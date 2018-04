CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 462 1-4 Jul 479 Sep 497 1-2 Dec 520 3-4 Mar 538 1-2 May 547 1-2 Jul 550 1-4 Sep 558 1-2 Dec 572 3-4 Mar 581 1-4 May 581 Jul 564 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 382 1-2 Jul 391 Sep 398 1-4 Dec 407 1-4 Mar 415 May 419 1-4 Jul 423 Sep 408 Dec 410 3-4 Mar 419 May 422 3-4 Jul 426 1-2 Sep 415 3-4 Dec 415 1-4 Jul 423 1-2 Dec 421 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 230 1-2 Jul 236 3-4 Sep 244 1-2 Dec 256 1-4 Mar 263 May 266 3-4 Jul 271 3-4 Sep 273 Dec 273 Mar 273 Jul 271 1-2 Sep 271 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1042 Jul 1053 1-4 Aug 1053 1-2 Sep 1045 3-4 Nov 1040 1-4 Jan 1043 1-4 Mar 1030 1-4 May 1026 1-4 Jul 1029 3-4 Aug 1025 Sep 1008 Nov 995 1-2 Jan 997 3-4 Mar 992 1-2 May 993 3-4 Jul 1003 3-4 Aug 996 1-4 Sep 992 1-2 Nov 978 1-2 Jul 981 1-4 Nov 981 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 31.18 Jul 31.45 Aug 31.58 Sep 31.76 Oct 31.91 Dec 32.28 Jan 32.55 Mar 32.80 May 33.07 Jul 33.34 Aug 33.41 Sep 33.48 Oct 33.47 Dec 33.61 Jan 33.76 Mar 33.95 May 34.06 Jul 34.24 Aug 34.23 Sep 34.23 Oct 34.23 Dec 34.20 Jul 34.20 Oct 34.20 Dec 34.20 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 377.80 Jul 382.00 Aug 381.40 Sep 379.30 Oct 376.60 Dec 374.90 Jan 371.20 Mar 359.60 May 354.40 Jul 353.90 Aug 351.40 Sep 348.20 Oct 341.50 Dec 340.70 Jan 341.40 Mar 342.20 May 342.20 Jul 340.70 Aug 340.70 Sep 340.70 Oct 340.70 Dec 337.50 Jul 337.50 Oct 337.50 Dec 347.60