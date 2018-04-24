Monday's Major League Linescores

|AMERICAN LEAGUE
|Cleveland
|020
|000
|000—2
|4
|0
|Baltimore
|010
|000
|000—1
|7
|0
Carrasco, Miller (8), Allen (9) and Gomes; Gausman, Bleier (9) and Sisco. W_Carrasco 4-0. L_Gausman 1-2. Sv_Allen (4). HRs_Cleveland, Alonso (5).
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|NATIONAL LEAGUE
|Atlanta
|001
|100
|020—
|4
|7
|0
|Cincinnati
|000
|025
|03x—10
|10
|1
Foltynewicz, S.Freeman (5), Moylan (6), Biddle (6), Socolovich (8) and Suzuki; Romano, Peralta (7), Iglesias (8) and Barnhart. W_Romano 1-2. L_S.Freeman 0-1. Sv_Iglesias (3). HRs_Atlanta, Markakis (3). Cincinnati, Schebler (2).