CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 475 1-4 Jul 489 1-4 Sep 507 Dec 530 1-2 Mar 549 May 558 1-2 Jul 560 Sep 567 3-4 Dec 581 3-4 Mar 590 1-2 May 590 1-4 Jul 573 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 383 Jul 391 3-4 Sep 399 1-4 Dec 408 1-2 Mar 416 May 420 1-4 Jul 424 1-4 Sep 408 3-4 Dec 411 3-4 Mar 420 May 423 3-4 Jul 428 Sep 417 1-4 Dec 416 1-2 Jul 424 3-4 Dec 421 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 236 Jul 238 3-4 Sep 246 Dec 256 3-4 Mar 263 1-4 May 267 Jul 272 Sep 273 1-4 Dec 273 1-4 Mar 273 1-4 Jul 271 3-4 Sep 271 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1041 3-4 Jul 1053 1-4 Aug 1055 Sep 1049 Nov 1045 3-4 Jan 1049 3-4 Mar 1040 May 1036 3-4 Jul 1040 3-4 Aug 1035 3-4 Sep 1018 3-4 Nov 1002 1-2 Jan 1004 3-4 Mar 999 1-2 May 999 3-4 Jul 1007 3-4 Aug 1000 1-4 Sep 996 1-2 Nov 982 3-4 Jul 985 1-2 Nov 985 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 31.43 Jul 31.69 Aug 31.82 Sep 31.99 Oct 32.13 Dec 32.49 Jan 32.76 Mar 33.02 May 33.29 Jul 33.54 Aug 33.61 Sep 33.67 Oct 33.64 Dec 33.77 Jan 33.89 Mar 34.11 May 34.14 Jul 34.28 Aug 34.27 Sep 34.27 Oct 34.27 Dec 34.23 Jul 34.23 Oct 34.23 Dec 34.23 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 376.60 Jul 381.20 Aug 381.90 Sep 380.80 Oct 378.60 Dec 377.20 Jan 374.10 Mar 363.90 May 359.70 Jul 359.50 Aug 357.10 Sep 353.50 Oct 346.10 Dec 345.10 Jan 345.80 Mar 346.60 May 346.60 Jul 345.10 Aug 345.10 Sep 345.10 Oct 345.10 Dec 341.90 Jul 341.90 Oct 341.90 Dec 352.00