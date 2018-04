CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 492 Jul 508 1-2 Sep 525 3-4 Dec 548 1-2 Mar 565 3-4 May 574 1-4 Jul 574 1-2 Sep 581 Dec 593 3-4 Mar 602 3-4 May 602 1-2 Jul 585 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 389 1-4 Jul 397 3-4 Sep 404 3-4 Dec 414 Mar 421 1-2 May 426 Jul 430 Sep 414 1-2 Dec 415 1-2 Mar 423 1-2 May 427 1-4 Jul 431 1-2 Sep 420 3-4 Dec 416 1-2 Jul 424 3-4 Dec 421 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 236 1-2 Jul 242 3-4 Sep 247 1-4 Dec 256 1-4 Mar 263 May 266 3-4 Jul 271 3-4 Sep 273 Dec 273 Mar 273 Jul 271 1-2 Sep 271 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1050 Jul 1060 1-4 Aug 1061 1-4 Sep 1052 1-2 Nov 1048 Jan 1051 1-2 Mar 1042 1-2 May 1038 1-2 Jul 1040 3-4 Aug 1035 1-4 Sep 1018 1-4 Nov 1003 1-4 Jan 1005 3-4 Mar 1003 3-4 May 1004 1-2 Jul 1011 1-4 Aug 1003 3-4 Sep 1000 Nov 988 1-4 Jul 991 Nov 991 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 31.85 Jul 32.13 Aug 32.26 Sep 32.45 Oct 32.60 Dec 32.95 Jan 33.23 Mar 33.51 May 33.78 Jul 34.06 Aug 34.12 Sep 34.17 Oct 34.14 Dec 34.25 Jan 34.36 Mar 34.59 May 34.59 Jul 34.72 Aug 34.71 Sep 34.71 Oct 34.71 Dec 34.67 Jul 34.67 Oct 34.67 Dec 34.67 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 383.90 Jul 388.00 Aug 386.40 Sep 384.00 Oct 380.90 Dec 378.80 Jan 374.80 Mar 363.60 May 358.70 Jul 358.00 Aug 355.60 Sep 351.00 Oct 343.80 Dec 343.00 Jan 343.70 Mar 344.50 May 344.50 Jul 343.00 Aug 343.00 Sep 343.00 Oct 343.00 Dec 339.80 Jul 339.80 Oct 339.80 Dec 349.90