CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 463 1-4 Jul 477 1-4 Sep 495 3-4 Dec 520 Mar 538 3-4 May 547 1-2 Jul 549 Sep 557 1-4 Dec 571 3-4 Mar 581 May 580 3-4 Jul 564 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 376 1-2 Jul 385 1-2 Sep 393 Dec 402 1-2 Mar 410 1-4 May 414 1-2 Jul 418 1-2 Sep 406 Dec 408 1-2 Mar 416 3-4 May 420 1-2 Jul 425 Sep 419 1-4 Dec 415 3-4 Jul 424 Dec 420 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 232 1-2 Jul 236 Sep 242 3-4 Dec 253 1-2 Mar 259 3-4 May 263 1-2 Jul 268 1-2 Sep 269 3-4 Dec 269 3-4 Mar 269 3-4 Jul 268 1-4 Sep 268 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1028 3-4 Jul 1040 1-4 Aug 1042 Sep 1037 1-2 Nov 1035 Jan 1039 3-4 Mar 1029 May 1027 1-2 Jul 1032 1-2 Aug 1029 1-4 Sep 1012 1-4 Nov 998 1-2 Jan 1001 Mar 995 1-4 May 996 Jul 1002 3-4 Aug 995 1-4 Sep 991 1-2 Nov 977 1-4 Jul 980 Nov 980 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 31.30 Jul 31.56 Aug 31.68 Sep 31.83 Oct 31.96 Dec 32.32 Jan 32.56 Mar 32.85 May 33.14 Jul 33.40 Aug 33.47 Sep 33.54 Oct 33.52 Dec 33.65 Jan 33.77 Mar 33.99 May 34.04 Jul 34.15 Aug 34.14 Sep 34.14 Oct 34.14 Dec 34.11 Jul 34.11 Oct 34.11 Dec 34.11 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 374.10 Jul 378.60 Aug 378.50 Sep 377.40 Oct 375.90 Dec 374.50 Jan 371.90 Mar 362.20 May 357.90 Jul 357.50 Aug 355.20 Sep 351.50 Oct 344.70 Dec 343.90 Jan 344.60 Mar 345.40 May 345.40 Jul 343.90 Aug 343.90 Sep 343.90 Oct 343.90 Dec 340.70 Jul 340.70 Oct 340.70 Dec 350.80