Limited Edition Skechers D’Lites & Toei Animation One Piece-Kollektion vor Markteinführung in Europa

MANHATTAN BEACH, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Apr 23, 2018--Nach dem Start in Asien und einem bevorstehenden Debüt in den USA und Kanada weitet SKECHERS USA, Inc. (NYSE:SKX) seine beliebte Anime-Zusammenarbeit mit Skechers X One Piece auch auf Europa aus. Die farbenfrohe Kollektion vereint die beliebte Anime-Serie von Toei Animation mit Skechers D’Lites, einem der Original-Styles des Schuhherstellers.

„Die Verbindung der legendären, langlaufenden Anime-Serie One Piece mit einem unserer Top-Heritage-Styles fand bei unseren Konsumenten in Südkorea und China, die seit einigen Jahren Trends vorantreiben, Anklang“, begann Michael Greenberg, President von Skechers. „Und jetzt bewegt sich die Mode mit Lichtgeschwindigkeit, und als die Influencer auf der ganzen Welt bereits Skechers D’Lites und den klobigen Sneaker-Trend begrüßten, begannen wir, Modemedien zu sehen – unter anderem Hypebae, Hypebeast, GQ und High Snobiety – die die Skechers X One Piece -Zusammenarbeit als einen „Must Have Fashion Style“ bezeichneten. Wir haben schnell gehandelt, um die Zusammenarbeit in den Vereinigten Staaten, Kanada und jetzt auch in Europa – einem der größten internationalen Märkte für Skechers – anbieten zu können.“

„Wir freuen uns, mit Skechers zusammenzuarbeiten, um diese aufregende Mode-Initiative in ganz Europa zu starten“, sagte Ryuji Kochi, President von Toei Animation in Europa. „Skechers D’Lites verkörpern einen energetischen Trend, der die Welt im Sturm erobert hat, und ähnlich wie die Strohhutpiraten in One Piece sind unsere Fans immer auf der Suche nach dem nächsten neuen Abenteuer im Leben, also passt diese Partnerschaft perfekt. Wir sind zuversichtlich, dass die gemeinsamen Merchandising-Bemühungen von Toei Animation und Skechers einen dauerhaften Erfolg für diese Zusammenarbeit bringen werden.“

„Der angesagte Chunky-Sneaker-Look hat die Laufstege in Europa erobert und für Furore gesorgt“, ergänzt Marvin Bernstein, geschäftsführender Gesellschafter der SKECHERS S.à.r.l. Es ist also eine einzigartige Gelegenheit für uns, die Zusammenarbeit der D’Lites, dem Erfinder des Chunky-Looks, und der legendären One Piece -Serie nach Europa zu bringen, wo wir erwarten, dass sie bei stilvollen Konsumenten auf dem ganzen Kontinent ankommt. Wir freuen uns sehr darüber, dass das alles mit Toei Animation passiert, den Pionieren der japanischen Animation.“

Ursprünglich exklusiv für den südkoreanischen und chinesischen Markt, wird die Kollektion in verschiedenen Farben nach Europa importiert – jede mit einem einzigartigen One Piece -Charakter: Luffy, Chopper, Sanji, Zoro, Law und Doflamingo. Die Schuhe werden ab Juli 2018 in Skechers-Einzelhandelsgeschäften und ausgewählten Fachgeschäften in Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Spanien/Portugal, im Vereinigten Königreich und Mittelosteuropa [Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Kosovo, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Rumänien, Serbien, Slowakei und Slowenien] erhältlich sein.

Eiichiro Odas One Piece ist der meistverkaufte Manga der Geschichte mit mehr als 430 Millionen Exemplaren weltweit. Im Jahr 1997 entstand eine gefeierte Anime-Serie, die mehr als 830 Episoden und 15 Filme produziert hat. In den Abenteuern von Monkey D. Luffy und seinen furchtlosen Strohhut-Piraten werden die Fans auf eine fantastische Reise durch eine Welt voller Wunder und Fantasie mitgenommen. Ein generationenübergreifender Erfolg, der nach wie vor Jung und Alt in seinen Bann zieht. Die Geschichte und ihre Charaktere haben sich auch in anderen Medien wie Film, Fernsehen, Video- und Handyspiele sowie in einem Theme Park in Japan verbreitet.

Skechers hat vor zwei Jahrzehnten mit dem Skechers Energy für Männer und Frauen sowie dem Skechers Stamina für Männer Pionierarbeit beim Chunky-Sneaker-Look geleistet. Der Stil entwickelte sich und das Unternehmen führte Skechers D’Lites im Jahr 2007 ein – eine leichtere Version seines ursprünglichen Stils. Obwohl die Kollektion schon immer eine eigene Konsumentenbasis hatte, beschleunigte sich der Absatz in ganz Asien in den letzten zwei Jahren, nachdem das regionale Marketing auch K-Pop-Gruppen umfasste. Im Jahr 2017 brachte das Unternehmen ein noch leichteres Update von Skechers D’Lites anlässlich seines zehnjährigen Bestehens auf den Markt.

