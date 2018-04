Maleisische stichting voor hulp aan vluchtelingen erkend door Sharjah met USD 136.000

SHARJAH, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--apr 23, 2018--In de afgelopen paar jaar heeft de Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support (SIARA) de prestaties van de onbezongen helden die werken voor vluchtelingen en staatlozen in de schijnwerper gezet, in een tijd dat de wereld getuige is van een ongekende mate van ontheemding wereldwijd, met meer dan 65 miljoen mensen die gedwongen werden om hun huis te ontvluchten, inclusief ongeveer 21,3 miljoen vluchtelingen.

A picture from the activities Dignity Foundation organizes for refugee children (Photo: The Big Heart Foundation)

De Dignity for Children Foundation uit Maleisië is uitgeroepen tot de ontvanger van de tweede editie van de prijs, waarvan de waarde dit jaar verder werd opgewaardeerd tot USD 136.000 (AED 500.000), als erkenning voor haar uitstekende inspanningen in Azië en de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA).

De stichting viert dit jaar haar 20-jarig jubileum en biedt nu educatieve diensten aan ongeveer 1.100 vluchtelingen, staatlozen, studenten zonder papieren en andere gemarginaliseerde groepen in de Maleisische gemeenschap van Kuala Lumpur.

De prijs, opgericht door de in Sharjah gevestigde wereldwijde humanitaire liefdadigheidsinstelling The Big Heart Foundation (TBHF), is enorm geprezen en wordt gesteund door humanitaire organisaties en de internationale gemeenschap, waaronder de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR), die hebben gezegd dat het een waardevol platform biedt om solidariteit met ontheemden te betonen.

Als het derde grootste emiraat van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en een van de culturele en humanitaire centra van de Arabische regio, blijft Sharjah, onder de visie van zijn leiderschap vertegenwoordigd door Zijne Hoogheid Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, heerser van Sharjah, VAE, en Hare Hoogheid Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, echtgenote van Zijne Hoogheid de heerser van Sharjah, voorzitster van TBHF en Eminent advocaat voor vluchtelingenkinderen van de UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), zich inzetten voor filantropische inspanningen van personen en organisaties over de hele wereld.

In een tijd waarin de regio 39 procent van de gedwongen ontheemden herbergt, waaronder 5 miljoen Syrische vluchtelingen, zijn initiatieven die de gemeenschapszin en humanitaire inspanningen vieren van essentieel belang.

Meer informatie over TBHF is te vinden op de website van de stichting: http://tbhf.ae.

