La marque chinoise Haier bénéficie d’une extraordinaire loyauté des clients en France : trois générations d’une famille de Saint-Cyr (Paris) utilisent des réfrigérateurs Haier

QINGDAO, Chine--(BUSINESS WIRE)--avr. 23, 2018--Le 22 avril, un message sur Facebook qui déclarait « A cause d'un produit, tomber amoureux d'une marque. Les trois générations de notre famille sont tombées amoureuses du frigo < trois générations > de Haie » a fait l’objet d’une attention et de discussions intenses. D’après Jason qui a rédigé le message, sa famille, avec à sa tête son grand-père Andrew, un enseignant retraité de 75 ans, vit dans la ville de Saint-Cyr (Paris). Ses parents sont professeurs à l’Université Paris Dauphine et il a travaillé pour l’Union Européenne de CIC après avoir obtenu son diplôme de l'Université de Harvard.

Andrew a été le premier à utiliser le réfrigérateur Haier, qu’il a choisi du fait de son espace d’entreposage frigorifique plus grand. Ce réfrigérateur a rappelé à Jason de très bons souvenirs d’enfance, et il est toujours utilisé normalement aujourd’hui.

Jason a étudié le cas Haier à l'Université de Harvard, ce qui lui a permis de mieux comprendre la mode Haier et a suscité son respect pour la marque. Une fois diplômé, il a acheté un réfrigérateur Haier plein espace, de conservation au frais, pour son appartement et a été très satisfait de sa puissante fonction de conservation.

Les parents de Jason sont passionnés de cuisine et ils attachent une grande importance à la préservation des aliments. Lorsque Jason voulait préparer un cadeau spécial pour ses parents, il tenait compte à la fois du hobby de ses parents et de la bonne expérience dans l’utilisation du réfrigérateur Haier, et finalement en avril de cette année, il a acheté le tout dernier réfrigérateur Haier avec portes en T pour ses parents. « J’ai un sentiment particulier pour Haier et une confiance dans la marque. Lorsque je choisis des réfrigérateurs, Haier est mon premier choix », a déclaré Jason.

Haier affiche une croissance rapide et ses produits sont couramment observés sur le marché français, il n’est donc pas étonnant que la marque soit autant adoptée par les « trois générations » dans la ville de Saint Cyr. D’après les statistiques, la notoriété de la marque Haier en France a atteint 39 %, et ses réfrigérateurs multi-frigo se classent en première position en France avec une part de marché de 47 %. Bien que le prix unitaire d’un réfrigérateur Haier soit 1,6 fois plus élevé que la moyenne du secteur, le taux de croissance en ligne a atteint 4 fois la moyenne du secteur.

À l’avenir, Haier envisage de rendre la vie meilleure à davantage de personnes avec ses produits.

