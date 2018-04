CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 461 1-2 Jul 474 1-2 Sep 493 1-4 Dec 517 3-4 Mar 536 3-4 May 545 Jul 546 1-2 Sep 555 Dec 569 3-4 Mar 578 3-4 May 578 1-2 Jul 561 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 378 1-2 Jul 387 1-2 Sep 395 Dec 404 1-4 Mar 412 May 416 Jul 419 3-4 Sep 407 Dec 410 Mar 418 May 422 1-4 Jul 426 3-4 Sep 419 1-2 Dec 416 3-4 Jul 425 Dec 421 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 226 3-4 Jul 227 3-4 Sep 234 3-4 Dec 245 1-4 Mar 251 3-4 May 255 1-2 Jul 260 1-2 Sep 261 3-4 Dec 261 3-4 Mar 261 3-4 Jul 260 1-4 Sep 260 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1020 3-4 Jul 1032 1-4 Aug 1034 1-2 Sep 1030 3-4 Nov 1028 1-4 Jan 1033 3-4 Mar 1025 1-4 May 1024 1-4 Jul 1028 1-2 Aug 1025 3-4 Sep 1008 3-4 Nov 997 Jan 999 1-4 Mar 993 3-4 May 994 Jul 1001 Aug 993 1-2 Sep 989 3-4 Nov 980 Jul 982 3-4 Nov 982 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 31.04 Jul 31.30 Aug 31.43 Sep 31.59 Oct 31.74 Dec 32.10 Jan 32.36 Mar 32.67 May 32.99 Jul 33.25 Aug 33.32 Sep 33.39 Oct 33.35 Dec 33.50 Jan 33.63 Mar 33.85 May 33.90 Jul 34.02 Aug 34.01 Sep 34.01 Oct 34.01 Dec 33.98 Jul 33.98 Oct 33.98 Dec 33.98 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 371.80 Jul 376.20 Aug 376.10 Sep 375.20 Oct 373.80 Dec 372.70 Jan 370.10 Mar 360.80 May 357.00 Jul 356.90 Aug 354.40 Sep 350.70 Oct 344.00 Dec 343.30 Jan 344.00 Mar 344.80 May 344.80 Jul 343.30 Aug 343.30 Sep 343.30 Oct 343.30 Dec 340.10 Jul 340.10 Oct 340.10 Dec 350.20