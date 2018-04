Honda Indy Grand Prix of Alabama Results

Monday Barber Motorsports Park Birmingham, Alabama (Post position in parentheses)

1. (1) Josef Newgarden, United States, 82

2. (4) Ryan Hunter-Reay, United States, 82

3. (5) James Hinchcliffe, Canada, 82

4. (10) Robert Wickens, Canada, 82

5. (3) Sebastien Bourdais, France, 82

6. (6) Scott Dixon, New Zealand, 82

7. (15) Graham Rahal, United States, 82

8. (18) Takuma Sato, Japan, 82

9. (9) Simon Pagenaud, France, 82

10. (7) Marco Andretti, United States, 82

11. (8) Alexander Rossi, United States, 82

12. (21) Matheus Leist, Brazil, 82

13. (11) Zach Veach, United States, 82

14. (19) Jordan King, England, 82

15. (17) Spencer Pigot, United States, 81

16. (22) Rene Binder, Austria, 80

17. (20) Gabby Chaves, Colombia, 80

18. (23) Tony Kanaan, Brazil, 80

19. (16) Zachary Claman DeMelo, Canada, 80

20. (12) Ed Jones, Britain, 64, Mechanical

21. (2) Will Power, Australia, 53, Off Course

22. (13) Max Chilton, England, 34, Mechanical

23. (14) Charlie Kimball, United States, 10, Contact

___

Race Statistics

Winner's average speed: 93.335 mph.

Time of Race: 2:01:14.4486.

Margin of victory: 9.9607 seconds.

Cautions: 2 for 14 laps.

Lead changes: 4 among 2 drivers.