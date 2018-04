Sharjah premia con 136 000 dólares a una fundación de Malasia por su apoyo a los refugiados

SHARJAH, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--abr. 23, 2018--En los últimos dos años, el galardón «Sharjah International Award ‎for Refugee Advocacy and Support» (SIARA) ha destacado los logros de héroes anónimos que trabajan para los refugiados y apátridas, en un momento en que el mundo es testigo de niveles de desplazamientos sin precedentes a nivel mundial, con más de 65 millones de personas obligadas a huir de sus hogares, incluidos unos 21,3 millones de refugiados.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180423006027/es/

A picture from the activities Dignity Foundation organizes for refugee children (Photo: The Big Heart Foundation)

Se ha elegido a la fundación «Dignity for Children» (dignidad para los niños) de Malasia como la ganadora de la segunda edición del premio, cuyo valor ha aumentado aún más este año hasta los 136 000 dólares (500 000 Dirham de Emiratos Árabes), en reconocimiento a sus destacados esfuerzos en Asia y en la región de Oriente Medio y norte de África (MENA).

Este año, la fundación celebra su 20 aniversario y ahora ofrece servicios educativos a aproximadamente 1100 refugiados, apátridas, estudiantes indocumentados y otros grupos marginados de la comunidad de Kuala Lumpur en Malasia.

El premio, establecido por The Big Heart Foundation (TBHF), la organización benéfica humanitaria mundial con sede en Sharjah, ha recibido grandes elogios y apoyo de organizaciones humanitarias y de la comunidad internacional, incluidas agencias de la jerarquía del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que han dicho que ofrece una valiosa plataforma para demostrar la solidaridad con los desplazados.

Como el tercer mayor emirato de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y uno de los centros culturales y humanitarios de la región árabe, Sharjah, en la visión de su liderazgo representado por su alteza el Jeque Dr. Sultán bin Muhammad Al Qasimi, gobernante de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, y su alteza la jequesa Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, esposa de su alteza el gobernante de Sharjah, presidenta de TBHF y defensora eminente de los niños refugiados para ACNUR, sigue apoyando los esfuerzos filantrópicos de individuos y organizaciones alrededor del mundo .

En un momento en que la región alberga un 39 por ciento de las personas desplazadas por la fuerza, incluidos 5 millones de refugiados sirios, las iniciativas que proclaman la labor humanitaria y el espíritu de comunidad son esenciales.

Para obtener más información acerca de TBHF, visite el sitio web de la fundación: http://tbhf.ae.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180423006027/es/

CONTACT: National Network Communications (NNC)

Fadia Daouk, cel.: +971 52 617 2111

KEYWORD: UNITED ARAB EMIRATES MALAYSIA ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: PHILANTHROPY OTHER PHILANTHROPY FOUNDATION FUND RAISING

SOURCE: Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/23/2018 11:53 AM/DISC: 04/23/2018 11:53 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180423006027/es