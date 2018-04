Le Lancement de Finablr pour Accélérer les Innovations Technologiques Axées sur le Client

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--avr. 23, 2018--Dr. Bavaguthu Raghuram Shetty, un homme d'affaires et philanthrope, a annoncé la création de « Finablr », une nouvelle société holding qui, sous réserve des approbations réglementaires, consolidera son portefeuille mondial de marques des services financiers sous un même parapluie. Incorporé au Royaume-Uni, Finablr assurera la direction et la supervision stratégiques des marques leaders de son réseau.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180423005838/fr/

Finablr Leadership Team (L-R): Binay Shetty (Executive Director, Finablr), Dr. B.R. Shetty (Founder and Chairman, Finablr) and Promoth Manghat (Executive Director, Finablr) (Photo: AETOSWire)

Finablr cherche également à stimuler l'habilitation et l'autonomisation financières en accélérant l'innovation technologique centrée sur le client, par le biais d'efforts dans la recherche et le développement, les engagements de l'écosystème de l’industrie, les investissements et les acquisitions potentielles. En tant que réseau diversifié, Finablr combinera l'expertise sectorielle cumulée de ses marques de réseau de confiance, y compris UAE Exchange, Travelex, Xpress Money, etc. pour offrir des expériences innovantes axées sur la technologie. En tant que plateforme de capacités complémentaires, le réseau Finablr facilitera des expériences homogènes et connectées pour les particuliers aussi bien que pour les entreprises.

Fortes de plus de quatre décennies d'expérience dans l'industrie et de plus de 18,000 employés, et traitant plus de 150 millions de transactions clients chaque année, les marques du réseau Finablr ont une empreinte mondiale impressionnante. Touchant plus d'un milliard de vies à travers ses magasins de détail, ses agents et ses chaînes numériques collectivement, les marques du réseau Finablr sont présentes directement dans 45 pays et desservent 165 pays. L'innovation technologique et l'intégration dans la nouvelle économie forment des éléments clés de la stratégie de croissance de Finablr.

Commentant l'annonce, le Fondateur et Président de Finablr, Dr. B.R. Shetty, a déclaré : « Finablr est motivée par notre désir de mener l'évolution du secteur des services financiers pour répondre aux demandes des clients de demain. Notre force provient de plus de quatre décennies de confiance que nous avons construites avec nos clients grâce à un record d'innovation et d'excellence dans le service. Grâce à des investissements dans la recherche et la technologie, nous présenterons des produits et des services qui changent la donne dans l'ensemble de notre portefeuille de marques, afin de conserver notre avantage concurrentiel. Nous sommes inspirés par nos clients et Finablr se concentrera sur la création d'une communauté de clients engagés. »

Binay Shetty, Directeur Exécutif à Finablr, a expliqué:« Finablr rassemblera les forces de ses marques de réseau et les investissements dans les technologies numériques pour élaborer des propositions client évolutives et rentables afin de les habiliter et de les responsabiliser. Nous considérons Finablr comme une plateforme d'innovation qui converge les forces et les capacités de nos sociétés de réseau et d'une gamme de partenaires de l'écosystème. En effet, nous rassemblons des capacités de pointe à travers les personnes, les processus et la technologie »

Dans ses efforts visant à adopter de nouvelles technologies qui transforment la façon dont les clients et les entreprises s'engagent, Finablr met en place des centres d'innovation ( i-Hubs ) à travers son réseau mondial . i-Hubs identifiera les tendances qui font un changement radical dans l'industrie et mettra en œuvre des innovations qui améliorent les avantages commerciaux de son réseau de marques. Grâce à sa branche d'investissement, Finablr cherchera à acquérir des capacités qui complètent son portefeuille grâce à des activités minières. La branche d'investissement de Finablr poursuivra les activités minérales pour le compte de ses marques de réseau, y compris les investissements stratégiques et les plans d'acquisitions (de 250 à 300 millions de dollars américains) annoncés par UAE Exchange.

Promoth Manghat, directeur exécutif de Finablr, a ajouté: « En tant que réseau de marques de premier plan et de confiance, Finablr est bien positionné pour diriger l'avenir des services financiers dans un monde sans faille. En gardant à l'esprit le programme d'innovation, nous avons commencé notre aventure en collaborant avec des partenaires stratégiques et des programmes d'accélération du secteur de renommée mondiale. La création d'i-Hubs s'appuie sur nos premiers investissements dans la technologie et accélère notre rythme de livraison de solutions de pointe. De plus, sur le plan de l'investissement, nous sommes constamment à l'affût des bonnes opportunités qui nous aident à poursuivre nos efforts d'innovation, que ce soit sur le plan industriel ou technologique.

Finablr a également annoncé son intention de rebaptiser les opérations non émiraties d’UAE Exchange tel que « Unimoni ». Abréviation de « Universal Money », Unimoni offrira un large éventail de services financiers et s'appuiera sur l'équité de la marque et l'héritage d'UAE Exchange.

*Source:

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180423005838/fr/

CONTACT: Finablr

Lahcen Aterta, +971556611849

Directeur des relations avec les médias

press.office@finablr.com

KEYWORD: UNITED ARAB EMIRATES NORTH AMERICA CANADA MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: PROFESSIONAL SERVICES FINANCE

SOURCE: Finablr

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/23/2018 10:11 AM/DISC: 04/23/2018 10:11 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180423005838/fr