes viárias, de saneamento e eletricidade, o projeto busca melhorar os padrões de vida de seus residentes por meio de suas estações elétricas que 22 megawatts de energia com período mínimo de inatividade.

Esteve presente no evento Sua Excelência Mohammed Saif Al Suwaidi, diretor-geral do ADFD, Sua Excelência Saif Al Shamsi, agente diplomático da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no Afeganistão, Sua Excelência Sadat Mansoor Nader, ministro afegão de Desenvolvimento Urbano e Moradia, além de diversos funcionários afegãos de alto escalão.

Al Suwaidi declarou: “Condizente com a diretriz da liderança dos Emirados Árabes Unidos de apoiar as metas de desenvolvimento habitacional do governo afegão, a construção foi financiada pelo subsídio do governo de Abu Dhabi administrado pelo ADFD e concedido ao Afeganistão. Além de ser fundamental para fornecer moradia adequada a milhares de cidadãos afegãos, este projeto também ajudará muito para fortalecer o setor de habitações sociais do país.

O ADFD tem o compromisso de apoiar o governo do Afeganistão para superar os desafios enfrentados pelo país, atingir suas metas de desenvolvimento desejadas e a prosperidade de longo prazo”.

Além disso, Sua Excelência Sadat Mansoor Nader elogiou os esforços dos Emirados Árabes Unidos na implementação de programas humanitários e de desenvolvimento no Afeganistão. Ele observou que o projeto de 53,8 hectares proporcionará opções de moradia que se ajustam ao estilo de vida das famílias afegãs.

Desde que começou a apoiar projetos de desenvolvimento no Afeganistão em 1977, o ADFD já destinou US$ 325 milhões para o desenvolvimento de 14 projetos, que contribuíram para a melhoria econômica e social do país.

O ADFD é uma organização nacional de titularidade do governo de Abu Dhabi. Estabelecido em 1971, ele tem a finalidade de ajudar países emergentes com o fornecimento de empréstimos concessionários destinados a financiar projetos de desenvolvimento sustentável, além de outros investimentos de longo prazo e contribuições diretas. O ADFD administra os subsídios do governo de Abu Dhabi e monitora o andamento dos projetos relevantes. O fundo já investiu AED 80 bilhões em projetos de desenvolvimento localizados em 88 países.

