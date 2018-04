CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 472 1-2 Jul 489 1-4 Sep 507 3-4 Dec 531 1-4 Mar 549 May 557 1-4 Jul 558 1-2 Sep 566 3-4 Dec 580 Mar 588 1-2 May 588 1-4 Jul 571 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 386 1-4 Jul 394 1-2 Sep 401 1-2 Dec 410 3-4 Mar 418 1-4 May 422 1-2 Jul 426 1-2 Sep 411 1-2 Dec 414 1-4 Mar 422 1-2 May 426 1-2 Jul 430 Sep 419 1-4 Dec 418 3-4 Jul 427 Dec 421 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 234 1-4 Jul 241 1-2 Sep 248 1-2 Dec 257 3-4 Mar 264 1-2 May 268 1-4 Jul 273 1-4 Sep 274 1-2 Dec 274 1-2 Mar 274 1-2 Jul 273 Sep 273 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1054 1-4 Jul 1065 Aug 1064 1-2 Sep 1055 1-2 Nov 1049 1-2 Jan 1052 3-4 Mar 1037 1-4 May 1031 1-4 Jul 1034 Aug 1028 3-4 Sep 1011 3-4 Nov 998 1-4 Jan 1000 3-4 Mar 997 1-2 May 998 3-4 Jul 1006 1-4 Aug 998 3-4 Sep 995 Nov 980 3-4 Jul 983 1-2 Nov 983 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 31.48 Jul 31.75 Aug 31.89 Sep 32.06 Oct 32.20 Dec 32.57 Jan 32.84 Mar 33.13 May 33.40 Jul 33.67 Aug 33.70 Sep 33.70 Oct 33.68 Dec 33.88 Jan 34.00 Mar 34.20 May 34.22 Jul 34.35 Aug 34.34 Sep 34.34 Oct 34.34 Dec 34.31 Jul 34.31 Oct 34.31 Dec 34.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 382.80 Jul 386.80 Aug 385.50 Sep 383.00 Oct 379.80 Dec 378.20 Jan 374.60 Mar 362.40 May 357.30 Jul 357.00 Aug 354.30 Sep 351.10 Oct 343.30 Dec 342.30 Jan 343.00 Mar 343.80 May 343.80 Jul 342.30 Aug 342.30 Sep 342.30 Oct 342.30 Dec 339.10 Jul 339.10 Oct 339.10 Dec 349.20