ジェムアルトがインテル®ソフトウェア・ガード・エクステンションでサイバー攻撃から5G次世代ネットワークを保護

アムステルダム--(BUSINESS WIRE)--4 23, 2018--(ビジネスワイヤ) -- デジタルセキュリティの世界的リーダー企業であるジェムアルト(Euronext NL0000400653 GTO)は本日、インテル®の技術を使って計画・展開されている新世代のクラウドベース仮想化ネットワークにおけるサイバー攻撃からの防御を強化すると発表しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。: https://www.businesswire.com/news/home/20180423005702/ja/

5G networks. Security and privacy of 5G applications by Intel and Gemalto. (Photo: Intel)

この新しいイニシアチブでは、インテル®ソフトウェア・ガード・エクステンション( インテル® SGX )の信頼できる「エンクレーブ」 (1) (同社の業界をリードするクラウドサーバーCPUの中で展開)をジェムアルトの先進的な SafeNet Data Protection On Demand セキュリティソフトウェアサービスと組み合わせ、仮想化ネットワークに信頼できるプロセッサレベルのセキュリティソリューションを提供します。

物理的なネットワークの機能がクラウドに移行することで悪意のある勢力が「攻撃可能な側面」が増加していますので、モバイル業界の課題の1つは、認証情報を保護し、秘密性を守り、このような新しい仮想化ネットワーク機能の健全性を確保することです。この統合的ソリューションは、ネットワークスライス中にある仮想機能と仮想アプリケーションが保護および隔離されるようにすることで、コアネットワークからマルチアクセスエッジネットワークまで、仮想化ネットワークのセキュリティを確保します。秘密情報を漏えいから守ることは、IoTや重要な通信を含む新たな 5G アプリケーションが最高水準の信頼性、安全性、秘密性を達成する上で必須です。

RSA 2018カンファレンス(4月16日~20日)では、インテルとジェムアルトは、このソリューションが新たな5Gネットワークを保護する様子を詳しく展示します。詳細については、インテルのブース(北#3435)にお越しください。

ジェムアルトの暗号製品担当シニア・ヴァイス・プレジデントのTodd Mooreは、次のように述べています。「モバイル通信事業者は、セキュリティの脆弱性によって5Gと仮想化ネットワークの魅力ある商業上の利点を損なうことがあってはなりません。当社のインテル ® との協力により、最先端のクラウドベースの仮想化ネットワークを展開している組織は、接続がますます拡大している世界で増加しているデータ漏えいやネットワーク障害の結果として生じ得る深刻な危険に対応するために必要なツールをすべて入手できるようになります。」

インテル®のソフトウェアおよびサービス・グループ・ヴァイス・プレジデントでプラットフォーム・セキュリティ部門ゼネラル・マネジャーのRick Echevarria氏は、このように述べています。「次世代の5Gネットワークは、消費者にはわくわくする新しい体験をもたらし、通信サービス事業者には新しい収益機会をもたらします。新しいネットワークには、データとネットワーク仮想化のための新たなレベルのセキュリティが必要になります。ジェムアルトの新しいソリューションは、ダイナミックでコスト効率の高いネットワークの新時代を構築して実現していくために必要なセキュリティ基盤をSGXが提供できることを示しています。」

製品情報:

ジェムアルトのSafeNet Data Protection On-Demandは、クラウドベースのサービスとしてのセキュリティ・プラットフォームです。幅広い暗号、キー管理、ハードウェアセキュリティモジュールのサービスをサポートしています。開発者には、インテル® SGXに対して直接実装できるソフトウェアソリューションを通じた単一のゲートウェイが提供され、同社のクラウドサーバー向けプロセッサのアーキテクチャに組み込まれた高度に保護されたエンクレーブが利用できます。

(1) 信頼できるエンクレーブとは、ソフトウェア保護によるセキュリティが確保されたメモリー中の実行領域のことです。

関係資料:

ジェムアルトについて

ジェムアルト(ユーロネクスト NL0000400653 GTO)は デジタルセキュリティ の世界的なリーダー企業であり、2017年の年間売上高は30億ユーロを記録し、世界の180ヶ国以上に顧客を有しています。ジェムアルトは、急速に発展し、密接につながったデジタル社会に信頼をもたらします。

セキュアなソフトウェアから、生体認証およびデータの暗号化までを実現する当社の技術とサービスにより、企業や行政機関は、本人認証とデータ保護が可能となり、個人用デバイス、コネクテッド・オブジェクト、クラウド、およびこうしたデバイス・環境間で安全性を保ち、サービスを提供します。

ジェムアルトのソリューションは、決済から企業セキュリティ、さらにモノのインターネットまで、現代生活の中心に据えられています。当社は人々、取引やモノの認証を行い、データを暗号化し、ソフトウェアに価値を加えます。これにより、当社のお客様は何十億もの人々やモノにセキュアなデジタルサービスを提供しています。

当社は世界47ヶ国に114の事業所、40の発行センターおよびデータセンター、35の研究所およびソフトウェア開発拠点を構え、1万5千人以上の従業員を擁しています。

詳しい情報は www.gemalto.com を参照いただくか、Twitterで @gemalto_asia をフォローしてください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る:https://www.businesswire.com/news/home/20180423005702/ja/

CONTACT: Gemalto media:

Tauri Cox, +1 512 257 3916

North America

tauri.cox@gemalto.com

または

Sophie Dombres, +33 4 42 36 57 38

Europe Middle East & Africa

sophie.dombres@gemalto.com

または

Jaslin Huang, +65 6317 3005

Asia Pacific

jaslin.huang@gemalto.com

または

Enriqueta Sedano, +52 5521221422

Latin America

enriqueta.sedano@gemalto.com

KEYWORD: EUROPE NORTH AMERICA CANADA NETHERLANDS

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY INTERNET NETWORKS SOFTWARE SECURITY

SOURCE: Gemalto

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/23/2018 08:30 AM/DISC: 04/23/2018 08:30 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180423005702/ja