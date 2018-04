Les Aéroports de Dubaï et Dubai Parcs and Resorts signent un accord exclusif pour mettre en valeur la destination du parc à thème à DXB

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--avr. 23, 2018--Les Aéroports de Dubaï, l'opérateur de l'aéroport international le plus apprécié au monde, l'aéroport International de Dubaï, et DXB Entertainments PJSC (DFM: DXBE), propriétaire de Dubai Parks and Resorts, le plus grand parc d'attractions à thème intégré au Moyen-Orient, ont annoncé un partenariat stratégique dans le but de créer une expérience aéroportuaire inégalée tout en mettant en valeur la position de Dubaï en tant que destination touristique et de divertissement ultime dans la région. Le partenariat reflètera les efforts déployés par les Aéroports de Dubaï visant à rendre DXB une destination à part entière et promouvoir les offres présentées par Dubai Parks and Resorts à plus de 88 millions passagers voyageant chaque année.

L'accord affichera la promotion de Dubai Parks and Resorts dans tous les halls de DXB et l'accès à plus de 65 compagnies aériennes volant depuis et vers plus de 240 destinations dans 170 pays à travers le monde. Dubai Parks and Resorts engagera les passagers de l'aéroport en leur fournissant des zones familiales et des points de vente spécialisés, qui vendent les produits de Dubai Parks and Resorts, tout en les incitant à découvrir les offres complètes et réalisant des campagnes de marketing directes et immersives.

DXB a enregistré une croissance moyenne du nombre de passagers de 10% au cours des 10 dernières années, avec 88,2 millions passagers en 2017, prévoyant de passer à 90 millions passagers en 2018.

Dubai Parks and Resorts a lancé ses opérations pour la première fois durant l'année 2018 tout entière. La compagnie vise à augmenter le nombre de visiteurs internationaux conformément à la Vision du Tourisme 2020 de Dubaï. Le premier trimestre de 2018 a enregistré un record pour Dubai Parks and Resorts, avec plus de 850 000 visites vers la destination, enregistrant une augmentation de 45% par rapport à la même période l'an dernier.

"Ce partenariat démontre l'engagement des Aéroports de Dubaï à mettre en valeur les facilités d'hospitalité et de divertissement de classe mondiale offertes aux visiteurs de cette ville dynamique, tout en créant des expériences aéroportuaires uniques", a déclaré Eugene Barry, vice-présidente exécutive commerciale dans les Aéroports de Dubaï. Elle a ajouté : "Dubai Parks and Resorts est le partenaire idéal qui travaille avec nous sur la création d'activations authentiques et mémorables afin de faire engager un public mondial. Elle a pour but d'inspirer les voyageurs connectés de visiter Dubaï surtout Dubai Parks and Resorts lors de leur prochain voyage".

Mohamed Almulla, PDG et directeur général, de DXB Entertainments PJSC a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer notre prochaine collaboration avec les Aéroports de Dubaï, une étape clé visant la croissance du segment touristique en provenance de l'étranger. Nous sommes déterminés, en tant que la plus grande destination de parc à thème intégré de la région, à renforcer la position de Dubaï pour devenir le centre mondial de tourisme et de divertissement. Nous croyons que notre présence à l'aéroport international le plus achalandé au monde suscitera un engagement et une reconnaissance maximale parmi les 88 millions passagers estimés qui passent par cet aéroport".

Il a ajouté : "Nos solutions médiatiques dédiées et nos concepts immersifs seront positionnés à travers les halls internationaux accueillant les passagers à Dubaï. Elles permettent l'ajout d'un élément de surprise et de divertissement aux passagers pendant leur voyage, leur donnant un aperçu de ce qui les attend à Dubai Parks and Resorts".

