iObeya et l’École POP : partenaires pour une nouvelle offre Lean Durable® digital

PARIS--(BUSINESS WIRE)--avr. 23, 2018--L’École POP officialise son partenariat avec KAP IT, éditeur du logiciel iObeya, avec l’offre DIGIPOP. Cette offre associe un accompagnement sur mesure par l’École POP avec iObeya, première plateforme d’entreprise pour toutes les pratiques de Management Visuel. En digitalisant sa démarche et ses outils Lean Durable®, l’École POP continue à innover pour accélérer la transformation Lean des entreprises et répondre aux plus près à leurs problématiques de compétitivité. En optant pour la technologie iObeya, devenue la référence pour les grands groupes français et internationaux, l’École POP propose une solution collaborative et immersive permettant de réussir la convergence entre Lean et digital.

Au sein de son usine-école innovante, L’École POP associe méthodologie et technologie avec une mise en pratique en situation réelle pour accompagner les entreprises dans leur recherche de performance durable, et d’optimisation de leur processus. “ L'offre DIGIPOP met parfaitement en relief la complémentarité entre les pratiques Lean et le digital qui sont les fondamentaux sur lesquels repose iObeya et qui s’inscrivent dans la dynamique actuelle du Lean 4.0 ” explique Cyril Daloz, CEO et fondateur de iObeya. Eric Desgages, Fondateur de POP ajoute « S’adressant aux entreprises de toutes tailles, de tous secteurs, L’offre DIGIPOP est plus particulièrement adaptée aux entreprises déjà engagées dans une démarche de Lean Management. »

DIGIPOP est un levier de compétitivité et de performance durable avec :

Les bénéfices directs d’une démarche Lean Durable® mettant le client et les équipes au cœur des procès : réduction des délais, des stock, optimisation des processus internes, des flux, des temps de réunions, résolution des problèmes permettant des impacts durables sur la trésorerie, la productivité, mais aussi la qualité de vie au travail… Les avantages de la digitalisation du management visuel avec iObeya : une collaboration multi-site sans limite d’espace, un environnement attractif et innovant, des rituels plus courts, et une intelligence collective dynamisée.

CONTACT: L’École POP

Contact presse : Lorette BUYS

Tél : 02 49 62 04 40

Email :contact@concept-pop.com

ou

KAP IT

Contact presse : Libby NOAL

Tél : 01 60 13 77 30

Email :contact@iobeya.com

