CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 481 Jul 498 1-4 Sep 516 3-4 Dec 540 Mar 557 3-4 May 566 1-4 Jul 566 1-4 Sep 573 Dec 586 Mar 594 May 593 3-4 Jul 576 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 388 3-4 Jul 397 1-4 Sep 404 1-4 Dec 413 1-2 Mar 421 1-4 May 425 1-4 Jul 429 1-2 Sep 413 3-4 Dec 415 3-4 Mar 423 3-4 May 427 1-4 Jul 431 1-2 Sep 420 3-4 Dec 419 Jul 427 1-4 Dec 421 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 237 1-2 Jul 243 3-4 Sep 249 3-4 Dec 260 Mar 266 3-4 May 270 1-2 Jul 275 1-2 Sep 276 3-4 Dec 276 3-4 Mar 276 3-4 Jul 275 1-4 Sep 275 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1060 3-4 Jul 1071 3-4 Aug 1070 1-2 Sep 1060 1-2 Nov 1053 1-2 Jan 1056 3-4 Mar 1041 May 1034 1-2 Jul 1036 Aug 1031 1-4 Sep 1014 1-4 Nov 1000 1-4 Jan 1002 1-2 Mar 1000 May 1001 1-4 Jul 1008 1-4 Aug 1000 3-4 Sep 997 Nov 984 1-2 Jul 987 1-4 Nov 987 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 31.63 Jul 31.90 Aug 32.03 Sep 32.20 Oct 32.35 Dec 32.74 Jan 33.02 Mar 33.30 May 33.58 Jul 33.83 Aug 33.89 Sep 33.90 Oct 33.88 Dec 34.03 Jan 34.15 Mar 34.35 May 34.37 Jul 34.50 Aug 34.49 Sep 34.49 Oct 34.49 Dec 34.45 Jul 34.45 Oct 34.45 Dec 34.45 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 383.40 Jul 387.40 Aug 385.80 Sep 383.40 Oct 380.30 Dec 378.30 Jan 374.60 Mar 362.80 May 357.50 Jul 357.10 Aug 354.20 Sep 351.00 Oct 343.10 Dec 342.20 Jan 342.90 Mar 343.70 May 343.70 Jul 342.20 Aug 342.20 Sep 342.20 Oct 342.20 Dec 339.00 Jul 339.00 Oct 339.00 Dec 349.10