Sunday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Toronto 000 001 000—1 4 1 New York 120 001 10x—5 9 0

J.Garcia, Oh (6), Barnes (7), Axford (8) and Martin; Severino, Dav.Robertson (8), A.Chapman (9) and Romine. W_Severino 4-1. L_J.Garcia 2-1. HRs_Toronto, Hernandez (3). New York, Gregorius (6).

___

Cleveland 000 220 003—7 14 0 Baltimore 100 200 000—3 6 1

Kluber, A.Miller (8), Allen (9) and Gomes; Cashner, M.Castro (7), Brach (9) and Joseph. W_Kluber 3-1. L_Cashner 1-3. HRs_Cleveland, Ramirez 2 (7). Baltimore, Machado 2 (8).

___

Kansas City 000 005 300—8 7 1 Detroit 200 003 000—5 8 0

Skoglund, McCarthy (6), Flynn (7), K.Herrera (9) and Butera; Liriano, Wilson (6), VerHagen (7), Farmer (7), Jimenez (9) and McCann. W_McCarthy 1-0. L_VerHagen 0-1. Sv_K.Herrera (4). HRs_Kansas City, Moustakas (6), Merrifield (3), Almonte (2).

___

Minnesota 011 001 120—6 9 1 Tampa Bay 200 004 002—8 14 0

P.Hughes, Pressly (4), Rogers (6), Busenitz (6), Hildenberger (7), Reed (8) and J.Castro, Garver; Chirinos, Yarbrough (5), Roe (7), Alvarado (7), Romo (8), Colome (9) and Sucre, W.Ramos. W_Colome 2-2. L_Reed 0-1. HRs_Minnesota, Escobar (2). Tampa Bay, Cron (5), Hechavarria (1), Gomez (3).

___

Houston 000 010 501—7 10 0 Chicago 010 000 000—1 9 0

McCullers, Harris (7), Giles (8), Devenski (9) and Stassi; Lopez, Infante (6), Bummer (7), Rondon (7), N.Jones (7), Avilan (8), Santiago (9) and W.Castillo. W_McCullers 3-1. L_Bummer 0-1. HRs_Houston, Gattis (1).

___

Seattle 000 020 200—4 11 0 Texas 010 310 02x—7 8 1

E.Ramirez, Pazos (5), Vincent (8) and Freitas, Zunino; M.Perez, Bush (7), Diekman (7), Jepsen (8), Kela (9) and Centeno. W_M.Perez 2-2. L_E.Ramirez 0-1. Sv_Kela (3). HRs_Seattle, Haniger (7). Texas, Mazara (3), Gallo (7).

___

Boston 000 000 100—1 6 0 Oakland 100 000 03x—4 9 1

Price, Car.Smith (8) and Vazquez; Mengden, Petit (7), Buchter (8), Treinen (8) and Maxwell. W_Treinen 1-1. L_Price 2-2. HRs_Oakland, Davis (6).

___

INTERLEAGUE San Francisco 003 010 000—4 13 1 Los Angeles 000 000 020—2 6 0

Cueto, Moronta (7), Gearrin (8), Watson (8), Strickland (9) and Posey; Barria, Ramirez (3), Parker (4), Bedrosian (6), Johnson (7), Alvarez (8), Middleton (9) and Maldonado. W_Cueto 2-0. L_Barria 1-1. Sv_Strickland (3). HRs_San Francisco, Belt (5), Longoria (4). Los Angeles, Trout (9).

___

NATIONAL LEAGUE Miami 100 000 010—2 6 1 Milwaukee 000 200 11x—4 4 1

C.Smith, Wittgren (7), Gonzalez (8) and Realmuto; Guerra, Jeffress (6), Albers (7), Hader (8) and Nottingham, Bandy. W_Guerra 2-0. L_C.Smith 0-3. Sv_Hader (3). HRs_Milwaukee, Yelich (2).

___

Cincinnati 000 002 000—2 5 0 St. Louis 012 000 33x—9 12 1

L.Castillo, Brice (6), Quackenbush (7), J.Hughes (8) and Mesoraco; Mikolas, Norris (8), Holland (9) and Molina. W_Mikolas 3-0. L_L.Castillo 1-3. HRs_St. Louis, Wong (1), DeJong (7).

___

Pittsburgh 000 020 000 00—2 7 2 Philadelphia 000 020 000 01—3 8 2

(11 innings)

T.Williams, Feliz (7), Kontos (8), E.Santana (9), Crick (10), Rodriguez (11) and Diaz; Pivetta, E.Ramos (7), Hunter (8), Arano (9), Rios (11) and Knapp. W_Rios 3-0. L_Rodriguez 0-1. HRs_Pittsburgh, Diaz (2).

___

San Diego 000 002 000—2 3 1 Arizona 000 400 00x—4 6 0

Lucchesi, Makita (6), Maton (8) and Hedges; Corbin, Hirano (7), De La Rosa (8), Bradley (8) and Mathis. W_Corbin 4-0. L_Lucchesi 2-1. Sv_Bradley (2). HRs_San Diego, Villanueva (7). Arizona, Ahmed (3).

___

Chicago 312 000 300—9 13 2 Colorado 002 020 300—7 12 0

Quintana, Cishek (6), Edwards (7), Morrow (9) and Caratini, Contreras; Marquez, Rusin (4), B.Shaw (6), Dunn (6), Oberg (7), McGee (8), Ottavino (9) and Iannetta, Wolters. W_Quintana 2-1. L_Marquez 1-2. Sv_Morrow (4). HRs_Chicago, Baez (7). Colorado, Blackmon (8), Arenado (3).