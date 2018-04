Annonce des finalistes du prix Catalyseur MAGNUS 2018 pour la meilleure recrue en biotechnologie

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--avr. 23, 2018--BioTalent Canada a annoncé aujourd’hui les noms des trois finalistes du prix Catalyseur MAGNUS 2018 pour la meilleure recrue. Il s’agit de :

David Ness, spécialiste, Santé et sécurité, ERA Environmental Management Solutions, Montréal (Québec) Chelsea Lobson, coordonnatrice, Surveillance communautaire, Lake Winnipeg Foundation, Winnipeg (Manitoba) David Rowbotham, technologue de la recherche principal, STEMCELL Technologies, Vancouver (Colombie-Britannique)

Depuis 2005, les programmes de subventions salariales de BioTalent Canada ont permis de financer plus de 1 400 embauches. Les commentaires des employeurs au sujet de la contribution de ces jeunes travailleurs sont plus que positifs. Le prix Catalyseur MAGNUS remis annuellement a été créé en 2015 pour souligner l’apport des employeurs qui investissent dans les jeunes talents et récompenser les jeunes travailleurs dévoués qui joignent leur équipe grâce aux subventions salariales.

« Félicitations à ces jeunes professionnels passionnés de biotechnologie qui innovent pour aider leurs employeurs à se démarquer, affirme Jacqueline Flinker, présidente-directrice générale de MAGNUS Personnel. Nous sommes extrêmement fiers d’appuyer cette initiative. »

« Il est très inspirant de voir la passion et le sens de l’initiative de ces jeunes travailleurs du secteur de la biotechnologie, explique Rob Henderson, président-directeur général de BioTalent Canada. Nous sommes extrêmement choyés de pouvoir raconter leur début de carrière en biotechnologie, sachant qu’ils sont si utiles à leurs employeurs. »

David Ness Spécialiste, Santé et sécurité, ERA Environmental Management Solutions David incarne les valeurs d’ERA et sert de mentor aux nouveaux employés et aux membres de l’équipe, leur montrant l’importance de la culture d’entreprise. En fait, sa volonté de relever de nouveaux défis et d’apprendre de façon continue a aidé d’autres membres de l’équipe à prendre en charge des projets qui les sortent de leur zone de confort. David est un leader et un modèle à suivre en ce qui a trait aux nouveaux projets confiés à l’équipe. Il envisage l’échec comme une expérience d’apprentissage et une occasion de tirer des leçons. David est un atout précieux au sein d’une équipe de projet, car il contribue à donner le ton quand tout va bien comme quand des difficultés surviennent. Plutôt que de laisser le découragement nous gagner, David nous pousse à voir la situation sous un angle différent et à nous poser des questions comme « Comment pouvons-nous résoudre ce problème? » et « Quelles leçons pouvons-nous tirer de cet obstacle? ».

Chelsea Lobson Coordonnatrice, Surveillance communautaire, Lake Winnipeg Foundation (LWF) Chelsea est une jeune scientifique enthousiaste et passionnée qui est toujours prête à se retrousser les manches pour s’attaquer à n’importe quelle tâche. Sous sa direction, le réseau de surveillance communautaire du lac Winnipeg a largement dépassé ses objectifs pour 2017. Chelsea est à la tête d’un mouvement croissant de citoyens scientifiques qui posent des gestes concrets pour améliorer leur collectivité. Les réseaux de citoyens scientifiques se heurtent à de multiples difficultés. Il peut être coûteux de louer des laboratoires et de l’équipement. Les bénévoles sont souvent dépassés par le temps et l’expertise nécessaires pour analyser les échantillons recueillis. Chelsea a surmonté toutes ces difficultés. En étroite collaboration avec les conseillers scientifiques reconnus à l’échelle nationale de la LWF, elle a amené le réseau de surveillance communautaire du lac Winnipeg à établir des protocoles compatibles avec ceux des programmes fédéraux et provinciaux et avec des programmes d’autres pays. Le réseau de surveillance communautaire produit ainsi des données crédibles et de qualité qui génèrent des occasions de partenariat. Le plus important partenariat a été conclu avec Agriculture Canada, qui prête l’équipement de son laboratoire de Morden, au Manitoba, où Chelsea analyse maintenant les échantillons recueillis par les bénévoles du réseau.

David Rowbotham Technologue de la recherche principal, STEMCELL Technologies « Des scientifiques qui aident les scientifiques », voilà la devise de STEMCELL. L’entreprise a pour mission de fournir des réactifs novateurs et de grande qualité aux laboratoires de partout dans le monde pour faciliter les découvertes dans le domaine des sciences de la vie. David travaille au sein d’une équipe chargée d’élaborer des outils qui permettront aux chercheurs sur les cancers du sein et de la prostate de mener des travaux avant-gardistes en vue d’orienter le travail des oncologues. David est véritablement passionné par la science qui sous-tend les produits développés par STEMCELL, et il fait preuve d’une impressionnante rigueur dans le cadre de ses expériences. Juste au moment où il croit avoir atteint ses limites, il surprend son superviseur en poussant plus loin ses recherches pour améliorer la qualité de ses données. STEMCELL possède également une culture fortement axée sur la collaboration. Grâce à son professionnalisme, son attitude positive et son esprit créatif, David a su gagner le respect de tous ses collègues.

BioTalent Canada et MAGNUS Personnel, commanditaire du prix Catalyseur MAGNUS, félicitent les finalistes et saluent l’audace des employeurs qui ont embauché ces jeunes travailleurs exceptionnels.

Les finalistes ont été sélectionnés parmi les nombreuses candidatures reçues par un jury indépendant. Le lauréat du prix Catalyseur MAGNUS 2018 recevra un prix en argent de 1 000 $. Le nom du lauréat sera annoncé au début de mai.

Au sujet de BioTalent Canada

BioTalent Canada MC est le partenaire RH de la bioéconomie du Canada. Grâce à nos partenariats avec des employeurs, des associations, des établissements d’enseignement postsecondaire, des organismes de services aux immigrants et des fournisseurs de services, nous avons bâti un réseau dynamique axé sur le renforcement des compétences qui permet de mettre en relation des employeurs et des travailleurs qualifiés et de créer des occasions d’emploi. Visitez biotalent.ca/fr pour en savoir plus.

À propos de MAGNUS Personnel

MAGNUS Personnel est une agence de recrutement hautement spécialisée qui œuvre dans les secteurs de la médecine, de la recherche clinique, des sciences de la vie, des services interentreprises et de la technologie. Plus de 150 entreprises font appel à MAGNUS pour recruter les travailleurs les plus talentueux d’Amérique du Nord. Nous travaillons avec vigueur et passion. Nous repoussons les limites. Nous sommes MAGNUS. Composez le 844-8MA-GNUS ou visitez le magnuspersonnel.com.

