ÉDITION LIMITÉE LA COLLECTION SKECHERS D’LITES x TOEI ANIMATION ONE PIECE BIENTÔT DISPONIBLE EN EUROPE

MANHATTAN BEACH, Californie--(BUSINESS WIRE)--avr. 23, 2018--Après avoir d'abord été lancée en Asie et prochainement avec ses débuts aux États-Unis et au Canada, SKECHERS USA, Inc. (NYSE : SKX) étend également sa collaboration populaire de série animée à l'Europe avec le lancement de Skechers X One Piece. La collection haute en couleurs unit la série animée populaire de Toei Animation et Skechers D’Lites, l'un des styles originaux du fabricant de chaussures.

« Le jumelage de l'emblématique série animée de longue date One Piece avec l'un de nos principaux styles traditionnels a trouvé un écho parmi nos consommateurs de Corée du Sud et de Chine qui ont déterminé les tendances de ces dernières années », a affirmé Michael Greenberg, président de Skechers. « Aujourd'hui, la mode change à la vitesse de la lumière et, comme les influenceurs du monde entier avaient déjà adopté Skechers D’Lites et la tendance aux grosses baskets, nous avons commencé à voir des pourvoyeurs de style (de chez Hypebae, Hypebeast, GQ et High Snobiety ) couvrir la collaboration Skechers X One Piece comme un style de mode incontournable. Nous avons réagi rapidement pour partager la collaboration avec les États-Unis, le Canada et maintenant l'Europe, l'un des plus grands marchés internationaux pour Skechers ».

« Nous sommes ravis de nous associer en partenariat avec la formidable marque de chaussures internationale qu'est Skechers pour lancer cette fantastique initiative de mode dans toute l'Europe », a déclaré Ryuji Kochi, président de Toei Animation Europe. « Les Skechers D’Lites incarnent une tendance énergique qui a conquis le monde et, à l'instar des pirates du Chapeau de paille dans One Piece, nos fans sont dans une quête perpétuelle et enthousiaste de la prochaine nouvelle aventure à vivre, ce partenariat tombe donc à point nommé. Nous sommes convaincus que les efforts de commercialisation combinés de Toei Animation et de Skechers assureront le succès durable de cette collaboration ».

« Le look des grosses baskets rouge vif a envahi les pistes des défilés de mode en Europe, créant un engouement intense », a ajouté Marvin Bernstein, associé gérant de SKECHERS S.à.r.l. « Il s'agit donc pour nous d'une opportunité unique de proposer la collaboration de D’Lites, l'initiateur du look « volumineux », et de la légendaire série One Piece en Europe où nous pensons qu'elle trouvera écho avec les consommateurs stylés sur l'ensemble du continent. Nous sommes ravis que tout ceci se passe avec Toei Animation, les pionniers de l'animation japonaise. »

Réservée à l'origine aux marchés de Corée du Sud et de Chine, la collection sera importée en Europe dans de nombreuses combinaisons de couleurs différentes représentant chacune un personnage One Piece unique : Luffy, Chopper, Sanji, Zoro, Law et Doflamingo. Les chaussures seront disponibles début juillet 2018 dans les magasins de détail Skechers et dans certains magasins spécialisés en France, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, en Espagne/Portugal, au Royaume-Uni et en Europe centrale et orientale [Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Kosovo, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie].

Le manga One Piece d'Eiichiro Oda est le plus vendu de l'histoire avec plus de 430 millions de copies à travers le monde. En 1997, il a engendré une célèbre série animée qui a produit plus de 830 épisodes et 15 films. En suivant les aventures de Monkey D. Luffy et de ses intrépides pirates du Chapeau de paille, les fans sont transportés dans un voyage fantastique à travers un monde débordant de merveilles et d'imagination. C'est une propriété multi-générationnelle qui continue de captiver les spectateurs, petits et grands. Le narratif et ses personnages se sont aussi étendus à d'autres médias dans des films, à la télévision et dans des jeux vidéo/mobiles, ainsi que dans un parc thématique au Japon.

Skechers a été le premier à lancer le style des grosses baskets il y a deux décennies avec Skechers Energy pour hommes et femmes, et Skechers Stamina pour hommes. Le style a évolué et, en 2007, la société a lancé Skechers D’Lites, une version plus légère de son style d'origine. Bien que la collection ait toujours eu une base de consommateurs dévoués, les ventes se sont accélérées dans toute l'Asie ces deux dernières années après que le marketing régional a inclus les groupes K-Pop. En 2017, la Société a relancé une mise à jour encore plus légère de Skechers D’Lites à l'occasion de son dixième anniversaire.

