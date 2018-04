Gemalto premiada com contrato de serviço plurianual para os novos passaportes britânicos

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--abr 23, 2018--Gemalto, líder mundial em segurança digital, anunciou hoje que ganhou a licitação do Ministério do Interior, atuando através do Departamento de Passaportes de Sua Majestade (HMPO), para a produção da nova geração de passaportes britânicos e serviços associados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180422005039/pt/

Current British passport. Credit: istockphoto.

A Gemalto, uma empresa de segurança internacional com operações substanciais no Reino Unido, g o contrato após um rigoroso processo de licitação que classificou cada concorrente quanto a rigorosos requisitos que incluíam recursos de segurança, processos, qualidade técnica e a relação custo-benefício ao contribuinte. O contrato é de 11,5 anos, incluindo 10 anos de serviços de produção e emissão.

Em breve, os cidadãos britânicos terão um dos passaportes mais avançados do mundo em questões técnicas, graças a uma combinação de recursos de segurança de alto nível. Pela primeira vez, a página de dados do passaporte britânico (também conhecida como página de dados biográficos) será feita de policarbonato, em vez de papel. Este material torna o documento extremamente seguro; qualquer tentativa de adulterar o passaporte causará danos visíveis à página. O material é mais durável que o papel, preservando a integridade do documento ao longo de sua vida útil. O componente digital do novo passaporte britânico dependerá de um sistema operacional altamente seguro, concebido para atender aos padrões da ICAO*, desenvolvidos e protegidos internamente pela Gemalto.

Mark Thomson, diretor geral do Departamento de Passaportes de Sua Majestade, disse: “Estou muito satisfeito pela concessão do contrato que nos foi dada para idealizar e produzir o novo passaporte azul. Estou ansioso em trabalhar com a Gemalto para continuar a oferecer um serviço de qualidade internacional aos cidadãos britânicos no mundo inteiro e manter o passaporte do Reino Unido como um líder global em segurança de documentos. ”

Howard Berg, Diretor Administrativo da Gemalto UK Ltd, disse: “Estamos muito felizes por termos sido selecionados pelo departamento de passaportes de Sua Majestade para entregar a nova geração de passaportes britânicos. Como uma empresa pioneira na idealização de documentos inovadores de governo, estamos confiantes que os novos passaportes serão os mais atrativos e seguros de todos os tempos, como convém ao viajante britânico”.

Os passaportes serão personalizados no Reino Unido para garantir que os dados pessoais e biométricos de todos os cidadãos permaneçam no país. Esse processo irá ampliar ainda mais a presença da Gemalto no Reino Unido, onde atuou nos últimos 25 anos e criou novos empregos, complementando os mais de 500 funcionários que a Gemalto já emprega no Reino Unido, além de gerar benefícios econômicos secundários nas comunidades locais onde a Gemalto fabricará os passaportes.

A Gemalto irá fabricar o primeiro passaporte certificado com CarbonNeutral®. A emissão de carbono do novo passaporte britânico será medida de forma independente, validada e reduzida a zero líquido, segundo o Protocolo CarbonNeutral - padrão global para neutralidade de carbono.

Frederic Trojani, Vice-Presidente Executivo da Unidade de Negócios Governamentais da Gemalto acrescentou: “Na última década, a Gemalto ajudou a desenvolver alguns dos passaportes mais seguros do mundo, incluindo projetos de referência na Noruega, Suécia, EUA, Finlândia e Cingapura. Esperamos trabalhar com o Departamento de Passaportes de Sua Majestade a fim de oferecer um dos passaportes mais avançados em questões técnicas de todos os tempos”.

A Gemalto possui uma grande experiência no desenvolvimento de documentos governamentais; seus produtos e soluções são desenvolvidas em mais de 200 programas do governo ativos no mundo inteiro, incluindo mais de 40 programas de Passporte Eletrônico. A Gemalto é pioneira em técnicas seguras de documentos, incluindo páginas de dados em policarbonato e um amplo portfólio de recursos visuais e táteis para proteger as identidades dos cidadãos, com os melhores resultados nas diversas referências organizadas pela indústria. No ano passado, a Gemalto adquiriu a Cogent, uma empresa líder em segurança biométrica e de identidades, agregando mais experiência e magnitude em todo o espectro de soluções biométricas, com foco específico na identificação civil, controle de fronteiras e aplicação da lei.

*ICAO (International Civil Aviation Organization - Organização Internacional de Aviação Civil)

Notas aos editores

Para mais informações, contate: Assessoria de Imprensa da Gemalto no UK, Brands2Life gemaltouk@brands2life.com / 0207 592 1200

Sobre a Gemalto

A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) é líder mundial em segurança digital, com receitas anuais de € 3 bilhões em 2017 e clientes em mais de 180 países. Nós levamos confiança a um mundo cada vez mais conectado.

Desde o software seguro até biometria e criptografia, nossas tecnologias e serviços permitem que empresas e governos autentiquem identidades e protejam dados, de maneira que fiquem seguros e possibilitem serviços em dispositivos pessoais, objetos conectados, na nuvem e entre eles.

As soluções da Gemalto estão na essência da vida moderna, desde o pagamento à segurança corporativa, passando pela Internet das Coisas. Nós autenticamos pessoas, transações e objetos, criptografamos dados e criamos valor para o software – possibilitando que nossos clientes protejam serviços digitais para bilhões de pessoas e coisas.

Nossos 15.000 funcionários estão distribuídos em 114 escritórios, 40 centros de personalização e de processamento de dados e 35 centros de desenvolvimento de software, localizados em 47 países.

Para saber mais, visite www.gemalto.com, ou siga @gemalto no Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180422005039/pt/

CONTACT: Assessoria de Imprensa da Gemalto na Brands2Life

0207 592 1200

gemaltouk@brands2life.com

ou

Contatos de mídia da Gemalto:

Tauri Cox, +1 512 257 3916

América do Norte

tauri.cox@gemalto.com

ou

Sophie Dombres, +33 4 42 36 57 38

Europa, Oriente Médio e África

sophie.dombres@gemalto.com

ou

Jaslin Huang, +65 6317 3005

Ásia Pacífico

jaslin.huang@gemalto.com

ou

Enriqueta Sedano, +52 5521221422

América Latina

enriqueta.sedano@gemalto.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE NORTH AMERICA CANADA NETHERLANDS

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE OTHER TECHNOLOGY SECURITY MOBILE/WIRELESS

SOURCE: Gemalto

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 04/23/2018 01:00 AM/DISC: 04/23/2018 01:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180422005039/pt