Chinese Grand Prix Lineup

After Saturday qualifying; race Sunday Shanghai International Circuit Shanghai Third Session

1. Sebastian Vettel, Germany, Ferrari, 1:31.095.

2. Kimi Raikkonen, Finland, Ferrari, 1:31.182.

3. Valtteri Bottas, Finland, Mercedes, 1:31.625.

4. Lewis Hamilton, England, Mercedes, 1:31.675.

5. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing Tag Heuer, 1:31.796.

6. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull Racing Tag Heuer, 1:31.948.

7. Nico Hulkenberg, Germany, Renault, 1:32.532.

8. Sergio Perez, Mexico, Force India Mercedes, 1:32.758.

9. Carlos Sainz, Spain, Renault, 1:32.819.

10. Romain Grosjean, France, Haas Ferrari, 1:32.855.

Eliminated after second session

11. Kevin Magnussen, Denmark, Haas Ferrari, 1:32.986.

12. Esteban Ocon, France, Force India Mercedes, 1:33.057.

13. Fernando Alonso, Spain, McLaren Renault, 1:33.232.

14. Stoffel Vandoorne, Belgium, McLaren Renault, 1:33.505.

15. Brendon Hartley, New Zealand, Scuderia Toro Rosso Honda, 1:33.795.

Eliminated after first session

16. Sergey Sirotkin, Russia, Williams Mercedes, 1:34.062.

17. Pierre Gasly, France, Scuderia Toro Rosso Honda, 1:34.101.

18. Lance Stroll, Canada, Williams Mercedes, 1:34.285.

19. Charles Leclerc, Monaco, Sauber Ferrari, 1:34.454.

20. x-Marcus Ericsson, Sweden, Sauber Ferrari, 1:34.914.

x-penalized five places for ignoring yellow flags in qualifying.