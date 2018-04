Terrada Music Store lancia in Europa lo spartito digitale a doppio schermo, e-paper GVIDO per leggere la musica digitalmente.

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--apr 24, 2018--Il 12 aprile 2018 Terrada Music Score Co., Ltd. (“Terrada Music Score”) ha lanciato il negozio di partiture online GVIDO, compatibile con il dispositivo a doppio schermo per partiture digitali e-paper GVIDO (il “dispositivo per partiture digitali”), per il mercato europeo.

Parlando del servizio GVIDO lanciato nel dicembre del 2017, Fujio Noguchi, presidente di Terrada Music Score, ha dichiarato: “GVIDO ha già ricevuto feedback da molti musicisti e sta costantemente lavorando per ampliare i suoi servizi per soddisfare le loro aspettative tramite miglioramenti della funzionalità, aggiornamento delle versioni del dispositivo e vendite al dettaglio di partiture digitali in collaborazione con case editrici di partiture.” GVIDO ha inoltre ricevuto ottime recensioni non solo per le sue specifiche tecniche, ma anche per il design, e il 9 aprile ha ottenuto il premio tedesco di prestigio mondiale Red Dot Design Award.

Gli editori partecipanti all’iterazione europea del negozio di partiture GVIDO lanciato questa volta includono, oltre a Hal Leonard, Schott Music, AMA e IEU, il accrescerà il numero di partiture digitali disponibili per l’acquisto.

“Siamo lieti di aggiungere GVIDO al nostro crescente numero di canali di distribuzione digitali” ha affermato il Dottor Peter Hanser-Strecker, presidente di Schott Music. "É un fantastico dispositivo per partiture per gli affezionati del nostro catalogo in tutto il mondo”.

DETLEF KESSLER, presidente di AMA ha commentato: “Non vediamo l’ora di proiettarci nel futuro digitale insieme a Terrada Music Score. Grazie al tablet GVIDO per molti musicisti è ancora più facile suonare la nostra musica”.

GVIDO costa 1.700 euro. Il voltapagine opzionale di GVIDO costa 320 euro e la custodia in vera pelle di GVIDO 320 euro (IVA esclusa) Si raccomanda di aggiornare il software alla versione più recente 1.2.0.

Seguite questo link per dettagli sulle specifiche di GVIDO: https://www.gvido.tokyo/

Le partiture digitali acquistate nel negozio di partiture sono archiviate online in My Library (La mia libreria) e possono essere trasferite al dispositivo per partiture digitali GVIDO tramite una connessione wireless LAN. Note e segnalibri aggiunti alla partitura tramite il dispositivo per partiture digitali possono anch'essi essere archiviati e condivisi tramite My Library. D’ora in avanti GVIDO continuerà ad aggiungere altri editori che forniscono partiture digitali nel negozio di partiture.

*La funzione di condivisione diverrà disponibile con l' aggiornamento software verso la metà del 2018. Alcune funzioni sono a pagamento. *Accertatevi di tenere aggiornato il software alla versione più recente.

Seguite i seguenti link per acquistare il dispositivo GVIDO e accedere al Servizio di partiture digitali GVIDO. https://fr.gvidoscore.com/, https://de.gvidoscore.com/, https://it.gvidoscore.com/, https://es.gvidoscore.com/, https://uk.gvidoscore.com/.

GVIDO è stato così chiamato in onore di Guido d’Arezzo, che pose le basi della notazione musicale agli inizi dell'XI secolo.

Informazioni su Terrada Music Score Terrada Music Score Co., Ltd. è una startup tecnologica fondata nel 2015 con sede generale a Tokyo, Giappone. L'obiettivo di Terrada Music Score consiste nel fornire ai musicisti le ultimissime innovazioni nel settore delle partiture digitali.

Informazioni su AMA Verlag GmbH Uhlstraße 19-23, D–50321 Brühl Germania https://www.ama-verlag.de/index.php/language/en/ Da oltre 25 anni, la casa editrice AMA produce letteratura didattica della massima qualità insieme a musicisti di livello internazionale. Chitarra o piano, flauto o batteria, musica rock, pop, jazz o classica, principianti o di livello avanzato, con noi troverete il manuale adatto per un infinito numero di strumenti, numerosi stili musicali e ogni livello!

Informazioni su Faber Music Ltd Bloomsbury House 74-77 Great Russell Street Regno Unito Londra WC1B 3DA http://www.fabermusic.com/

Faber Music è stata fondata nel 1965, una consociata della celebre casa editrice di libri Faber & Faber, con l’obiettivo principale di pubblicare la musica di Benjamin Britten. Oggi gode di grande prestigio a livello mondiale come uno dei maggiori editori britannici indipendenti di musica classica, contemporanea, didattica e mediatica. Dal 2005 Faber Music è passata al rock e pop, pubblicando alcune delle raccolte di canzoni più vendute di artisti del calibro di Amy Winehouse, Arctic Monkeys, Muse, Radiohead, Kasabian e Robbie Williams.

Informazioni su IEU(Edizione – Impronta UG) Feldbergstraße 18, D-68163 Mannheim, Germania http://edition-impronta.com

"Impronta - Edition UG è una giovane casa editrice che pubblica musica contemporanea e arrangiamenti. La nostra visione è un mercato dell’editoria leale in cui il compositore, l’editore e il musicista agiscono come partner per riconquistare la rilevanza della musica contemporanea da un punto di vista culturale e come sviluppo della personalità. Riteniamo che i nostri spartiti d'alta qualità, il lavoro di squadra onesto con i compositori e la nostra flessibilità orientata al cliente possano scuotere il mercato, liberandolo da strutture obsolete e modernizzandolo. La collaborazione con GVIDO è uno passo importante verso il futuro della musica”.

SCHOTT MUSIC GmbH & Co. KG Weihergarten 5 · 55116 Mainz · Germania https://en.schott-music.com/ Schott Music è una delle maggiori case editrici musicali al mondo con filiali in dieci Paesi. Di proprietà della famiglia dal 1770 la società, che comprende anche una tipografia e il più grande centro di distribuzione musicale in Europa, offre prodotti e servizi che coprono ogni aspetto della musica. La gamma di prodotti di Schott Music influisce su ogni area della vita musicale, compresi letteratura didattica e per spettacoli, edizioni urtext, letteratura per concerti e opera, spartiti didattici, edizioni complete, libri sulla musica, riviste specialistiche, registrazioni audio e prodotti multimediali. Uno dei punti focali del programma editoriale di Schott Music è la pubblicazione di opere di compositori contemporanei del XX e XXI secolo. Per maggiori informazioni visitare www.schott-music.com.

