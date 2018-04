Une fondation malaisienne reçoit 136 000 USD de l'Émirat de Charjah pour son soutien aux réfugiés

CHARJAH, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--avr. 23, 2018--Depuis deux ans, le prix international de Charjah pour la défense et l'assistance aux réfugiés (SIARA) met à l'honneur les accomplissements de héros méconnus œuvrant pour les réfugiés et les apatrides à une époque où nous sommes témoins de niveaux sans précédent de déplacements à l'échelle mondiale, avec plus de 65 millions personnes forcées de fuir leur maison, y compris quelques 21,3 millions de réfugiés.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias.

A picture from the activities Dignity Foundation organizes for refugee children (Photo: The Big Heart Foundation)

La fondation malaisienne "Dignity for Children" a annoncé avoir reçu la deuxième édition du prix, dont la valeur a été portée cette année à 136 000 USD (500 000 AED), en reconnaissance pour ses efforts exceptionnels dans la région Asie, Moyen-Orient et Afrique du Nord.

La fondation fête cette année son 20e anniversaire et propose à présent des services pédagogiques à environ 1 100 réfugiés, apatrides, étudiants sans papiers et autres groupes marginalisés dans la communauté malaisienne de Kuala Lumpur.

Créé par The Big Heart Foundation (TBHF), la fondation humanitaire internationale basée à Charjah, le prix a recueilli les éloges et le soutien d'organisations humanitaires et de la communauté internationale, notamment du Haut-Commissaire des Nations-unies pour les réfugiés, pour qui la fondation apporte une précieuse plateforme de solidarité aux personnes déplacées.

En tant que troisième plus grand émirat des Émirats arabes unis (EAU), et un des centres culturels et humanitaires de la région arabe, Charjah, sous la direction des autorités dirigeantes représentées par Son Altesse le Cheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, gouverneur de Charjah, EAU, et de Son Altesse la Cheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, épouse de Son Altesse le gouverneur de Charjah, présidente du TBHF et Éminente défenseure des enfants réfugiés au HCR, continue de soutenir les efforts philanthropiques fournis par les personnes et les organisations du monde entier.

À l'heure où la région accueille 39 pour cent des personnes déplacées de force, y compris 5 millions de réfugiés syriens, les initiatives visant à promouvoir l'esprit de collaboration et les efforts humanitaires jouent un rôle fondamental.

Pour de plus amples renseignements sur la TBHF, veuillez visiter: http://tbhf.ae.

