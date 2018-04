CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 490 3-4 Jul 506 Sep 522 1-2 Dec 544 3-4 Mar 562 May 570 3-4 Jul 572 1-4 Sep 579 1-4 Dec 592 1-2 Mar 601 3-4 May 601 1-2 Jul 585 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 390 3-4 Jul 399 Sep 406 Dec 414 3-4 Mar 422 May 426 1-4 Jul 430 1-4 Sep 415 1-4 Dec 416 1-4 Mar 424 1-4 May 428 Jul 432 1-4 Sep 421 1-2 Dec 418 Jul 426 1-4 Dec 421 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 237 1-4 Jul 243 1-2 Sep 247 1-4 Dec 255 3-4 Mar 262 1-2 May 266 1-4 Jul 271 1-4 Sep 272 1-2 Dec 272 1-2 Mar 272 1-2 Jul 271 Sep 271 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1047 Jul 1057 1-2 Aug 1058 1-2 Sep 1048 1-2 Nov 1043 1-4 Jan 1046 1-2 Mar 1036 1-2 May 1033 1-2 Jul 1035 1-4 Aug 1030 1-4 Sep 1013 1-4 Nov 997 1-2 Jan 1000 Mar 998 1-4 May 999 3-4 Jul 1006 Aug 998 1-2 Sep 994 3-4 Nov 980 3-4 Jul 983 1-2 Nov 983 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 31.52 Jul 31.79 Aug 31.93 Sep 32.09 Oct 32.24 Dec 32.57 Jan 32.84 Mar 33.13 May 33.41 Jul 33.67 Aug 33.71 Sep 33.73 Oct 33.68 Dec 33.84 Jan 33.95 Mar 34.18 May 34.20 Jul 34.34 Aug 34.33 Sep 34.33 Oct 34.33 Dec 34.29 Jul 34.29 Oct 34.29 Dec 34.29 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 389.60 Jul 393.70 Aug 391.20 Sep 388.00 Oct 384.40 Dec 382.00 Jan 377.40 Mar 364.50 May 358.70 Jul 357.90 Aug 354.10 Sep 349.10 Oct 342.50 Dec 341.70 Jan 342.40 Mar 343.20 May 343.20 Jul 341.70 Aug 341.70 Sep 341.70 Oct 341.70 Dec 338.50 Jul 338.50 Oct 338.50 Dec 348.60