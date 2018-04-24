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Monday's Major League Linescores

By The Associated Press,Associated Press
2018/04/24 10:07
AMERICAN LEAGUE
Cleveland 020 000 000—2 4 0
Baltimore 010 000 000—1 7 0

Carrasco, Miller (8), Allen (9) and Gomes; Gausman, Bleier (9) and Sisco. W_Carrasco 4-0. L_Gausman 1-2. Sv_Allen (4). HRs_Cleveland, Alonso (5).

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NATIONAL LEAGUE
Atlanta 001 100 020— 4 7 0
Cincinnati 000 025 03x—10 10 1

Foltynewicz, S.Freeman (5), Moylan (6), Biddle (6), Socolovich (8) and Suzuki; Romano, Peralta (7), Iglesias (8) and Barnhart. W_Romano 1-2. L_S.Freeman 0-1. Sv_Iglesias (3). HRs_Atlanta, Markakis (3). Cincinnati, Schebler (2).